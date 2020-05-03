الوزير أمزازي يتنازل عن متابعة "تلميذ تيفلت"

هسبريس من الرباط

أكدت مصادر هسبريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، تنازل عن حقه في متابعة تلميذ مدينة تيفلت، الذي اعتُقل إثر نشره "صورة كاريكاتورية" يتوعد فيها المسؤول الحكومي.

وكانت المصالح الأمنية لمدينة تيفلت، اعتقلت التلميذ (ح)، ليلة السبت، إثر نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة ساخرة من أمزازي وتعليقا يقول: "فاش أمزازي نهار السبت مغينجحش التلاميذ.. اغتيال وزير التعليم أمزازي على يد طالب سلاوي".

ووُضع التلميذ، منذ السبت، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.