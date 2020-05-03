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الرئيسية | حوادث | الوزير أمزازي يتنازل عن متابعة "تلميذ تيفلت"

الوزير أمزازي يتنازل عن متابعة "تلميذ تيفلت"

الوزير أمزازي يتنازل عن متابعة "تلميذ تيفلت"
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 23:38

أكدت مصادر هسبريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، تنازل عن حقه في متابعة تلميذ مدينة تيفلت، الذي اعتُقل إثر نشره "صورة كاريكاتورية" يتوعد فيها المسؤول الحكومي.

وكانت المصالح الأمنية لمدينة تيفلت، اعتقلت التلميذ (ح)، ليلة السبت، إثر نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة ساخرة من أمزازي وتعليقا يقول: "فاش أمزازي نهار السبت مغينجحش التلاميذ.. اغتيال وزير التعليم أمزازي على يد طالب سلاوي".

ووُضع التلميذ، منذ السبت، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلوى الأحد 03 ماي 2020 - 23:42
هذه هي أخلاق الكرماء العفو عند المقدرة
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2 - ilyass الأحد 03 ماي 2020 - 23:43
أمزازي أعز وزير عندي نظرا لبشاشة وجههز لطيبوبته
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3 - عادل الأحد 03 ماي 2020 - 23:44
قرار صائب يا وزير التربية، وفرصة للتلميذ لاستعادة رشده، فوزارة التربية تعالج مشاكلها تربويا بعيدة عن لغة القوانين ...شكرا للوزير مرة أخرى...
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4 - edd الأحد 03 ماي 2020 - 23:44
عمل نبيل و الحمدلله على الانسانية لي باقة كاينة فهاد الوقت رغم كل شيئ #افتخر #ببلدي #وانتمائي
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5 - راقبوا اولادكم الأحد 03 ماي 2020 - 23:44
الله يكبر بيه و يفرحوا كيفما فرح هاد دري و عائلتوا و خلاوه يدرك خطأوا و يعرف انه تهديد فحق شخص الدولة او الوزارة فهو مس و تقليل من مؤهلات و مجهودات الوطن ، الدراري عرفوا اش كتكتبوا على حساباتكم و اش كتنشروا ، شتوا مسكين صورة بسيطة كان ممكن يدوز تلات اشهر سجن لا رمضان و لا اعياد و هو مزال قاصر بففففف
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