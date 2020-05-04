قاضي التحقيق بمحكمة البيضاء يفتح ملف أم قتلت أطفالها الثلاثة

هسبريس - عبد الإله شبل

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأم التي قتلت أبناءها الثلاثة قبل أيام بمنطقة الحي الحسني على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعد مثولها أمام الوكيل العام للملك.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد مثلت الأم المذكورة أمام قاضي التحقيق وهي في حالة نفسية متدهورة وحالة اكتئاب حادة، نتيجة صدمتها لهول الجريمة التي ارتكبتها في حق فلذات أكبادها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الملف لا يزال غامضا ومبهما وفِي مراحله الأولى، حيث لم يتم بعد التعرف على الدافع الحقيقي وراء هذه الجريمة الشنعاء، وكذا الأسباب التي جعلتها تقتل أبناءها الثلاثة القاصرين.

وفِي وقت لا يزال التحقيق التمهيدي والتفصيلي في بدايته والذي من شأنه كشف الدافع وراء هذه الفاجعة بعد الاستماع للمرأة المعنية وكل من يرى قاضي التحقيق أنه سيفيد في الوصول إلى الحقيقة، فإن ما يتم تداوله حول سبب هذه الجريمة هو أن الأمر يتعلق بخلافات أسرية كانت وراء ذلك.

وينتظر في حالة ما تبين أن الأمر يرجع إلى ضغوط تعرضت لها السيدة أو وجود عنف نفسي عاشته في الفترة السابقة قبل تنفيذ الجريمة أن تدخل بعض الهيئات الحقوقية على الخط لدعمها ومساندتها في محنتها.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد أشارت إلى أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني قاموا بمباشرة إجراءات معاينة جثث ثلاثة أشقاء قاصرين يبلغون من العمر 9 و7 و3 سنوات، بعدما تم العثور عليهم داخل منزل الأسرة وهم يحملون طعنات غائرة على مستوى شرايين المعصم باستعمال أداة حادة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية عاينوا أيضا والدة الضحايا الثلاث وهي في حالة غيبوبة تامة، وتحمل بدورها طعنات مفتعلة على مستوى المعصم والبطن باستعمال الأداة الحادة نفسها، مع تركها لرسالة خطية تحيل فيها على الرغبة في الانتحار لأسباب وخلافات أسرية، كما تم حجز عقاقير طبية بمسرح الجريمة يشتبه في استخدامها في تخدير الأطفال الضحايا قبل الإجهاز عليهم.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأم المصابة بالمستشفى رهن العناية المركزة، في وقت فتحت فيه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يجري تعميق البحث مع الزوج لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا عن إخضاع الرسالة الخطية وكذا المحتويات الرقمية التي تبادلتها الأم مع عائلتها قبل وقوع هذه الأفعال الإجرامية لخبرة تقنية ومعلوماتية، وذلك للتحقق من فرضية القتل المقرون بمحاولة الانتحار.