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الرئيسية | حوادث | قاضي التحقيق بمحكمة البيضاء يفتح ملف أم قتلت أطفالها الثلاثة

قاضي التحقيق بمحكمة البيضاء يفتح ملف أم قتلت أطفالها الثلاثة

قاضي التحقيق بمحكمة البيضاء يفتح ملف أم قتلت أطفالها الثلاثة
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 04 ماي 2020 - 15:50

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأم التي قتلت أبناءها الثلاثة قبل أيام بمنطقة الحي الحسني على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعد مثولها أمام الوكيل العام للملك.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد مثلت الأم المذكورة أمام قاضي التحقيق وهي في حالة نفسية متدهورة وحالة اكتئاب حادة، نتيجة صدمتها لهول الجريمة التي ارتكبتها في حق فلذات أكبادها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الملف لا يزال غامضا ومبهما وفِي مراحله الأولى، حيث لم يتم بعد التعرف على الدافع الحقيقي وراء هذه الجريمة الشنعاء، وكذا الأسباب التي جعلتها تقتل أبناءها الثلاثة القاصرين.

وفِي وقت لا يزال التحقيق التمهيدي والتفصيلي في بدايته والذي من شأنه كشف الدافع وراء هذه الفاجعة بعد الاستماع للمرأة المعنية وكل من يرى قاضي التحقيق أنه سيفيد في الوصول إلى الحقيقة، فإن ما يتم تداوله حول سبب هذه الجريمة هو أن الأمر يتعلق بخلافات أسرية كانت وراء ذلك.

وينتظر في حالة ما تبين أن الأمر يرجع إلى ضغوط تعرضت لها السيدة أو وجود عنف نفسي عاشته في الفترة السابقة قبل تنفيذ الجريمة أن تدخل بعض الهيئات الحقوقية على الخط لدعمها ومساندتها في محنتها.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد أشارت إلى أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني قاموا بمباشرة إجراءات معاينة جثث ثلاثة أشقاء قاصرين يبلغون من العمر 9 و7 و3 سنوات، بعدما تم العثور عليهم داخل منزل الأسرة وهم يحملون طعنات غائرة على مستوى شرايين المعصم باستعمال أداة حادة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية عاينوا أيضا والدة الضحايا الثلاث وهي في حالة غيبوبة تامة، وتحمل بدورها طعنات مفتعلة على مستوى المعصم والبطن باستعمال الأداة الحادة نفسها، مع تركها لرسالة خطية تحيل فيها على الرغبة في الانتحار لأسباب وخلافات أسرية، كما تم حجز عقاقير طبية بمسرح الجريمة يشتبه في استخدامها في تخدير الأطفال الضحايا قبل الإجهاز عليهم.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأم المصابة بالمستشفى رهن العناية المركزة، في وقت فتحت فيه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يجري تعميق البحث مع الزوج لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا عن إخضاع الرسالة الخطية وكذا المحتويات الرقمية التي تبادلتها الأم مع عائلتها قبل وقوع هذه الأفعال الإجرامية لخبرة تقنية ومعلوماتية، وذلك للتحقق من فرضية القتل المقرون بمحاولة الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مسكينة الاثنين 04 ماي 2020 - 16:02
الله يكون في عونها مسكينة حسبي الله ونعم الوكبل
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12
2 - الامر لله.. الاثنين 04 ماي 2020 - 16:09
زمن غريب.... زواج بطرق استعجالية.... كذالك التسابق في الانجاب. مكاين غير. احمل وبز... رغم الهشاشة والفقر والضيق.... لهذا نجد. المعانات.... الهدر المدرسي. مشروع التسول بالاطفال...... لا حول ولاقوة الابالله العظيم... الرزاق الله فعلا... لكن التربية والنظام.. تتطلب جهدا وطاقة.....
الله تعالى ينظر من حالنا ويلطف بنا
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3
3 - الحق والحق اقول الاثنين 04 ماي 2020 - 16:12
السلام عليكم ورحمة الله . الام قتلت ابناءها والقاضي يبحث عن الاسباب والدوافع ! كثير من الناس عندهم 10 اولاد وفقراء جدا ويعيشون البؤس والمعانات وربما اولادهم معوقين والاب لايعمل والام مريضه ولاااااا يقتلون ابناءهم لا والف لا فالقانون الخاص بالقتل معروف هو الاعدام كيف لام ان تقتل 3 اطفال ! كيف لام ان ترمي فلذات كبدها من سطح منزل لتتكسر عظامهم وتنفجر اعضاءهم الداخلية من هول السقوط ؛ كيف لام ان تعطي لاولادها مهدءات تم تقطع عروقهم الصغيرة المليءة بدم بريء فاي مجرم سيمثل اما المحكمه مدعيا انه انهيار عصبي وان حالته النفسية متدهورة لكن القانون قانون الي دار الذنب يستاهل العقوبة وشكرا
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0
4 - Nora الاثنين 04 ماي 2020 - 16:12
هدي حاشا واش تكون ام ماكينشي شي خلاف حتى باش تقتل ولادك راه حيوان كيدافع على ولادو صغار حتى قدرو دفعو على نفسم هدي خصها اقصى عقوبة
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3
5 - باختصار شديد الاثنين 04 ماي 2020 - 16:13
اذ لم تكون تعاني من امراظ نفسية او مختلة عقلية قبل ارتكابها هذه الجريمة الشنعاء فانها تستحق الاعدام في اسرع وقت وفي حالة الى كانت مريظة او مختلة عقليا لازم يحضرو عشرين شاهد من الجيران ديالها
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2
6 - عبده/ الرباط الاثنين 04 ماي 2020 - 16:13
(كما تم حجز عقاقير طبية بمسرح الجريمة )... فهل هناك وصفة طبية لشراء هذه العقاقير من الصيدلية و هل تم البحث مع الطبيب المعالج لمعرفة مرض تلك المرأة ... واذا لم تكن هناك وصفة طبية فكيف حصلت على تلك العقاقير التي لا تعطى الا بواسطة وصفة طبية لكونها تشتمل على مواد منومة..؟؟؟؟ هذه مجرد تساؤلات .. و أعتقد بأن الشرطة قد كونت قناعة حول أسباب هذه الجريمة الشنعاء... و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
7 - متابع الاثنين 04 ماي 2020 - 16:15
أن تدخل بعض الهيئات الحقوقية على الخط لدعمها ومساندتها في محنتها.
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-2
8 - عبدو الاثنين 04 ماي 2020 - 16:17
صراحة لا استغرب ان يحدث هذا في مجتمع انقلب فيه كل شيئ، السيدة قاتلة ثلاثة ديال الرواح و و حدة كتقول عليها مسكينة . كون كانت عارفة الاعدام يتسناها ما تديرش هاد الشي‎ ‎
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9 - حقيقة الاثنين 04 ماي 2020 - 16:18
حرام عليكم وضع مشجب وتشجيع النساء على ارتكاب الجرائم. الاحصائيات الأخيرة تقول ان جل النساء المغربيات مريضات نفسيا وإن لم يكن يظهر عليهن. لا أدري ربما بكثرة المسلسلات التركية يتخيلن زوجا مثاليا... هاته السيدة لا يجب أن يتأسفن عليها وحرام في وجه آولائك الأطفال المقتولين أن تتدخل جمعية للدفاع عنها. الحقيقة انه عند القيام بفعلتها كانت بعقلها ومركزة فقط على الانتقام من زوجها وتخيل وتلذذ ردة فعله عند علمه بمقتل أولاده. حسن عوانو مسكين. منذ شهور رمت سيدة أخرى بعقلها أيضا أولادها الثلاثة من السطح للإنتقام من الزوج أيضا
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2
10 - متتبع الاثنين 04 ماي 2020 - 16:19
على الجمعيات ان تبتعد على مثل هاذه الجرائم لإن هاذا إختصاص القظاء والطب النفسي وليسة للجمعيات
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4
11 - عبدالواحد عبدالواحد الاثنين 04 ماي 2020 - 16:19
هذا ليس مبررا لا يجوز لأي احد أحس بالضيق أن يقتل أولاد أو ينتحر .
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1
12 - القانون الجنائي الاثنين 04 ماي 2020 - 16:23
الأصل في القانون الجنائي ضرورة توفر شروط الجريمة ويبدو ان في حالة المسكينة ان ععنصر الإدراك غير متوفر في الخالة
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13 - عمر الاثنين 04 ماي 2020 - 16:23
لخرج للدنيا ماخرج من عقايبها. في بعض الأحيان يصل الإنسان إلى لحضات لايعرف ماالفعل الشنيع الذي يقترفه. الله يكن في عونها.
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14 - aziz الاثنين 04 ماي 2020 - 16:24
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .ما ذنب الأطفال؟إنهم ضحايا لا غير
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15 - البيضاوي الاثنين 04 ماي 2020 - 16:25
أي خلافات مهما كانت حدّتها لن تدفع شخص سوي لايذاء فلذات كبده شيء فظيع ما قامت به هذه الأم يا حسرة على الأمومة و القلب الكبير
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16 - Ramzi texas الاثنين 04 ماي 2020 - 16:32
لا تعاطف مع الجانية وجب تطبيق الإعدام لتكون عبرة
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17 - Hassan nador الاثنين 04 ماي 2020 - 16:33
كيف لام ان تقتل أولادها بهذه البشاعة ، اعتقد انها مريضة نفسية قامت بجريمتها في وقت فقدت السيطرة على نفسها، غالبا من يقتل أولاده يعتقد في نفسه انه خير لهم من أن يعيش في هذه الحياة القاسية المليئة بالمشاكل وحاولت هي أيضا الانتحار،
يا أيها الرجال ارحموا نسائكم واهتموا بهن وما يردنا قبل أن يصلن إلى هذه الدرجة من البشاعة، من لم يتفاهم مع زوجته فالطلاق حل مناسب عوض محاولة تدميرها
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