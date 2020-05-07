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الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بسائق طاكسي ومرافقه في سطات

المخدرات توقع بسائق طاكسي ومرافقه في سطات

المخدرات توقع بسائق طاكسي ومرافقه في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 07 ماي 2020 - 00:30

من المنتظر أن تعرض عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، الخميس، شخصين يبلغان من العمر 23 و28 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة بولاية أمن سطات أوقفت المشتبه فيهما في حالة تلبس بترويج المخدرات بالمدينة، مباشرة بعد وصولهما ليلا على متن سيارة أجرة من مركز البروج، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز كمية من مخدر الشيرا ومبالغ مالية يشتبه في أنها متحصلة من عملية ترويج الممنوعات، فضلا عن هواتف نقالة وسيارة الأجرة المستعملة في هذا الفعل الجرمي.

ولا يزال سائق سيارة الأجرة ومرافقه المشتبه فيهما بترويج المخدرات تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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