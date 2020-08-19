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الرئيسية | حوادث | إصابة أفراد القوات المساعدة في حريق الفنيدق

إصابة أفراد القوات المساعدة في حريق الفنيدق

إصابة أفراد القوات المساعدة في حريق الفنيدق
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 19 غشت 2020 - 09:23

أصيب 7 عناصر من القوات المساعدة و4 من أعوان الإنعاش الوطني واثنان من الساكنة بإصابات متفرقة وكسور متفاوتة الخطورة خلال عملية إخماد حريق غابة بالفنيدق، بسبب الرياح وصعوبة المسالك.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الجرحى تم توجيههم إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، حيث تم إخضاعهم للفحوصات الضرورية قبل أن تتم إحالة 4 حالات إلى المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان نظرا لخطورة الإصابات التي طالتهم.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الإصابات الخطيرة التي جرى نقلها على عجل إلى مشفى تطوان تتعلق بعنصرين من القوات المساعدة وعون من الإنعاش الوطني وأحد سكان الدوار المجاور للغابة، وذلك قصد إخضاعهم لفحوصات بـ"السكانير".

وعرفت مدينة الفنيدق حالة استنفار عقب اندلاع حريق بإحدى الغابات المحاذية لدوار "عزفة" الكائن على الطريق الرابط بين مدينتي المضيق والفنيدق، الثلاثاء، وهي الواقعة التي عجلت بحضور والي الجهة وعامل عمالة المضيق الفنيدق.

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