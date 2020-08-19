24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي
- الأمن يوضّح حقيقة "تخريب طاكسيات" بخريبكة
- برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال
- مقاه ومطاعم تخالف القانون .. و"الشيشة" تتحدى المنع في مرتيل
- انقلاب "بيكوب" يخلف مقتل شخص قرب ميسور
مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية (5.00)
شيوخ الأحزاب يضغطون لضمان "كوطا" ضمن لائحة وطنية للكفاءات (1.00)
- المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (151)
- ابتعاد "كنوبس" عن تعويضات مرضى "كوفيد-19" يثير جدلا قانونيا - (63)
- المنحى التصاعدي لـ"كورونا" يفزع المغاربة ويوزع "اتهامات مشتركة" - (60)
- العثماني يبعث لجنة وزارية لتقييم الوضعية الوبائية بمدينة مراكش - (60)
- "غرامات الكمامة" ودبابات الجيش تُخرج طنجة من "مقبرة كورونا" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إصابة أفراد القوات المساعدة في حريق الفنيدق
أصيب 7 عناصر من القوات المساعدة و4 من أعوان الإنعاش الوطني واثنان من الساكنة بإصابات متفرقة وكسور متفاوتة الخطورة خلال عملية إخماد حريق غابة بالفنيدق، بسبب الرياح وصعوبة المسالك.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الجرحى تم توجيههم إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، حيث تم إخضاعهم للفحوصات الضرورية قبل أن تتم إحالة 4 حالات إلى المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان نظرا لخطورة الإصابات التي طالتهم.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الإصابات الخطيرة التي جرى نقلها على عجل إلى مشفى تطوان تتعلق بعنصرين من القوات المساعدة وعون من الإنعاش الوطني وأحد سكان الدوار المجاور للغابة، وذلك قصد إخضاعهم لفحوصات بـ"السكانير".
وعرفت مدينة الفنيدق حالة استنفار عقب اندلاع حريق بإحدى الغابات المحاذية لدوار "عزفة" الكائن على الطريق الرابط بين مدينتي المضيق والفنيدق، الثلاثاء، وهي الواقعة التي عجلت بحضور والي الجهة وعامل عمالة المضيق الفنيدق.