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الرئيسية | حوادث | "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة

"الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة

"الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 28 غشت 2020 - 05:38

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز بمراكش، الخميس، أربعة شبان ضمن مجموعة ظهرت في شريط متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بذكرى عاشوراء، مخالفة بذلك التدابير والإجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ.

ويظهر بهذا التسجيل المصور عدد من الشبان بحي سيدي أيوب بمقاطعة المدينة العتيقة بمراكش، وهم يحتفلون بذكرى عاشوراء على إيقاعات فلكلورية للدقة المراكشية. وقد دأبت حومات المنطقة على إحياء هذه المناسبة والتنافس للظفر بأحسن أداء.

وعلى إثر بث هذا التسجيل المصور على منصات التواصل الاجتماعي، فتحت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز بحثا في الموضوع، مكن من تشخيص هوية أربعة شبان من ضمن المجموعة التي ظهرت في الشريط.

وبأمر من النيابة العامة، وضعت مصالح الأمن الشبان الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متسمرا لتحديد باقي المخالفين.

يذكر أن جل مكونات ولاية أمن مراكش تجندت من أجل محاربة كل الظواهر المخلة بحالة الطوارئ الصحية بشكل استباقي، لما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة والإحساس بالأمن.

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