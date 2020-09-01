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الرئيسية | حوادث | شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني

شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني

شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:00

صيد ثمين ذلك الذي ضبطته مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، زوال أمس الإثنين، على مستوى الشريط الساحلي عين الذياب، داخل واحدة من أشهر الوحدات الفندقية بالعاصمة الاقتصادية، حيث حجزت كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المهربة.

وتمكنت مصالح ولاية الأمن، خلال عمليات المراقبة التي تتم هذه الأيام بالوحدات الفندقية، تزامنا مع تدابير فرض قانون الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من توقيف جزائريين داخل الوحدة الفندقية المصنفة، يقيمون بشكل غير شرعي على تراب المملكة.

وحسب المعطيات التي قدمتها ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، فإن العملية الكبيرة مكنت من ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار بالمشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع.

وكشف عميد شرطة ممتاز، رئيس الفرقة الجنائية الولائية، عادل جمالي، أنه جرى تسجيل مخالفات خلال هذه العملية من قبيل إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في البلاد بسبب جائحة كورونا، في وقت تتوفر الوحدة الفندقية المعنية بالأمر، فقط، على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.

كما تمكنت المصالح الأمنية حسب تصريح المسؤول المذكور، خلال هذا التدخل، من توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، تبين من خلال البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019، وتمت مباشرة إجراءات ترحيلهم.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة وفق المصدر نفسه، داخل هذه الوحدة الفندقية، عن حجز 108 ملصقات ضريبية مزيفة يتم تثبيتها على قنينات المشروبات الكحولية، لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، إلى جانب 22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها.

كما حجزت المصالح المذكورة 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، وتسع قنينات مستهلكة جزئيا.

وأقدمت المصالح المختصة على وضع مسير الوحدة الفندقية رهن تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما مازالت الأبحاث متواصلة لكشف ملابسات هذه القضية.

إلى ذلك، ووفق المعطيات التي قدمتها المصالح الأمنية بالدار البيضاء، في إطار عملياتها الأخيرة، فقد تمكنت من مراقبة 49 محلا معدا كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، ما أسفر عن تسجيل 119 مخالفة، من بينها 31 مخالفة بمنطقة عين الذياب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد الجابر الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:04
صيد ثمين ؟ لو تسالون اي مواطن شريف يقول لكم اين يوجد الصيد الثمين ديال بصح
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88
2 - مواطن الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:04
الشراب ماخاصوش يكون فاسد خاصو يكون صالح من حق الناس للي شرباتو فديك الوحدة الفندقية يطالبو بالتعويض وجبر الضرر ههههههه
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36
3 - BRAHIM LUX الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:12
صيد ثمين كيصحاب ليا شي سلاح اولا الكوكيايين..
عادي داكشي اي بيسري ديال الشراب اولا فماكروا.
شيفاس ريجال وريد ليبل والفودكا...
قولوا مبغاوش اعطيوا الرشوة..
كضحكوا عليما بحال لبلاد.مافيهاش الشراب...
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33
4 - سعد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:12
ومادا عن البيدفيليين الاوروبيين و الخليجيين و الافارقة وباقي الجنسيات الاخرى..
هي في حاجة لعملية تمشيط ...
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60
5 - الحسين الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:13
لكن يبقى السؤال مطروحا على الحكومة المغربية التي تدعي ان مرجعيتها هو الإسلام و دين المغاربة هو الإسلام والاسلام يحرم بيع وشرب الخمور أليس هذا نفاقا بعينيه
لكن لا حيلة مع الله.
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37
6 - وجدة الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:14
لو كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية بدون مشاكل فلن يتكلم معهم اي احد لان بعض الجزاءريين سيقارنون مع المغاربة الحرفيين الدين يعملون عندهم
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22
7 - سعيد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:15
معضم قنينات الخمر الموجودة في الصور عليها ملصق الجمارك .
وبالنسبة للجزائريين المقيمين الغير شرعين ربما لان الرحلات الجوية معلقة لحد الآن.
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15
8 - med-dz الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:18
الجزائري الذي قبض عليه متلبسا فاليتحمل ذنبه ;نفس الشيئ يطبق على المغاربة الذين يقبض عليهم متلبسين بجرم المخدرات والاقامة الغير شرعية بالجزائر .
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24
9 - [email protected] الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:22
bravo bravo bravo bravo bravo police
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-19
10 - DEBOUT Le PEUPLE! الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:23
Les algériens, libanais, albanais-kosovars, africains, turques, français, suisses, émératis,russes,hollandais, belges, espagnols, italiens, brésiliens, colombiens, chinois, ect....

Tout le monde et vraiment tout le monde Fait ce qu'ils veulent avec les marocaines (les prostituées qui sont trop nombreuses dans ce bled)!

Ils les prennent comme des marchandises et ils font beaucoup d'argent sur leur corps (et sur ce qui reste de la dignité de ce bled!)

Ces criminels avec ses criminels prostituées séjournent illégalement sur le territoire marocain et tout le monde le sait! En plus ils trafiquent les drogues dures et hachiche, boissons alcooliques, falsification de devises, et d'autre crimes ici et ailleurs, ect.

Alors qu'est ce que fait la police dans ce bled?

Les corruptions de masse au plus haut niveau, la prostitution de masse et le proxénétisme Ont détruit ce peuple et ce Bled!

Alors Tu vas continuer à fermer ta gueule et faire la Kamama?

Si un marocain fait ça en Algérie???
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-1
11 - صيد ثمين الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:24
صيد ثمين ، 11 قرعة عامرة والباقي خاويين ، سحب لي الرموكه
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23
12 - Isamine الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:26
L'Algérie va crié au scandale et accusera le Maroc d'avoir arrêté des innocents touristes à cause des problèmes liés au Sahara Marocain

Je ne me trompe que rarement demain il faut lire les commentaires de leurs journaux
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2
13 - وطني الجريح الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:27
كل الخزي والعار للمفسدين المتسلطين عديمي الضمير، والبقية تأتي إن شاء الله. مبروك وألف شكر وتقدير لكل من قريب او بعيد ساهم في إيقاف هؤلاء المجرمين.
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-9
14 - stop الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:29
الجزائر تسجن المغاربة لي ماعندهومش اوراق والمغرب يرحلهم رغم ارتكابهم جرائم
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21
15 - أبو يونس الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:30
رب ضارة نافعة ، ربما هذا يكون إنذار للسلطات المغربية بأن فتح الحدود مع العدو سيجر على المغرب الويلات من المهلوسات والسلاح والمواد الهربة و كذلك أشخاص لتخريب الوطن كما كان الحال في أطلس آسني . العدو الشرقي لا ثقة فيه و المغرب مطالب بعدم إعطاء الفرصة لبني تبون من أجل زعزعة استقرار بلدنا حفظه الله من كل مكروه!.
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-5
16 - بنادم الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:32
مافيا كبيرة تنشط في مجال الملاهي ومقاهي الشيشا في كل المدن المغربية بدون استثناء يغتنون في لحظة و يقومون بغسل الأموال وتزويير المشروبات بحيت يجمعون بقايا الزبائن من المشروبات و يملؤون بها اخرى يزور الختم ويتم بيعها على انها جديدة ... الشيشا ايضا يصنعون المواد ويعبؤونها ...
وبين ليلة وضحاها يصبحون ملايرية و يعيتون في الارض فسادا
يشترون الفلل ويعدوها اوكارا للرديلة ويرفعون من الاسعار بتهافتهم على الشراء
والفقراء لا احد يعبأ بهم
لي باسكر ولا لا يكمي الشيشا ضارب باباه بوگليب ثوبوا الى الله
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا
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18
17 - مهتم. الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:36
ولماذا لم تعتقل الشرطة الجزائريين الاربعة؟هذا هو الصيد الثمين!!!؟؟؟؟؟؟.
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2
18 - خيمة في مهب الريح الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:38
عندما يتعلق الأمر بالأفارقة جنوب الصحراء وما يحدثون من ضجيج وفوضى ونصب واحتيال وتزوير وعراك وعربدة لا يشار الى جنسية بلدهم .ونكتفي بذكر أفارقة أو مهاجرون أفارقة.
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8
19 - N.H الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:39
و ماذا عن المحلات المعدة للدعارة بإسم المساج و التدليك و رغم القرار الذي صدر مؤخرا بإغلاق الحمامات و محلات المساج بسبب كورونا إلا أنها لازالت بعضها تفتح أبوابها على مرئى من الجميع و في خرق تام لجميع القوانين و تدابيح مكافحة هذه الجائحة
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10
20 - أدربال الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:40
عملية خطيرة
تزوير علامات الخمور يعني ملئ القِنينات بمادة تشبه المادة الاصلية غير غاضعة للمواصفات و المعايير الصحية و هي خطر على المستهلك .
يجب معاقبة هؤلا المجرمين
بجريمة محاولة القتل
التزوير في علامات عالمية خاضعة لنظام la patente
الاتجار في الخمور دون ترخيص .
الاقامة الغير الشرعية في البلاد .
و بعد قضاء عقوبتهم التي نتمنى ان تطول لابد من طردهم من البلد مع عدم السماح بدخولهم مرة اخرى .
السيبة هادي !!!
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-2
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