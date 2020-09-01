24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
- باب الأحد في حلة جديدة
- جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
- وزارة التربية تحدد موعد الامتحان الجهوي للباكالوريا
- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يُثقل كاهل المغاربة في "زمن كورونا"
فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)
تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)
- "ابتزاز مفضوح" .. جبهة البوليساريو تُعرقل حركة السير بالكركرات - (80)
- المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (62)
- الشائعات تصاحب "الدخول المدرسي" والنقابات تطلب "قرارات واضحة" - (52)
- قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب" - (47)
- فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني
صيد ثمين ذلك الذي ضبطته مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، زوال أمس الإثنين، على مستوى الشريط الساحلي عين الذياب، داخل واحدة من أشهر الوحدات الفندقية بالعاصمة الاقتصادية، حيث حجزت كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المهربة.
وتمكنت مصالح ولاية الأمن، خلال عمليات المراقبة التي تتم هذه الأيام بالوحدات الفندقية، تزامنا مع تدابير فرض قانون الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من توقيف جزائريين داخل الوحدة الفندقية المصنفة، يقيمون بشكل غير شرعي على تراب المملكة.
وحسب المعطيات التي قدمتها ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، فإن العملية الكبيرة مكنت من ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار بالمشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع.
وكشف عميد شرطة ممتاز، رئيس الفرقة الجنائية الولائية، عادل جمالي، أنه جرى تسجيل مخالفات خلال هذه العملية من قبيل إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في البلاد بسبب جائحة كورونا، في وقت تتوفر الوحدة الفندقية المعنية بالأمر، فقط، على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
كما تمكنت المصالح الأمنية حسب تصريح المسؤول المذكور، خلال هذا التدخل، من توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، تبين من خلال البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019، وتمت مباشرة إجراءات ترحيلهم.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة وفق المصدر نفسه، داخل هذه الوحدة الفندقية، عن حجز 108 ملصقات ضريبية مزيفة يتم تثبيتها على قنينات المشروبات الكحولية، لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، إلى جانب 22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها.
كما حجزت المصالح المذكورة 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، وتسع قنينات مستهلكة جزئيا.
وأقدمت المصالح المختصة على وضع مسير الوحدة الفندقية رهن تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما مازالت الأبحاث متواصلة لكشف ملابسات هذه القضية.
إلى ذلك، ووفق المعطيات التي قدمتها المصالح الأمنية بالدار البيضاء، في إطار عملياتها الأخيرة، فقد تمكنت من مراقبة 49 محلا معدا كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، ما أسفر عن تسجيل 119 مخالفة، من بينها 31 مخالفة بمنطقة عين الذياب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
عادي داكشي اي بيسري ديال الشراب اولا فماكروا.
شيفاس ريجال وريد ليبل والفودكا...
قولوا مبغاوش اعطيوا الرشوة..
كضحكوا عليما بحال لبلاد.مافيهاش الشراب...
هي في حاجة لعملية تمشيط ...
لكن لا حيلة مع الله.
وبالنسبة للجزائريين المقيمين الغير شرعين ربما لان الرحلات الجوية معلقة لحد الآن.
Tout le monde et vraiment tout le monde Fait ce qu'ils veulent avec les marocaines (les prostituées qui sont trop nombreuses dans ce bled)!
Ils les prennent comme des marchandises et ils font beaucoup d'argent sur leur corps (et sur ce qui reste de la dignité de ce bled!)
Ces criminels avec ses criminels prostituées séjournent illégalement sur le territoire marocain et tout le monde le sait! En plus ils trafiquent les drogues dures et hachiche, boissons alcooliques, falsification de devises, et d'autre crimes ici et ailleurs, ect.
Alors qu'est ce que fait la police dans ce bled?
Les corruptions de masse au plus haut niveau, la prostitution de masse et le proxénétisme Ont détruit ce peuple et ce Bled!
Alors Tu vas continuer à fermer ta gueule et faire la Kamama?
Si un marocain fait ça en Algérie???
Je ne me trompe que rarement demain il faut lire les commentaires de leurs journaux
وبين ليلة وضحاها يصبحون ملايرية و يعيتون في الارض فسادا
يشترون الفلل ويعدوها اوكارا للرديلة ويرفعون من الاسعار بتهافتهم على الشراء
والفقراء لا احد يعبأ بهم
لي باسكر ولا لا يكمي الشيشا ضارب باباه بوگليب ثوبوا الى الله
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا
تزوير علامات الخمور يعني ملئ القِنينات بمادة تشبه المادة الاصلية غير غاضعة للمواصفات و المعايير الصحية و هي خطر على المستهلك .
يجب معاقبة هؤلا المجرمين
بجريمة محاولة القتل
التزوير في علامات عالمية خاضعة لنظام la patente
الاتجار في الخمور دون ترخيص .
الاقامة الغير الشرعية في البلاد .
و بعد قضاء عقوبتهم التي نتمنى ان تطول لابد من طردهم من البلد مع عدم السماح بدخولهم مرة اخرى .
السيبة هادي !!!