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الرئيسية | حوادث | سجن نجل زيان 3 سنوات وابن النويضي 10 أشهر

سجن نجل زيان 3 سنوات وابن النويضي 10 أشهر

سجن نجل زيان 3 سنوات وابن النويضي 10 أشهر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:40

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في قضية "الكمامات القاتلة"، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قيمتها 30 ألف درهم في حق نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان.

ونطقت ذات المحكمة بسجن ابن الناشط الحقوقي محمد النويضي بـ10 أشهر سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة.

كما وزعت المحكمة سنوات سجن وغرامات مالية على عشرة متهمين آخرين في نفس القضية.

وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، في أبريل الفائت، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة "FFP2"، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:54
قليلة في حقهم خاصة انهم ينتمون إلى شريحة أناس يدعون إلى تطبيق حقوق الإنسان وببيعهم لهذه الكمامات فهم يساهمون في القتل يعني اسقطوا الحق في الحياة من دعوة ابويهما ( قال لك منين ذاك الغصن قال لك من تلك الشجرة) يعني الحقوق في القول لا في الفعل فتشبعوا بالفكرة وطبقوها على أرض الواقع
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-3
2 - متتبع الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:55
تصفية حسابات وضرب تحت الحزام وقرص لاذني الرجلين المزعجين بدفاعهم و نضالهم مع طبقات الشعب والمناضلين الاحرار .
رسالة وصلت المخزن يعرف كيف يصفي الحساب وديما تحت الحزام
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6
3 - البيضاوي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:01
وهل ابن زيان ليس مواطنا مغربيا،،
كفانا من باك صاحبي ،،،
من يخترق القانون يجب ان يحاكم مهما كانت شخصية ابوه ،،
يجب ان تنتهي من الميز بين المواطنين،،
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11
4 - فضولي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:07
هذا يذكرني باغنية ل نجاة عتابو!!!
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5
5 - ما هو الدليل الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:13
على انها كمامات قاتلة. كل ما في الامر هو ان خرجات زيان تغضب النظام وها هم وجدوا الفرصة للانتقام
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-2
6 - أكره نشرة الأخبار ! الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:22
اما 66 مليون ..من الكمامات الفاسدة مشاة !! اما الحكم 3 سنوات فقط ولوﻻ لطف الله لكانت كارثة إنسانية !! في حين صحفيين وحقوقيين ومعتقلي جرادة والريف ﻻجل لقمة عيش وحياة كريمة أدينوا بسنوات طويلة. ... !! هكذا يكون العدل والمساواة والحقوق !!
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5
7 - سوق الكمامة المغربية الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:23
انزلوا إلى السوق وسترون العجب العجاب من الكمامة التي صُنعت بطُرق عشوائية. والحمد لله ان جل المغاربة لا يستعملون الكمامة لكان ضرر هذه الأخيرة اكثر من كورونا...
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10
8 - la verite الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:23
c,est un reglement de compte tout est etudier.
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1
9 - said maroc الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:24
حتى الاطفال سيعرفون ان هذا الحكم هو انتقام من دفاع المحاميين عن حقوق الانسان
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2
10 - مراد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:28
كان سيعرض صحة الأطباء والممرضين إلى الخطر ويحكم عليه بثلاث سنوات فقط لأنه نجل وزير،كان على القضاء الحكم عليه بالمؤبد،لكن لاحياة لمن تنادي.
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-3
11 - Jawhara الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:30
أظن أن النقيب السابق سيستأنف الحكم كما هو معروف وهكذا دواليك حتى التوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف ...فنجل وزير لن يعامل كسارق هاتف نقال.
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4
12 - مواطن الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:45
البعض يقول بانه تصفية حسابات مع اباءهن هل الدولة هي التي اوحت الى هؤلاء لبيع كمامات مزوة انه الجشع لا اقل ولا اكثر
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0
13 - khalilchellah الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:48
اتفق مع صاحب التعليق التاسع بان ما يجري لم يعد ينطلي حتى على الاطفال
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0
14 - أبو سعد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:48
من يعتقد أن زيان التي مزعج للدولة لا يعرف أن الرجل صنيعة لسيء الذكر إدريس البصري رجل المهمات القذرة في عهد الحسن الثاني. زيان انتهازي كبير و أناني نرجسي لا علاقة له بحقوق المستضعفين.
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0
15 - مغربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:48
انها خيانة لشعب باكمله عدد هاءل من الكمامات القاتلة كانت في طريقها للأطباء الدين يواجهون كورونا ولكن مشيءة الله فوق كل شي اناس لا يهمهم الا المال ولا يهمهم من اين أتى من حلال او حرام اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والطف بنا يا لطيف واحفظ هدا اابلد وساءر بلاد المسلمين
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