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كُتّاب وآراء
سجن نجل زيان 3 سنوات وابن النويضي 10 أشهر
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في قضية "الكمامات القاتلة"، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قيمتها 30 ألف درهم في حق نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان.
ونطقت ذات المحكمة بسجن ابن الناشط الحقوقي محمد النويضي بـ10 أشهر سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة.
كما وزعت المحكمة سنوات سجن وغرامات مالية على عشرة متهمين آخرين في نفس القضية.
وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، في أبريل الفائت، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة "FFP2"، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
رسالة وصلت المخزن يعرف كيف يصفي الحساب وديما تحت الحزام
كفانا من باك صاحبي ،،،
من يخترق القانون يجب ان يحاكم مهما كانت شخصية ابوه ،،
يجب ان تنتهي من الميز بين المواطنين،،