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الرئيسية | حوادث | السجن لمختلسي 340 مليونا من بنك بالصويرة

السجن لمختلسي 340 مليونا من بنك بالصويرة

السجن لمختلسي 340 مليونا من بنك بالصويرة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 00:30

أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، الاثنين، 5 أشخاص، منهم مستخدمة، تابعتهم النيابة العامة باختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة.

وقضت هيئة الحكم بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الوكالة البنكية، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع الإبقاء على ما تم حجزه من أموال وإرجاعها إلى المؤسسة البنكية.

وحكمت المحكمة ذاتها بـ5 سنوات سجنا نافذا على 4 موظفين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم؛ فيما قضت في حق المستخدمة بالعقوبة السجنية ذاتها، و50 ألف درهم كغرامة مالية.

وتفجرت هذه القضية بعدما حاول زبون استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية بالصويرة، حين كان بمدينة مكناس، فقصد إحدى الوكالات بالعاصمة الإسماعيلية، ليخبره الموظفون بها بعدم وجود أي فائدة مترتبة على أمواله المودعة بالبنك.

وعلى إثر ذلك، أخبر المسؤولون بوكالة مكناس الإدارة العامة للمؤسسة البنكية، التي أوفدت لجنة للتقصي والتحقيق إلى الصويرة، وقفت على العديد من الخروقات، بعد افتحاص مالي داخلي، فتقدم ممثلها القانوني خلال شهر يونيو الماضي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة حول اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بالتلاعب بحسابات الزبناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زهير الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 01:16
هادو غير لي بانو ، اعتقد هاد فترة كورونا و منع السفر الدولي هي افضل فرصة للافتحاص و التدقيق حتى لي وصلو الصهد ما عندو فين اطير ،
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2 - Amir الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 01:16
It’s light sentence , will encourage other people to steal.
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1
3 - عمر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 01:39
خصك تكون مصطي، ولا هارب ليك....بش تستتمر رزقك فبنك مغربي.
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4
4 - العريشي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 02:16
في فرنسا واحد سرق شاحنة حمل الفلوس و بحوزها 6 مليارات أورو هرب و من بعد 3 أشهر قدم نفسه الى الشرطة التي قدمته الى العدالة قال لهم لم يتبقى عنده الى 4 ملايير أرجعها حكمت عليه المحكمة ب 5 سنين سجن من بعد ذالك خرج من السجن وغادر فرنسا اليوم ممكن يكون في أمريكا اللتينية ملياردير مثل البريطاني الدي سرق مع أصحابه ذهب من قطار عاش في البرازيل مثل الأمير أكثر من 35 سنة أصابه مرض السرطان فرجع الى إنجلتيرا قبضوا عليه لكن كان مريض جدا فأطلقوا سراحه ومات من بعدها بعدة أيام يقال " أحسن سارقين هو الدي لا يلقى القبض عليه "
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