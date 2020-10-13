24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:02
|07:28
|13:19
|16:28
|19:00
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- فقدان الوزن غير المبرر في الكِبر .. أسباب وحلول
- الأمريكيان ميلغروم وويلسون يفوزان بنوبل للاقتصاد
- خبير فيروسات يتوقع عدم توفّر لقاح كورونا بالمغرب قبل صيف 2021
- المشفى العسكري المغربي يواصل الاشتغال في بيروت
الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" (5.00)
سلطات سوس تقاوم "العطش" .. وخبير يبسط أسباب "أزمة الماء" (5.00)
- حزب العدالة والتنمية يرفع شعار "المظلومية" قبل انتخابات السنة المقبلة - (99)
- الصحراء وليبيا ومالي .. "ثالوث" يحفز عداء رئيس الجزائر للمغرب - (92)
- "بيجيدي" يتراجع عن إنقاذ تقاعد البرلمانيين .. مبديع: "شعبوية" - (79)
- تغيير "الجمعة يوم الاقتراع" يلاقي إجماعا حزبيا وينتظر قرارا ملكيا - (68)
- توقيف قاصريْن للتورط في قتل دركي بمدينة طنجة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجن لمختلسي 340 مليونا من بنك بالصويرة
أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، الاثنين، 5 أشخاص، منهم مستخدمة، تابعتهم النيابة العامة باختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة.
وقضت هيئة الحكم بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الوكالة البنكية، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع الإبقاء على ما تم حجزه من أموال وإرجاعها إلى المؤسسة البنكية.
وحكمت المحكمة ذاتها بـ5 سنوات سجنا نافذا على 4 موظفين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم؛ فيما قضت في حق المستخدمة بالعقوبة السجنية ذاتها، و50 ألف درهم كغرامة مالية.
وتفجرت هذه القضية بعدما حاول زبون استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية بالصويرة، حين كان بمدينة مكناس، فقصد إحدى الوكالات بالعاصمة الإسماعيلية، ليخبره الموظفون بها بعدم وجود أي فائدة مترتبة على أمواله المودعة بالبنك.
وعلى إثر ذلك، أخبر المسؤولون بوكالة مكناس الإدارة العامة للمؤسسة البنكية، التي أوفدت لجنة للتقصي والتحقيق إلى الصويرة، وقفت على العديد من الخروقات، بعد افتحاص مالي داخلي، فتقدم ممثلها القانوني خلال شهر يونيو الماضي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة حول اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بالتلاعب بحسابات الزبناء.