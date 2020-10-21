24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطباء يحتجون داخل مستشفى الحسن الثاني بأكادير‎ (5.00)

  2. موقع ويب يعرض شكل الأرض قبل 750 مليون عام (5.00)

  3. التعليم الأولي يستقبل آلاف الأطفال بالفقيه بنصالح (5.00)

  4. البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)

  5. إضراب الشغيلة التعليمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | دراجة نارية تقود إلى تفكيك عصابة إجرامية في وزان

دراجة نارية تقود إلى تفكيك عصابة إجرامية في وزان

دراجة نارية تقود إلى تفكيك عصابة إجرامية في وزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 04:56

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان، الثلاثاء، ثلاثة شبان للاشتباه في تورطهم ضمن عصابة متخصصة في السرقة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم قبل عرضهم على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.

وجاءت عملية التوقيف، بحسب مصدر هسبريس، عقب سرقة دراجة نارية تعود إلى عون سلطة (مقدم) بحي الرويضة، قبل أن تقود التحريات والأبحاث إلى اكتشاف "كراج" اتخذه هؤلاء للاحتفاظ بالمسروقات. وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور على الدراجة النارية المسروقة وأسلحة بيضاء.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت هوية الفاعلين وتوقيفهم بتجزئة الشرفاء بمدينة وزان.

وقد تم الاحتفاظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات القضية وهوية باقي المتورطين المحتملين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.