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كُتّاب وآراء
دراجة نارية تقود إلى تفكيك عصابة إجرامية في وزان
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان، الثلاثاء، ثلاثة شبان للاشتباه في تورطهم ضمن عصابة متخصصة في السرقة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم قبل عرضهم على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.
وجاءت عملية التوقيف، بحسب مصدر هسبريس، عقب سرقة دراجة نارية تعود إلى عون سلطة (مقدم) بحي الرويضة، قبل أن تقود التحريات والأبحاث إلى اكتشاف "كراج" اتخذه هؤلاء للاحتفاظ بالمسروقات. وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور على الدراجة النارية المسروقة وأسلحة بيضاء.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت هوية الفاعلين وتوقيفهم بتجزئة الشرفاء بمدينة وزان.
وقد تم الاحتفاظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات القضية وهوية باقي المتورطين المحتملين فيها.