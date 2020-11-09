24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)

  3. لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات (5.00)

  4. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

  5. حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | قطع يد رضيع .. جريمة تهز مستشفى في زاكورة

قطع يد رضيع .. جريمة تهز مستشفى في زاكورة

قطع يد رضيع .. جريمة تهز مستشفى في زاكورة
محمد ايت حساين
الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:30

كشف مصدر أمني مسؤول أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة زاكورة بفتح تحقيق في قضية قطع يد رضيع متوفى داخل مستشفى الدراق بزاكورة.

وحسب المعلومات التي وفرها المصدر ذاته لهسبريس، فإن امرأة تنحدر من جماعة تزارين وضعت مولودها "ميتا" داخل مستشفى الدراق بزاكورة، ووضع بقسم الأطفال بعد "تكفينه"؛ غير أن طبيب قسم النساء والتوليد، الذي يتابع الحالة الصحية للأم، اكتشف أن يد الرضيع المتوفى قطعت من الكتف في ظروف غامضة.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الطبيب، وفور علمه بالجريمة الشنعاء التي تعرضت لها جثة الرضيع، أخبر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية لزاكورة، التي أخبرت بدورها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ليتم فتح تحقيق منذ الليلة الماضية، لفك لغز هذه الجريمة البشعة.

وكشفت مصدر أمني، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، أن الضابطة القضائية، وبأمر من النيابة العامة باستئنافية ورزازات، استمعت إلى الأطباء والممرضين وكل من له علاقة بالموضوع، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية ستقوم بفحص "كاميرات المراقبة" الموجودة بالمستشفى لكشف خيوط هذه الجريمة، بتعبيره.

وحسب المصدر نفسه، فإن البحث ما زال جاريا إلى حدود الساعة للوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة التي هزت مستشفى الدراق بزاكورة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون لهذه الجريمة الشنعاء علاقة بموضوع الكنوز والشعوذة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - %%%% الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:39
je suis stupéfait et je demande a la police de trouver celui qui a commis se crime abominable et de le ou la mettre derrière les barreaux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - اليوسفي الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:39
اتمنى ان يتم إلقاء القبض على هذا المجرم والحكم عليه بأن تقطع يده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
3 - moha الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:40
لاحول ولا قوة الا بالله ونطلب من النياب العامة ان تعاقب المجرم اشد العقاب ونطلب من الله ان يلطف ببلادنا من كل مكروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
4 - بشير الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:42
يرجح ان يكون وراء قطع يد هذا المولود أمور تتعلق بالشعودة والكنوز. يقينا فإن الكاميرات ستفك هذا اللغز. ولكننا قراء هسبريس نلتمس متابعة لهذا الموضوع عندما تفك خيوطه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
5 - ام العيال الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:45
بغيت غير نعرف هد ناس لي كتقوم بهد الافعال واش معرفينش انهم غيموتو واحد نهار وديك الاموال معندها باش تفيدهم فالقبر ياربي تستر علينا وعلى امة محمد فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض خاص نكلبو سترى حتى عند المامات لانه مبقاوش ضمائر حية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
6 - عصام الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:45
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - فعل السحرة الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:46
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . واضح فعل من افعال الشعودة والمجرمون باحثي الكنوز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - مهاجر الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:46
لا حول ولا قوة إلا بالله لا أعرف ماذا أقول عجز لساني عن التعبير أتمنى إنزال أقصى العقوبات على من قام بهذا الفعل الشنيع إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - مواطن من المغرب الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:46
 أنه من المرجح أن تكون لهذه الجريمة الشنعاء علاقة بموضوع الكنوز والشعوذة.. ليست ترجيح وإنما هي الحقيقة بعينها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
10 - اللهم ان هذا لمنكر الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:47
يقال بأن يد الاطفال تستعمل في اغراض الشعوذة والعياذ بالله ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - حسبي الله ونعم الوكيل الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:49
حسبي الله ونعم الوكيل . لاحول ولاقوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - SIHAM KAISS الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:04
ماهو احساس الابوين يكفيهم حرقة موت الرضيع. حسبي الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - نور الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:05
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ماذنب هذا الرضيع البريئ الذي قد أرهق من شدة ألمه الله يلطف ببلدنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - الداودي الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:06
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عيش نهار تسمع خبار ، حتي ديك تريبيا ميتا طمعو لها فيديها، كنتمني مول الفعلة يتلقا ويخد أقصي عقوبات، و أتمني يتطبق عليه حكم شريعة ،حتي هو تقطعلو ليد من الكتف أمام الملاء ، باش يبقي عبرة للاخريين ،و أنا أظن هذه القضية ليست على الكنوز، على ما يبدو سوف تستعمل في أعمال شعودة متل سحر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - Amnay الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:06
من يمارس الشعوذة انسان متوحش ومجرم وغبي باعتقاده أن لها مفعولا..

والثقافة السائدة المتخلفة التي تعتقد بمفعولية السحر وعاء لمثل هذه الجرائم..

نعم للعلم والمنطق ولا للجهل والتخلف والجريمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - إنه المنكر الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:07
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، بعدما كان أهل الجنوب أناس محافظين ومتدينين (لا أقصد الكل)
أصبحوا يقترفون الجراءم بإسم الشعودة وسراب الكنوز!
الحمد لله على آلإيمان والجد والعيش بالحلال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - مهتمة الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:07
إلى مكانش حكم الإعدام على هاد المجرمين مزال نسمعوا شلا قصاص بلى منضرقو الشمس بالغربال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - الخميس الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:08
هذا أمر خطير والذي قام بهذا الفعل يجب أن يعدم لأن جلد اليد المبثورة سيكون مادة سامة وخطرة يمكن أن تقتل في الحال أو يصاب من تناول طعاما لامسته بالجنون وهذه المادة تدعى (la cadaverine ) وغالبا ما يستعملها المشعودون في الأعمال السحرية يظنون بذلك أنهم سيسيطرون على الشخص المستهدف لهذا ندعوا إلى تكثيف التوعية ومحاربة الجهل والأمية لأن الإقلاع بالمجتمع إلى الأمام وإخراجه من التخلف يكمن في تنويره بالعلم والمعرفة لأن العلم نور والجهل عار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.