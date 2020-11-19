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كُتّاب وآراء
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الأمن يحقق في انتحار القنصل الفرنسي بمدينة طنجة
الخميس 19 نونبر 2020 - 12:14
تم صباح اليوم الخميس العثور على القنصل الفرنسي بطنجة منتحرا داخل مقر إقامته بالقنصلية الكائن بشارع الحرية.
وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان، و لا زال البحث جار لحد الآن من أجل معرفة المزيد من الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ.
يذكر أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيين الراحل خلفا للقنصل السابق تيري فلات بقنصلية فرنسا بمدينة طنجة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - sofy الخميس 19 نونبر 2020 - 12:23
wow , there is something weird about that !! i mean it might be a crime , not a suicide !!!
تعليق غير لائق
-59
2 - mohamed.alaoui الخميس 19 نونبر 2020 - 12:24
يمكن معطاوهش الڤيزا !!
صراحة يمكن يكون ضغط العمل او مشكل شخصي
صراحة يمكن يكون ضغط العمل او مشكل شخصي
تعليق غير لائق
-43
3 - mohamed الخميس 19 نونبر 2020 - 12:32
مذا فعل هذا القنصل ليتم نحره!!!!!!!!!الاسلام بريء من هذا الاجرام..لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق
-217
4 - مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 12:38
أكيد سيفرح خفافيش الظلام الإرهابيين لهذا الخبر.
هل ستكون لخفافيش الظلام، عبدة العصور الجاهلية يدا في هذا؟ احتمال وارد. فكما قطعوا رؤوس الفرنسيين في فرنسا، احتمال كبير أن يضربوا مرة أخرى. ففي نظرهم الفرنسيين يحاربون دينهم . مع العلم أنهم هم من يقطعون الرؤوس وليس الفرنسيين، فمن يحارب من.
هل ستكون لخفافيش الظلام، عبدة العصور الجاهلية يدا في هذا؟ احتمال وارد. فكما قطعوا رؤوس الفرنسيين في فرنسا، احتمال كبير أن يضربوا مرة أخرى. ففي نظرهم الفرنسيين يحاربون دينهم . مع العلم أنهم هم من يقطعون الرؤوس وليس الفرنسيين، فمن يحارب من.
تعليق غير لائق
-156
5 - Younes Yoo الخميس 19 نونبر 2020 - 12:42
الله أعلم هل هو إنتحار أم تصفية حسابات ما، أم أن هناك جهات ما تريد نسف الإستقرار في هذا البلد (...)
6 - مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 12:51
الشرطة لازلت تحقق في فرضية انتحاري وأنتم تكتبون : "العثور على القنصل الفرنسي بطنجة منتحرا داخل مقر إقامته"
7 - hamid الخميس 19 نونبر 2020 - 13:17
في إنتضار نتائج البحث والتحقيق أدعو له بالرحمة والمغفرة ولعائلته وذويه الصبر والسلوان.
8 - rachida الخميس 19 نونبر 2020 - 13:30
السلام عليكم.الحمدلله أن بعض المعلقين هنا ليسوا هم من يمسك بزمام أمور القضاء في بلادنا وإلا لكان المظلوم في السجن والظالم حر طليق.ما دمتم عباقرة هكذا لماذا إذن تتبوؤؤن المراتب الاولى في الأمية والتخلف.حتى الله يحرم اتهام الآخرين إن لم تكن هناك أدلة دامغة تدين المخالف.اتقوا الله فيما تقولون فإن كل كلمة تخرجونها من أفواهكم عليها رقيب عتيد وما وقع لهذا القنصل لا يعلمه إلا الله حتى تفك الشرطة لغزه وليس نحن من يحكم عليه لأننا بعيدين كل البعد عنه ولا نعرف ما حصل له.فلا تنطقوا بأحكام مسبقة وأنتم لا تعلمون شيئا عنه.هذه التصرفات التي تقومون بها واطلاق التهم يمينا وشمالا بدون معرفة الحقيقة هي من تشوه صورة الإسلام وليس الغرب
9 - خديجة الخميس 19 نونبر 2020 - 13:37
لا شك أن المعنيين بالأمر سيتخدون جميع التدابير للبحث في هذه الكارثة خصوصا وأن فرنسا ستنزل بكل ثقلها في فك شفرات ( الانتحار ) .لكنتي استبعد نسبة الانتحار والله أعلم، كل الاحتمالات واردة .رحم الله الفقيد .
10 - ismail الخميس 19 نونبر 2020 - 13:38
انا لا اعتقد ان يكون ظحية الارهاب الاسلاموي. لان طريقة الارهابيين الاسلامويين هي الذبح والنحر في اغلب الاحيان. على اي التحقيقات ستكشف الخبايا..
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