الأمن يحقق في انتحار القنصل الفرنسي بمدينة طنجة

هسبريس من طنجة

تم صباح اليوم الخميس العثور على القنصل الفرنسي بطنجة منتحرا داخل مقر إقامته بالقنصلية الكائن بشارع الحرية.

وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان، و لا زال البحث جار لحد الآن من أجل معرفة المزيد من الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ.

يذكر أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيين الراحل خلفا للقنصل السابق تيري فلات بقنصلية فرنسا بمدينة طنجة.