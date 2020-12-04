خلية تطوان .. حجز أكياس وبراميل ومستحضرات كيميائية خطيرة

هسبريس من الرباط (صور: محمد كومية)

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان.

بلاغ المكتب أفاد بأن التدخل الأمني، الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.

وأسفرت عمليات التفتيش ،التي أجراها ضباط "البسيج" وخبراء مسرح الجريمة بمسكن بالمدينة القديمة للحمامة البيضاء ومنازل المشتبه فيهم، عن حجز راية من الثوب تجسد شعار تنظيم "داعش"، ومخطوط ورقي يتضمن نص البيعة للخليفة المزعوم للتنظيم، وأسلحة بيضاء متعددة الأنواع والأحجام، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.

ووفق المصدر، مكنت إجراءات التفتيش كذلك من حجز معدات ومستحضرات كيميائية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية؛ منها أكياس تحتوي على الكبريت والفوسفور، وبراميل تضم وقود البنزين، وقنينات مملوءة بالكحول الحارق، وأكياس معبأة بكميات كبيرة من براغٍ لولبية وكريات معدنية ومسامير، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية وبطريات إلكترونية.

البلاغ الأمني أكد أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.

وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم قاموا بزيارات استطلاعية عديدة لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بواسطة عبوات ناسفة، أو باستعمال أساليب الإرهاب الفردي في عمليات تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم "داعش".

وجرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم "داعش".