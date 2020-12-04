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الرئيسية | حوادث | خلية تطوان .. حجز أكياس وبراميل ومستحضرات كيميائية خطيرة

خلية تطوان .. حجز أكياس وبراميل ومستحضرات كيميائية خطيرة

خلية تطوان .. حجز أكياس وبراميل ومستحضرات كيميائية خطيرة
هسبريس من الرباط (صور: محمد كومية)
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 10:30

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان.

بلاغ المكتب أفاد بأن التدخل الأمني، الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.

وأسفرت عمليات التفتيش ،التي أجراها ضباط "البسيج" وخبراء مسرح الجريمة بمسكن بالمدينة القديمة للحمامة البيضاء ومنازل المشتبه فيهم، عن حجز راية من الثوب تجسد شعار تنظيم "داعش"، ومخطوط ورقي يتضمن نص البيعة للخليفة المزعوم للتنظيم، وأسلحة بيضاء متعددة الأنواع والأحجام، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.

ووفق المصدر، مكنت إجراءات التفتيش كذلك من حجز معدات ومستحضرات كيميائية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية؛ منها أكياس تحتوي على الكبريت والفوسفور، وبراميل تضم وقود البنزين، وقنينات مملوءة بالكحول الحارق، وأكياس معبأة بكميات كبيرة من براغٍ لولبية وكريات معدنية ومسامير، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية وبطريات إلكترونية.

البلاغ الأمني أكد أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.

وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم قاموا بزيارات استطلاعية عديدة لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بواسطة عبوات ناسفة، أو باستعمال أساليب الإرهاب الفردي في عمليات تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم "داعش".

وجرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم "داعش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - عماد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 10:57
ان عهد سي الحموشي لا يوجد فيه ضلم لما تتوفر عليه المديرية العامة الأمن من تجهيزات حديتة ومهندسين وخبراء في مجال المعلومة .ان كل من يشكك في هده العمليات خاطئ. فنتمنى من القضاء أقصى العقوبة حتى يكونو عبرة للآخرين
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52
2 - وطني الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:01
ارفع قبعتي احتراما و تعظيما للسيد الحموش و كل العاملين في قطاع الامن الدي بفضلهم صار بلدنا آمنا تتحدث عنه الكثير من الدول
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75
3 - محمد من تطوان الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:02
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،اللهم حفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،اللهم خيب ظن من اراد ببلدنا سوء.امين يا رب العالمين.
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123
4 - النجدة الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:02
الحمد لله الذي عافانا ونجانا شرهم وخرابهم ودمارهم بفظل سرعة التدخل وحنكة الترقب والمراقبة والاستباقية فجزاكم الله عنا ألف خير ووفقكم لما يحبه ويرضاه شكرا جزيلا لجل رجالات الامن كبار وصغار وادام الله علينا وعليكم الامن والامان يارحيم واحمينا
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74
5 - مغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:03
عاودو قولو بأن فرنسا هي السبب، أو أن داعش صناعة صهيو فرنسو انجليزو مريخو أمريكية؟
داعش صناعة جماعات إرهابية إسلامية بامتياز. قيادتها مسلمين والملتحقين بها مسلمين والذين يبايعونها مسلمين من الذين يحلمون بالخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
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-107
6 - الطنجاوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:05
تحية خاصة لحماة الوطن . الساهرون على أمن وسلامة البلاد . استمروا فإن العدو غدار ومتلون . والخطط الاستباقية لتطويق هؤلاء القتلة فعالة . وفقكم الله .
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55
7 - مواطن من المغرب الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:08
كثرة الخلايا الإرهابية بالمغرب وإلقاء القبض عليها ليس نصرا أمنيا بقدر ما هو خلل أمني بالدرجة الأولى. لأن كل الخلايا حسب المصادر الأمنية قد وصلت لمرحلة التنفيذ لكن يقظة اعوان السلطة وبعض المخبرين المجانيين هم من نبهوا السلطات..
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-66
8 - Saad الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:09
لن يتم القضاء على الإرهاب الإسلاموي إن لم يتم القضاء على من يصنعه أي النصوص الصحيحة التي تدعوا بصارح العبارة إلى معاداة الكفار ومحاربتهم حتى يؤمنون بما يؤمن به المسلمون.
مثلا :
<< أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله >>

والأمثلة كثيرة..
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-97
9 - صاحب القلم الأحمر الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:13
خاب سعيهم فبلدنا ولله الحمد محفوظ بإذن الله تعالى ثم بيقظة أبنائه البررة من مختلف الأجهزة الأمنية التي لا يمكن لخفافيش الظلام ان يتحركوا حركة صغيرة اوكبيرة دون مراقبة حفظ الله بلدنا الحبيب وملكنا وشعبنا بما حفظ به الذكر الحكيم
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22
10 - Moroco الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:18
هاؤلاء الهمج والله أغلبهم لا يتقنون حتى قراءة الفاتحة او تجده من الاشخاص الذين كانوا يتعاطون المخدرات ثم حين يحب ان يتدين لاول مرة في حياته يقع في شبكة الفكر الارهابي فيضن ان ذالك هو الدين .ويوجد نوع اخر منهم يفسر القران بمنطقه الظاهر وهاؤلاء اخطر قد يكفرون الناس لمجرد سؤال
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47
11 - قصري متتبع الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:18
امثال هؤلاء لا يستحقون الحياة على وجه البسيطة ، وبهذه المناسبة انوه بشجاعة رجال الامن بمختلف رتبهم ومناصبهم دمتم للمغرب مفخرة نتباهى بكم في كل محفل ليبقى مغربنا الحبيب محصنا من كل عمل تخريبي واجرامي تحت شعار الله الوطن الملك بصحرائه وكل ترابه .
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22
12 - سعد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:22
برافو قواتنا الأمنية وحفظكم الله وحفظ هذا البلد الامن ...و اشعروا من لهم الشك في المؤسسات الأمنية ... اننا دوما مطمئنين تحت رعايتهم وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده تحت شعار الله الوطن الملك.
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16
13 - ابو اسحاق الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:22
تحية تقدير واحترام لقواتنا الأمنية وعلى استباقيتها لتجنيب البلاد والعباد مٱسي التخريب والقتل .
لكن من وراء هؤلاء السفلة ؟ إنهم مرة أخرى قوات أمنية سرية تغسل أدمغتهم وتدفعهم للقيام أو التجهيز لمثل هذه الأعمال وطبعا هم مغفلين وسذج .
ما يسمى داعش كل استخبارات الدول الغربية واسرائيل من أسستها مع تواطؤ بعض الدول العربية
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-22
14 - رجل مواقف الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:40
وماذا عن الخلية التي تنهب خيرات البلاد التي من حق الفقراء والمساكين وتهمش الشباب بالبطالة والحݣرة .... متى سيتم تفكيك هذه الخلية ؟؟؟؟
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65
15 - مغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:46
الفاءق التقدير و الاحترام لرجال و نساء الاجهزة الامنية الفخر و المفخرة المغاربة المغرب الأحرار عن جدارة و استحقاق بالحصيلة على أرض الميدان الرائدة بالجميع المقاييس داخليا وخارجيا و التي جنبت الوطن و المواطنين خسائر فادحة باقتصاد و حمامات الدماء بالأرواح هؤلاء الابطال جعلو المغرب في مصافي دول الراءدة في محاربة ظاهرة الارهاب و جميع انواع الجريمة العابرة للحدود على الساحة الدولية بحيث بات المغرب مثال يتحدى به و مدرسة يستفاد منها و محط أنظار و اعجاب و التقدير والاحترام من طرف دول الصديقة و الشقيقة و حتى الأعداء بالخاصيات و خصوصيات المغربية المحظة خلف شعارنا الخالد : الله *** الوطن *** الملك .
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-4
16 - متسائل الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:48
اتساءل لماذا دائما لا يتم كشف وجوه هؤلاء المعتوهين في الصحافة اللمرئية الذين يسعون لتذمير البلاد و متابعة اطوار محاكمتهم من طرف المواطنين كما تفعل الدول الأخرى الا يوجد قانون يقول ان للمواطنين الحق للوصول الى المعلومة لماذا السلطات تحب دائما التستر على هؤلاء المجرمين بينما تفضح كل من سرق ليسد رمقه من الجوع من هذا المنبر اطلب من السلطات فعل ما تفعله الدول الأخرى حين القبض على الإرهابيين لكي يزول الشك بأن هذه التذخلات مفبركة من طرف جهاز المخابرات و شكرا....
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23
17 - هام جدا الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:53
بعد 5 سنوات سيخرجون ويكملو مشوارهم الاجرامي لان جل العمليات كان منفذوها معتقلون في قضايا ارهابية هنا يجب فعلا تطبيق حكم الاعدام
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10
18 - صحراوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:56
امن البلاد لا يجب التساهل معه يجب إعدامهم مباشرة وفي ساحة عمومية حتى لايفكر شخص آخر في دلك لو كان في ايران او الجزائر لما تأخروا في دلك ثانية
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2
19 - كمال إسبانيا الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:57
كيف وصلت الأسلحة من ليبيا ومالي إلى تطوان ؟ وهل للجماعة الإنفصالية (البليساريو) التي تتبنى الإرهاب مؤخرا بعد فشلها في مرادها يد في القضية ؟
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0
20 - مغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:59
تحية للأجهزة الأمنية على مجهوداتها البطولية في التصدي للإرهاب. كما العادة سيخرج شيوخ الدين ليقولوا إن الإسلام بريء وكأن هؤلاء الدواعش يعتنقون البودية أو الهندوسية. يجب تنقية كتب التراث الإسلامي من النصوص التي تدعو إلى الكراهية والقتل وإلا فسيتم تفريخ العشرات والمئات من الخلايا الإرهابية في المستقبل.
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-2
21 - hssina الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:01
كل هذه المجهودات بفضل الله والأسد الشهم السيد الحموشي
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-8
22 - الجهالة الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:11
ملاحظة فقط للمعلقsaad استسمح لست متظلع في الامور الدينية او الاسلامية لتأخذ ماكتبثه في المقاللي ماقال .(.....)حسب كلامك الله جل جلاله اعطاك الحرية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولااحد له الحق في انثمائك وعقيدتك والدليل على كلامي فالمغرب يحتوي المسلمين واليهود والمسيح والنصارى ونعيشو معهم منذ سنين في امن وامان ........
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4
23 - Yassine الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:19
عايشين فالقرن 21 و تفكيرهم مازال واحل فالقرن السابع ميلادي.
عايشين باش يحققو وهم الخلافة و الحكم بالشريعة الهمجية الظلامية.
هذا شكل من اشكال العدمية
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0
24 - ملاحظ الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:21
هذه التيارات الارهابية شعارها اما نحكمكم او نقتلكم ولكن هيهات لن يتسنى لها ابدا الوصول الى مبتغاها فالتاريخ يشهد على ذلك فلم يستطع هؤلاء المعتوهين الوصول الى الحكم عبر التاريخ وان وصلوا فلا يلبثوا ان يسقطوا كاوراق الخريف لانهم يحملون فكرا عنصريا وقمعيا بامتياز تحية لرجال الامن ووفقهم الله في اجتثاث هولاء الميكروبات وتحية للمؤسسة الملكية فلولاها لتشرذم هذا البلد تحت ميليشيات الظلام
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5
25 - fatyاسبانيا الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:27
تحية وتقدير لرجال والنساء للاجهزة الامن الوطني اللي ساهرين علئ امن هد البلاد العظيم والغالي والله يحفظ مغربنا ويجيب القضاء علئ هد الارهابين والمجرمين بالاعدام ثم الاعدام .
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3
26 - ait baha الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:28
le maroc doit faire trés attention car nos voisins vont pas rester les bras croisé aprés ce qui c'est
passer a elguerguarat il sont capable de tous est l'hotel asni a marrakech on est la preuve
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5
27 - kamal الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:39
هم أشخاص يعيشون بيننا يحملون أفكارا ظلامية و تحسها من فلتات لسانهم، حاقدون على غير المتدينين، يكرهون المرأة الطموحة، يمجدون للغزوات و يحلمون بالخلافة، يحتقرون غير المسلمين و ينسبون أنفسهم للفرقة الناجية ...
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11
28 - ابو ملحاد المغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 12:45
في البداية أوجه امتناني و تقديري البالغ لكل الساهرين على أمن و سلامة وطننا الغالي من شرور أولائك الأشرار الخونة...
أرد على كل من يشكك أو يبرئ الإسلام من أفكار الإرهاب العابر للقارات، ادعوهم لمراجعة فقه الولاء و البراء فهو أخطر العقائد الإسلامية و طبعا كل هذا من القرآن و الأحاديث الصحيحة على رأسهم صحيح بخاري و مسلم...
لا أريد أن أطيل النص و اكتب بعض الآيات و الاحاديث الخطيرة...
فتشوا الكتب ستجدون الأجوبة الصادمة
غوغل امامكم
في عصر سهولة الوصول إلى المعلومة يبقى الجهل اختيار


مسلم سابق مهتم بالدراسات الإسلامية و الأديان وميثولوجيا الشعوب...
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-4
29 - محمد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:10
للأسف الشديد الفكر الوهابي الداعشي انتشر بشكل كبير بين صفوف الشباب فرغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن طريق موظفيها الذين يقدمون خدمة جليلة للمجتمع فهم يقومون بنشر الأفكار المتنورة والمعتدلة ومحاربة الأفكار المتعصبة والمتشددة ونبذ كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف الديني، لكن مع الأسف هذ الجهود غير كافية ينبغي على الدولة أن تتهتم بفئات الشباب وتمنحهم الرعاية الكافية حتى لا ينحرفوا وينجرفوا وراء التيار المتطرف وينبغي كذلك أن تقتلع جذور الوهابية من المغرب لأننا نلاحظ أن هناك تساهل كبير من طرف الدولة مع هؤلاء الوهابية الذين يشوهون صورة الإسلام السمح المبني على الرحمة والوسطية والتسامح وليس على القتل والهدم
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6
30 - med الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:12
العز والنصر لرجال الأمن الوطني ويقضتهم في حماية الوطن والمواطنين من المتطرفين إخوان الشياطين ،وعلى الشعب أن يفتخر بالأمن ويساعد إن رأى شبهة في أي كان أن يخبر رجال الأمن ،مرة أخرى الله يعزك يا أمن المغرب والمغرب من طنجة حتى الكويرة، عاش أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
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2
31 - HBM الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:25
تحية إجلال لحماة الوطن بمختلف المصالح وعلى رأسهم خادم الأعتاب الشريفة السي الحموشي.
و لا تراخي مع هؤلاء الوحوش كي لا تتكرر مأساة مول التريبورتور. حقوق الإنسان لا تسري على الإرهاب في جميع دول العالم لقد رأيتم شرطة فرنسا و قبلها أمريكا و غوانتنمو. هؤلاء خارج اللعبة الديموقراطية.
ما عليكم إلا " الوجه على الزفت والركبة فوق الرقبة " إلى عاش هو هداك مات فمجرد خنفساء دون قيمة.
الله الوطن الملك
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3
32 - مسلم الجمعة 04 دجنبر 2020 - 13:55
تحية للرجال الامن للسهر على امن البلاد
امل ان تكون نفس اليقظة للمحاربة الجريمة والسرقة مع وضع قوانين صارمة لحاملي السلاح فمتلا حامل السلاح في فرنسا يعاقب 25 سنة مع جنحة محاولة القتل ويعاقب القاتل بالمؤبد. يجب كذلك محاربة الرشوة والفساد الاداري العام وخاصة الفساد الاداري الخاص. الله الوطن الملك
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4
33 - مواطن الجمعة 04 دجنبر 2020 - 14:27
نحيي رجال الامن على عملهم الدؤوب في حماية الوطن و نحيي رجالنا المرابطين بصحرائنا العزيزة الساهرين عن الدفاع عن الوطن من اطماع الحاسدين
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2
34 - Fellah الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:22
Bravo à nos services de sécurité et surveillance du territoire....

J'aimerais que cette surveillance soit élargie aux gens qui détournent l'argent public, organisent la corruption et le chantage, ou qui bloquent les projets d'investissement et le développement socio-économique et technologique de notre pays....

Bravo
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3
35 - بركاني ابن الشرق الجمعة 04 دجنبر 2020 - 16:17
تحية كبيرة للمخابرات المغربية في عهد السي حموشي وتحية لكل قواتنا المسلحةالملكية و الامن بصفة عامة العين التي لا تنام من اجل حفظ الاستقرار والامان حتى يعي اعداء ا لمغرب بان الدولة المغربية لها رجالاتها منذ القدم ولكل من سولت له نفسه المساس بامنها واستقرارها فان ماله الوقوع في قبضة من حديد فهي رسالة لكل من يعتقد انه من السهل خلق البلبلة داخل وطننا فن يكتب له الا ان يقع في مستنقع الوحل غارقا حتى عنقه
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3
36 - مغربي و افتخر الجمعة 04 دجنبر 2020 - 16:33
في الوقت الذي تسارع الدولة المغربية الخطى لمحاربة داء كورونا لا تكف الجهات المتطرفة في بت سمومها وسط شباب المغرب لك الله با وطني مشكورة الجهات الامنية على كل المجهودات عينها لا تنام حفاضا على سلامة المغرب الحبيب
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0
37 - مشكك الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:48
بالله عليكم اين المواد الخطيرة المحجوزة . معضم ما في الصور موجود في كل بيت مغربي فهل من لديه بطارية سكين مقص والة تلحيم يدوية (كاوية) او كلينيكس او سكوتش او فلاماكس لاشعال الفحم فهو ارهابي ...مابقيتي تفهم والو واش هاد الشي بصح ولا مصرحية خصوصا بعد تصريح عملاء مخابرات في الجزائر بعد هروبهم الى الخارج عن كيفية صنع الاحدات الارهابية في الجزائر من طرفهم وتلفيقها للملتحين . الوقت تخلطات
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