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كُتّاب وآراء
خلية تطوان .. حجز أكياس وبراميل ومستحضرات كيميائية خطيرة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان.
بلاغ المكتب أفاد بأن التدخل الأمني، الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية.
وأسفرت عمليات التفتيش ،التي أجراها ضباط "البسيج" وخبراء مسرح الجريمة بمسكن بالمدينة القديمة للحمامة البيضاء ومنازل المشتبه فيهم، عن حجز راية من الثوب تجسد شعار تنظيم "داعش"، ومخطوط ورقي يتضمن نص البيعة للخليفة المزعوم للتنظيم، وأسلحة بيضاء متعددة الأنواع والأحجام، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.
ووفق المصدر، مكنت إجراءات التفتيش كذلك من حجز معدات ومستحضرات كيميائية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية؛ منها أكياس تحتوي على الكبريت والفوسفور، وبراميل تضم وقود البنزين، وقنينات مملوءة بالكحول الحارق، وأكياس معبأة بكميات كبيرة من براغٍ لولبية وكريات معدنية ومسامير، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية وبطريات إلكترونية.
البلاغ الأمني أكد أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية وصلوا مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية، إذ وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.
وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم قاموا بزيارات استطلاعية عديدة لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بواسطة عبوات ناسفة، أو باستعمال أساليب الإرهاب الفردي في عمليات تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم "داعش".
وجرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي يصدرها تنظيم "داعش".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
داعش صناعة جماعات إرهابية إسلامية بامتياز. قيادتها مسلمين والملتحقين بها مسلمين والذين يبايعونها مسلمين من الذين يحلمون بالخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
مثلا :
<< أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله >>
والأمثلة كثيرة..
لكن من وراء هؤلاء السفلة ؟ إنهم مرة أخرى قوات أمنية سرية تغسل أدمغتهم وتدفعهم للقيام أو التجهيز لمثل هذه الأعمال وطبعا هم مغفلين وسذج .
ما يسمى داعش كل استخبارات الدول الغربية واسرائيل من أسستها مع تواطؤ بعض الدول العربية
عايشين باش يحققو وهم الخلافة و الحكم بالشريعة الهمجية الظلامية.
هذا شكل من اشكال العدمية
passer a elguerguarat il sont capable de tous est l'hotel asni a marrakech on est la preuve
أرد على كل من يشكك أو يبرئ الإسلام من أفكار الإرهاب العابر للقارات، ادعوهم لمراجعة فقه الولاء و البراء فهو أخطر العقائد الإسلامية و طبعا كل هذا من القرآن و الأحاديث الصحيحة على رأسهم صحيح بخاري و مسلم...
لا أريد أن أطيل النص و اكتب بعض الآيات و الاحاديث الخطيرة...
فتشوا الكتب ستجدون الأجوبة الصادمة
غوغل امامكم
في عصر سهولة الوصول إلى المعلومة يبقى الجهل اختيار
مسلم سابق مهتم بالدراسات الإسلامية و الأديان وميثولوجيا الشعوب...
و لا تراخي مع هؤلاء الوحوش كي لا تتكرر مأساة مول التريبورتور. حقوق الإنسان لا تسري على الإرهاب في جميع دول العالم لقد رأيتم شرطة فرنسا و قبلها أمريكا و غوانتنمو. هؤلاء خارج اللعبة الديموقراطية.
ما عليكم إلا " الوجه على الزفت والركبة فوق الرقبة " إلى عاش هو هداك مات فمجرد خنفساء دون قيمة.
الله الوطن الملك
امل ان تكون نفس اليقظة للمحاربة الجريمة والسرقة مع وضع قوانين صارمة لحاملي السلاح فمتلا حامل السلاح في فرنسا يعاقب 25 سنة مع جنحة محاولة القتل ويعاقب القاتل بالمؤبد. يجب كذلك محاربة الرشوة والفساد الاداري العام وخاصة الفساد الاداري الخاص. الله الوطن الملك
J'aimerais que cette surveillance soit élargie aux gens qui détournent l'argent public, organisent la corruption et le chantage, ou qui bloquent les projets d'investissement et le développement socio-économique et technologique de notre pays....
Bravo