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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني

تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني

تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:00

لا تزال قضية التحرش بالعاملات الموسميات بحقول الفراولة تثير العديد من ردود الفعل، إذ قام نقابيون ومهنيون بوضع اتفاقية تدعو إلى توفير حماية أكبر وضرورة ضمان المساواة لهن، إضافة إلى التدرب على طرق التعامل معهن بأساليب لا تثير المشاكل وتضمن سلامتهن.

الاتفاقية، الموقعة من لدن كل من جمعية الفلاحين الشباب واتحاد نقابات العمال الإسبانية، تنص على وجوب توفير الحماية للنساء العاملات بحقول الفراولة، خاصة عقب الجدل الكبير الذي أثارته قضية التحرش والاعتداءات الجنسية على عاملات مغربيات.

وتدعو الوثيقة نفسها إلى ضرورة إدراج بروتوكولات بشأن إقرار المساواة بين كل العمال، بغض النظر عن الجنس أو الأصل وحتى العمر، وحماية المشتغلات من التحرشات، مع ضرورة خضوع المسؤولين عن هؤلاء العاملات إلى تدريب خاص.

كما تنص الاتفاقية، كذلك، على منح المسؤولين عن العاملات الموسميات معلومات عن لغاتهن، ووضع دليل يتضمن طرق التعامل معهن بشكل سلمي ودون مشاكل، مع تعيين وسطاء، وأيضا مراقبة الضيعات عن قرب، والاطلاع على ظروف عمل هذه السواعد الموسمية.

وسبق أن شرحت مليكة زيات، مسؤولة جمعية التعاون والتنمية في شمال إفريقيا بفرع ويلبا الإسباني، ظروف عمل العاملات الموسميات قائلة، في تصريح لهسبريس، إنهن يأتين منذ سنة 2001 إلى إسبانيا من أجل العمل الموسمي بحقول التوت عن طريق اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسبانيا، موضحة أن الأوضاع التي تم نشرها الآن حول التحرش الجنسي والاعتداءات داخل العمل ليست بجديدة وأن جمعيتها استقبلت حالتين منها.

وتضيف قائلة لهسبريس: "العاملات الموسميات يعانين من الخوف الذي يجعلهن يقعن في عدد من المشاكل ولا يساعدهن على كسر حاجز الصمت والخروج للكلام.. لقد رصدنا حالات للتحرش الجنسي، وجميع الحالات التي رأيناها جاءت بعد تفجير القضية.. لدينا الآن حاليا حالتان: الأولى اتجاه مواطن مغربي يشغل منصب المسؤول عن الضيعة، والثانية هي أيضا عن مسؤول عن الضيعة؛ لكنه إسباني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هذا هو الإصلاح الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:25
اه لو ان مؤسساتنا تتم إصلاحها بهذه السرعة القصوى.
هنيئا للعاملات الموسميات بهذا المكسب الذي أتى بعد ان تم كسر جدار الصمت.
الحقوق تنزع ولا تعطى إلا في المغرب تعطى لك سنوات السجن ان طالبت بحقوقك.
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2 - حسنو الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:27
عندي واحد السؤال ! علاش العيالات اللي خدامين فالفيرمات تايغطيوا اوجههم ، واش حرام ولا عيب ؟ علاش تانقولوا عبارة " مسكينة خدامة فالميناج" مسكين سيكوريتي " العمل ماشي عيب و بنادم يكون فخور بالمهنة ديالو باش يعطي فيها ، فاوروبا صحيح ان الاجور و الظروف تختلف و لكن النصارى تايخدموا فالميناج و النظافة و الفيرمات و عادي .خاصنا نقيو اللغة ديالنا لان اللغة تتقل الافكار السلبية و الايجابية لاطفالنا.
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