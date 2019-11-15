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الرئيسية | طالعون | يوسف العزوزي

يوسف العزوزي

يوسف العزوزي
هسبريس
الجمعة 15 نونبر 2019 - 09:49

يوماً بعد يوم، يكشف المغاربة معدنهم النفيس في كبريات المسابقات الدولية؛ فبعد تتويج مغاربة مؤخراً بجوائز "العقل الخارق" (روسيا) والابتكار (كوريا الجنوبية) والوصول إلى الدور النهائي من مسابقة تحدي القراءة العربي (الإمارات)، حصد الدكتور المغربي الشاب يوسف العزوزي لقب أفضل مخترع في العالم العربي بدولة قطر.

يوسف العزوزي، ابن البروفيسور الشهير مصطفى العزوزي ومدينة القصر الكبير التي أنجبت الكثير من الأسماء الوطنية، استطاع أن يبرهن أن العقل المغربي لو أتيحت له الفرص والإمكانات لبصم على تفوق لائق يرفع راية المغرب خفاقة بين الأمم.

الشاب المغربي، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، وبعد منافسة شرسة، استحوذ على النسبة الأكبر من أصوات الجمهور ولجنة التحكيم وهو يقدم مشروعه الناجح "دعامة لتعديل تدفق الدم"، بمعدل بلغ 93.8 ليحصد لقب "نجوم العلوم".

ويهم هذا الاختراع الطبي 26 مليونا ممن يعانون مرض القلب، ويمكن من إلغاء تكاليف الصيانة في وسائل العلاج الحالية؛ وهو ما يعني مساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني على توفير الكثير من المال على المدى الطويل.

وعلى الرغم من توالي تتويج المغاربة في مسابقات الفكر والابتكار، فإن هذا الأمر يبقى غير محفز لحكومات المغرب التي تتوارث أزمة البحث العلمي جيلا بعد جيل منذ الاستقلال إلى اليوم.. وما يدل عن ذلك فشل المغرب في تحويل البحث العلمي إلى منتج استثماري تتسابق القطاعات العمومية والخاصة للاستفادة منه، في وقت نجحت فيه بلدان صاعدة في الوصول إلى هذا الهدف.

والأكيد أن الشاب الطموح يوسف العزوزي، الذي درس في جامعات أنجلوساكسونية مرموقة، سيتلقى العديد من العروض من لدن بلدان ومنصات عالمية الباحثة عن العقول المبدعة لوضع آخر الإمكانات العلمية تحت تصرفهم، ليتواصل مسلسل نزيف الأطر والكفاءات خارج البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 10:06
يخصص المغرب مامجموعه 0.1 في المئةتقريبا من الناتج الداخلي الخام على البحث العلمي وبعد اختصام ماسيتم نهبه فيتبقى للطلبة المغاربة الف درهم في سلك دكتوراه للتكفي حتى للتنقل . فالبطبع ليس لدينا بحث علمي وبالمقابل نرى وزارات لا تسمن ولا تغني من جوع تستحوذ على المليارات كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجامعة ووو
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2 - علي الجمعة 15 نونبر 2019 - 10:10
هؤلاء هم الشباب الدين نريدهم في وطننا الحبيب حتى يتمكن من الرقي وليس أولائك الدين يريدون تخريبه بمسميات يتفننون فيها واللجوء إلى أسيادهم ليرفعوا عليه دعاوي باسم الحقوق ؟
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3 - هم.....هم الجمعة 15 نونبر 2019 - 10:33
نحيي صادقين هذا الطبيب الشاب الذي لمع نجمه في سماء الاختراع العلمي ، هذا هو الطبيب القدوة ، هذا هو الشاب الذي وجب علينا اتباع غرزه، نفتخر بك دكتور و نلتمس من السيد وزير الصحة الجديد تشجيع مثل هؤلاء و الأخذ بأيديهم لعلهم يعيدون نسج صورة جميلة في ذهون المغاربة لأطر الصحة التي للأسف الشديد تمعنت في التسابق نحو المصحات الخاصة و لم يعد لها هم سوى جمع المال ثم المال ، مجددا نشد بيد هذا الدكتور الشاب و نتمنى له مزيدا من التوفيق و أن يجعل جهده في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتى الله بقلب سليم .
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4 - Saïd الجمعة 15 نونبر 2019 - 10:39
ماشاء الله ولا قوة الا بالله اللهم بارك في أمثالك يارب
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5 - عبدالقادر وجدة الجمعة 15 نونبر 2019 - 10:43
بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقك الله ورعاك وابقاك ذخرا وفخرا للعرب والمسلمين اجمعين، ومزيدا من التألق هذا هو المثل الذي يجب أن يحتذى به أبناءنا،
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