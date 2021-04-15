مع زهير بهاوي

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تعليقات الزوار1
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في نظري،لم يبقى لا فن ولا هم يحزنون..أتحدا مثل هؤُلاء الفنانين أن يأتينا بِموّال بدون مايكروفون.