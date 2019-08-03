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الرئيسية | من الأمس | أشهر المحاكمات .. "مُؤامرة" اغتيال الحسن الثاني في غرفة النوم

أشهر المحاكمات .. "مُؤامرة" اغتيال الحسن الثاني في غرفة النوم

أشهر المحاكمات .. "مُؤامرة" اغتيال الحسن الثاني في غرفة النوم
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: سهيل الرميدي)
السبت 03 غشت 2019 - 20:00

شهد المغرب، منذ بداية ستينيات القرن الماضي، محاكمات سياسية كبرى، في إطار التدافع الحاد الذي كان بين المعارضة ونظام الحكم؛ وهي الفترة التي تميزت بمحاولات عديدة لاغتيال الملك الراحل الحسن الثاني، وعرفت البلاد وقتها أشهر المحاكمات في تاريخ المملكة تُوجت بصدور مئات أحكام الإعدام ضد النشطاء المدنيين والعسكريين.

جريدة هسبريس الإلكترونية تفتح، في هذه السلسلة، التاريخ المظلم لأبرز المحاكمات السياسية التي عاشها المغرب غداة استقلاله، خصوصا تلك التي استهدفت الحركات اليسارية وبعض معارضي الحكم في فترة الملك الحسن الثاني.

يقول عبد الرحمان بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي والسياسي اليساري، إن الأسباب الرئيسية لهذه المحاكمات الرئيسية التي بصمت مغرب الستينيات والسبعينيات تكمن في مواجهة حرية الرأي والتعبير وضرب المعارضة التي كان يعتبرها النظام الملكي تشكل مساسا بمركزه وتهدد وجوده.

النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقيادي في حزب الطليعة اليساري، كان ولا يزالُ واحداً من المحامين القلائل الذين ترافعوا في المحاكمات القضائية ذات الصبغة السياسية.

ويُشير بنعمرو، في حديث مع هسبريس، إلى أن أبرز المحاكمات الكبرى استهدفت مناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاحقا)، كما طالت في سبعينيات القرن الماضي اليسار المغربي بصفة عامة من سياسيين وطلبة ضمن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم).

ويُبرز نقيب المحامين السابق أن القاسم المشترك، الذي ميز هذه المحاكمات السياسية، هو ظروف الاعتقال غير القانونية والخارجة عن الشرعية الحقوقية (اختطاف من الشارع أو المنزل ثم التعذيب على مراحل في أجهزة مخابراتية)، وصولاً إلى مرحلة تزوير المحاضر، سواء على مستوى الوقائع أو التواريخ أو التهم.

مؤامرة 16 يوليوز

في 16 يوليوز 1963، شهد المغرب واحدا من أشهر المحاكمات السياسية تُوبع فيها حوالي 5 آلاف من مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ووجهت إليهم تهم التخطيط للإطاحة بالنظام حينئذ واغتيال الملك الراحل الحسن الثاني في غرفة نومه بالقصر الملكي.

وجرت عملية الاعتقال لمئات من أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية لحظة اجتماعهم بمقر الحزب بالدار البيضاء، كان ضمنهم أيضا الصحافي السابق المستشار الملكي الحالي أندري أزولاي، والذي كان في مهمة صحافية في أول يوم عمل له كرئيس تحرير الصحيفة اليومية "Maroc Informations" .

المحطة التاريخية أثارت خلافا وتباينا في وجهات نظر الكثير من "الاتحاديين"، بين من اعتبرها خطة مدبرة من قبل خصوم الحزب وأعداء الديمقراطية بقيادة الجنرال أوفقير ومن معه، وبين من أكد أن الفقيه البصري فعلاً خطط لاغتيال الحسن الثاني باستعمال عميلين سوريين. وزاد هذا الغموض بتفادي عبد الرحمان اليوسفي، الزعيم الاتحادي، الذي عايش المرحلة بأدق تفاصيلها، الكشف عن حقيقة ما جرى بالضبط في مذكراته الصادرة أخيرا.

ويقول بنعمرو، الذي حضر تفاصيل وأطوار هذه المحاكمة وهو محام متمرن إلى جانب هيئة دفاع يقودها كل من المعطي بوعبيد وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد التبر، إن عدد المتهمين الأساسيين في ملف "مؤامرة 16 يوليوز" وصل إلى 102 متهم، 17 منهم كانوا في حالة سراح.

ويُضيف المتحدث أن التهم التي وجهت إلى المعتقلين في هذا الملف تتعلق أساسا بـ"الاعتداء على حياة الملك والمس بسلامة الدولة الداخلية وعدم الإخبار بهذه الجرائم والمشاركة فيها والإعانة عليها ومحاولة ارتكابها ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لفصول قانونية معنية".

وصدرت أحكام بالإعدام في حق ثلاثة من المتهمين وهم: عمر بنجلون، والفقيه البصري، ومومن الديوري، بتهمة تدبير مؤامرة ضد النظام خلال اجتماع 16 يوليوز 1963؛ لكن سيتم العفو عنهم بعد سنة.

ويرى بنعمرو أن تهمة المس بأمن الدولة الداخلي كانت التهمة الشهيرة التي لحقت دائماً بالمناضلين، خصوصا الذين كانوا في المعارضة وينتمون إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و"الذي كان يشكل القوة الضاربة في ستينيات القرن الماضي ووراءه جماهير شعبية واسعة من عمال ونقابات بقيادة الاتحاد المغربي للشغل".

ويعتبر بنعمرو أن لجوء النظام وقتها إلى مثل هذه التهم يؤكد أنه "كلما ظهر أي حزب سياسي أو منظمة لها قاعدة شعبية إلا شكل الأمر مصدر إزعاج للسلطة ودبرت لمناضليه المؤامرات والدسائس لتشويه صورته وإضعاف قوته التنظيمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ACECTS السبت 03 غشت 2019 - 20:11
ويعتبر بنعمرو أن لجوء النظام وقتها إلى مثل هذه التهم يؤكد أنه "كلما ظهر أي حزب سياسي أو منظمة لها قاعدة شعبية إلا شكل الأمر مصدر إزعاج للسلطة ودبرت لمناضليه المؤامرات والدسائس لتشويه صورته وإضعاف قوته التنظيمية".
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10
2 - امدير السبت 03 غشت 2019 - 20:19
يا اخي بلا ما تهدر على حزب يسار أو يمين، فأيام المرحوم الحسن الثاني ما كان هناك احدا يقدر يحرك ساكنا في لبلاد كلها لي دوا يأكل دوا.
رحم الله الحسن الثاني و جميع اموات المؤمنين.
وفق الله تعالى أميرنا محمد السادس لما فيه خير البلاد و العباد دنيا و آخرة.
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-4
3 - saad السبت 03 غشت 2019 - 20:34
لقد اصبح الجميع الآن على يقين تام ان المعارضة و بالخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي هي سبب تأخر المغرب في درب التنمية لأربعة عقود قضتها في نصب الكمائن و الدسائس للمغفور له الحسن الثاني بما في ذالك الالتجاء لدول اجنبية كالجزائر سوريا العراق و ليبيا و كذا حمل السلاح وتلقي اموال من هاته الدول والتي لم يعرف احد مصيرها والتآمر ايضا مع الطغمة الفاسدة من الجيش و النتيجة انهم قبلوا الدخول ضمن حكومة التوافق سنة 1998 و اصبحت لهم بطون منتفخة هم ايضا وارصدة مالية هنا وهناك ومن اجل دالك فجروا الحزب ولم يعد له لا حس ولا خبر وارتاح الجميع .
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7
4 - بصيري السبت 03 غشت 2019 - 20:42
لازال الكثير من التاريخ ناقص وغامض وينقصه المصداقية وممنوع الحديث عنه المشكلة ان الرؤوس الكبيرة نالت المناصب والسجون دخلها البسطاء
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5 - عادل السبت 03 غشت 2019 - 20:59
للأسف المد الثوري الذي كان موضة في الشرق خلال الستينيات وصلت عدواه الى الأحزاب المغربية التي توصف بأنها وطنية و الحال أنها أحزاب ما كان لها أن تكون لولا الملكية. و لحسن حظ المغرب أن الملكية هي فلك تدور حوله هذه الأحزاب.
المغرب خسر الوقت كثيرا بوجود هذه الاحزاب و خصوصا في السنوات الأولى من الإستقلال. الملكية كانت طموحة في هذه الفترة و بلورت دستورا متقدما بشهادة الجميع فتحت من خلاله الباب على مصراعيه أمام تعددية لم تكن حتى في أعتى الدول العربية المنتشية بالثورة انذاك و لم تستفد هذه الاحزاب من هذا الانفتاح المبكر لترتقي أحزاب براغماتية تساهم في بناء الوطن فاختارت الثورة و الفوضى على البناء و التشييد فكانت النتيجة أن خسر الوطن تنميته.
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6 - good السبت 03 غشت 2019 - 21:01
في هذا الوطن يأتي الفرح على استحياء كعذراء
ويأتي الحزن سافرا كفاجرة
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7 - فجيجي وجدي السبت 03 غشت 2019 - 21:02
يبقى الصندوق الأسود من تاريخ المغرب المعاصر مغيبا من الذاكرة الجماعية للمغرب؛ الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية شكل شوكة في حلق النظام ٱنذاك حيث اليوسفى تم نفيه أو هرب لليبيا و بن بركة قتل و بنجلون كذلك اغتيل بدون ذكر المئات من الشهداء و المختطفين الذين لا نعلم عن مصيرهم شيئا usfp تم تدجينه و عقدوا صفقات في حكومة التناوب ما قضى على شعبيته و روحه النضالية هل هنالك من الشجعان من يستطيعون إماطة اللثام عن التاريخ المظلم للمغرب لجبر الضرر و حفظ الذاكرة الجماعية
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8 - عبدالله السبت 03 غشت 2019 - 21:03
الحمدلله والشكر للله لي ما نجحات حتى. عملية انقلاب ، الخوانة كانو كثيرين وكل واحد فيهم كان تا يضرب غير على راسو ، الحمدلله او كون راه نحن عايشين تحت حكم العسكر او الاشتراكيين المنافقين .
اقسم بالله العلي العظيم كون راه نحن عايشين في القهرة والديكتاتورية واكفس بكثييييير .
المغاربة عاقو او فاقو وأذكياء او راهم تا يشوفو دابا كيف عايشين الدول تحت حكم العسكر ، كلهم عايشين في الجحيم لي هدر يرعف او لي قال ليا بأنني غالط في كلامي ما هو الا منافق او كذاب او تا يكذب ويتق بنفسه.
الله سبحانه وتعالى انعمنا بملكيتنا لي جامعا شملنا ونعيش الحمدلله في أمان وحرية.
المغرب باقين فيه شي وحدين مريضين الله يستر واقفا ليهم الملكية في الحلق ولكنهم قليلين لان المغاربة الاحرار موجودين الذين يحبون ملكهم .
وابقاو تغنيو مع راسكم حتى ليوم القيامة.
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9 - الحليم الحيران!!! السبت 03 غشت 2019 - 21:07
تم إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لكي لا تتكرر المأساة التي حدثت في تلك المرحلة.
وعندما خرج لأول مرة حراك سلمي يهدد السلطة ويدعوا لتغيير حقيقي،تم العودة لنفس الأساليب ونفس المحاكمات السياسية.
وسنضطر في عهد الحسن الثالث إحداث هيئة مصالحة جديدة ،لإنصاف ضحايا عهد.محمد السادس.
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10 - Hakim khouribgui السبت 03 غشت 2019 - 21:08
عند ربكم تختصمون.
كل واحد سيقرأ كتابه بنفسه ويحاسب عن اعماله وافعاله.اما الدنيا فهي فانية بما فيها.
سعداتك يا فاعل الخير.....
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11 - زرياب السبت 03 غشت 2019 - 21:09
تاريخ المغرب مليء بالتزوير للحقائق لتلميع صورة السلطة الحاكمة
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