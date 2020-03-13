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الرئيسية | من الأمس | قتلى بالآلاف .. عندما انتشر "التيفوئيد" في المغرب قبل 142 سنة

قتلى بالآلاف .. عندما انتشر "التيفوئيد" في المغرب قبل 142 سنة

قتلى بالآلاف .. عندما انتشر "التيفوئيد" في المغرب قبل 142 سنة
ميمون أم العيد
الجمعة 13 مارس 2020 - 09:00

"بدأ الوباء بمراكش في نهاية 1878 وخلف بها 200 إلى 300 ضحية في اليوم، ثم اكتسح بداية السنة الجديدة مجموع البلاد مخلفا بمدنها وقراها خسائر تتفاوت درجة خطورتها بتفاوت المستوى الصحي والمعيشي للسكان. داهم الوباء فاس في فبراير 1879، ومات خلق كثير دون إحصاء، وفي تطوان يموت 8 إلى 10 أشخاص في اليوم، وكان من الصعب إحصاء كل الموتى لكثرة الآفاقين"؛ يورد الأمين البزاز في كتابه: "الأوبئة والمجاعات في المغرب في القرنين 18 و19"، نشره سنة 1992، نقلا عن وثائق ومراجع تاريخية قديمة، وهو يتحدث عن وباء التيفوئيد الذي انتشر في مدن المغرب وقراها في نهاية القرن التاسع عشر مخلفا وفيات بالآلاف.

السالمونيلا التيفية

تُعَرّف منظمة الصحة العالمية التيفوئيد بأنه "مرض تسببه بكتيريا السالمونيلا التيفية، وتحدث الإصابة به عادة عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث. ويُسبب هذا المرض الشديد الحمى لفترة طويلة أو صداع أو غثيان أو فقدان للشهية أو إمساك أو إسهال في بعض الأحيان"، مضيفة أنه "يحدث في الغالب بسبب سوء حالة الصرف الصحي ونقص مياه الشرب النظيفة".

وقد كانت كل الشروط متوفرة لانتشاره في النصف الثاني من القرن الـ19 من جفاف وجوع وقلة نظافة، فهجم هذا المرض المعدي على المغاربة سنوات قليلة بعد وباء الكوليرا الذي سماه المغاربة وقتها "بوڭليب"، وحصد الكثير من الأرواح في مدن مغربية كثيرة.

المرجع السابق أشار إلى أن المسافرين من المتنقلين أكثر عرضة للموت من أهل البلد المستقرين بسبب حمى التيفوئيد، ذلك أن "الدراويش يموت منهم 30 إلى 40 في اليوم، وأما أهل البلاد فيموت منهم 6 إلى 4 لا غير"، فالاستقرار والتغذية والنظافة لها تأثير في تحديد عدد الضحايا كما تشير إلى ذلك الوثائق التي اعتمد عليها المرجع التاريخي سابق الذكر، الذي سجل ارتفاع عدد الموتى في كل من أزمور والجديدة والدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة، هذه الأخيرة كان هذا الوباء يحصد فيها من 12 إلى 17 ضحية في اليوم.

القناصل والميسورون

ويورد الكتاب أن رقمين قياسيين سجلا في آسفي والصويرة حيث كان الفقر مدقعا، ففي ظرف ثلاثة أشهر قضى الوباء على 4000 شخص من سكان المدينتين. في الصويرة مات في يناير 1141 شخصا، وفي فبراير هلك 610 ضحايا، وتناقص العدد في مارس ليصل إلى 103 ضحايا.

ولم يسلم الميسورون من هذا الوباء الذي هلك الناس في تلك الفترة من تاريخ المغرب، فقد قتل الفقراء الذين هلكهم الجوع والفقر المدقع، كما خلف كذلك عددا كبيرا من الضحايا وسط التجار الأوروبيين عندما تفشى بين المستوطنين الأجانب، عكس الكوليرا الذي ظل وفيا للفئات الدنيا من المجتمع المغربي.

وأشهر من هلكه التيفوئيد الصدر الأعظم موسى بن أحمد بن مبارك، الذي قتله هذا الوباء بمراكش مطلع 1879، وهو والد الصدر الأعظم الشهير "باحماد".

وبحسب الأمين البزاز، فقد "سقط له أيضا بعض القناصل والنواب القنصليين، ففي الصويرة فتك التيفوئيد بقنصلي إيطاليا والبرتغال، وفي آسفي هلك نائب قنصل إيطاليا، وفي الجديدة قتل الوباء نائبي قنصلي البرتغال والنمسا".

الصويرة

يتعرض كتاب "الأوبئة" المشار إليه آنفا لحالة مدينة الصويرة حيث تجاوَر الحي الإسلامي والحي اليهودي وحي القصبة، موردا أن النظافة بهذه المدينة كانت مهملة، سواء بسوء تصريف المياه العادمة ومساوئ بيوت الخلاء أو بانتشار القاذورات بجوار الدور المزدحمة والمفتقرة إلى وسائل التهوية، خاصة مع نزوح قروي مهول إلى هذه المدينة من حاحا ودكالة وسوس والحوز، "فتضاعفت الأزمة بعد مجيء حشود ضخمة من القرويين الجائعين والموبوئين".

وينقل الباحث عن طبيب فرنسي وصفه لحي الملاح بأن "الغرفة الواحدة تأوي عددا كبيرا من الأفراد، وأن النفايات كانت متراكمة عند مدخل المساكن، وأن مجاري المياه الحارة كانت مكشوفة وتفوح منها رائحة النثانة التي لا تطاق".

ويضيف المصدر نفسه أن الوفيات الشهرية ظلت مستقرة في حدود 700 ضحية طيلة يوليوز، غشت وشتنبر، ثم قفزت في شهر أكتوبر، لتبلغ ذروتها مع بداية البرد في نونبر بـ 1600 قتيل، ثم انخفضت في دجنبر لتبلغ 1200 ضحية.

وقارن الباحث بين وفيات أحياء الصويرة في مختلف الأشهر وخلص إلى أن عدد الوفيات في شهر أكتوبر 1878، مثلا، كان بحي القصبة حيث يقيم العامل وكبار التجار هو 4 وفيات فقط، وفي حي الملاح حيث يقيم اليهود بلغ 46 قتيلا، فيما الحصيلة الفادحة كانت في "المدينة"، أي الحي الإسلامي، بـ 862 ضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - خالد الزروق - وجدة- الجمعة 13 مارس 2020 - 09:10
اللهم إنا نسألك العفو والعافية و اللهم احفظ جميع المسلمين برحمتك نستغيث
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31
2 - Hakim khouribgui الجمعة 13 مارس 2020 - 09:17
في ذالك العهد لم يكن لا دواء لا لقاح لا سكانير لا اطباء اكفاء لا شيئ يذكر.
الان كل شيئ متوفر .ومع ذالك نسأل الله ان يحفظ بلدنا.
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23
3 - سعيد الجمعة 13 مارس 2020 - 09:27
أتساءل هل كان المواطنون ينسبون تلك الأوبءة ألا عقاب الله ويكثرون من الدعاء
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9
4 - mohamed الجمعة 13 مارس 2020 - 09:32
Et la grippe espagnole de 1918 qui a fait entre 50 millions à 100 millions de mort dans le monde. C’est une cousine de covid-19
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12
5 - سلم الجمعة 13 مارس 2020 - 09:37
الاوبىة هي عقاب من الله ومنها على سبيل المثال ظهور الطاعون في العصور القديمة وكدلك في العصر الحديث في القرن الرابع او الخامس عشر الذي ظرب اوروبا وقتل مابين 75 مليون الى 200 مليون من البشر كما ان انقراض التنينات والديناصورات قد تكون نتيجة فيروس ما خلاف لما يرجح ان ان يكون النيزك الذي اصطدم بالارض ووقع في البرازيل.اخر المستجدات تقول ان زعيم حزب فوكس المتطرف والمعادي للمهاجرين والمسلمين اكدت اصابته بفيروس كورونا.كما ان ولاية في امريكا سكانها 10 مليون ترجح اصابة 1% اي ما يفوق 100000 وليس بمقدور معرفة العدد الحقيقي المصابين بالفيروس لان من الصعب ان يختبر الملايين في ظرف مدة وجيزة
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-16
6 - سما الجمعة 13 مارس 2020 - 09:54
هاد الوباء مأساة انسانية عرفها المغرب.. ذكرتني بالمأساة اللي كان كيحكيهالنا الوالد ديالي ديال عام الجوع سنة 1945 كان عمره 13 سنة عاش المجاعة فالريف و شاف الناس كيموتوا قدامه وناس اخرين غلقوا الابواب بالمسامر باش ما يمدوش يدهم وماتوا بكرامة وسط ديورهم . مع ان جدي كان من اعيان المنطقة وكان عنده القمح مخبع لكن مرات جدي الثانية الجميلة كانت ترفض ان تعطي منه لجدتي واولادها فعانى ابي من الجوع والحرمان لمدة طويلة الشيء اللي خلاه يفهم الحياة وتبلورت شخصيته كرجل وهو باقي طفل . الله يرحمه ويرحم ديك الجيل الذهبي
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29
7 - رضوان الفرنسي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:05
ولا يزال المستوى الصحي جد متدهور رغم مرور 150 سنة على هذه الأوبئة
والمياه العادمة والصرف الصحي تنقل الأمراض في العديد من مدن الصفيح
العجيب الغريب أن في عهد الدول السابقة المرابطين الموحدين إلخ لم يؤرخ لأي تتابع للأوبئة بهذه الشدة.
ماذا لو لم تتدخل فرنسا في المغرب ولم تبني المستشفيات ؟
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3
8 - AMIR الجمعة 13 مارس 2020 - 10:11
اوبئه عديده اجتاحت المغرب في الماضي ابادت بعضها مناطق وقبائل باكملها وفي الماضي القريب كالكوليرا في السبعينات من القرن الماضي. لكن بالرغم من هذا مازال هناك من يعتقد وخاصه من اصحاب الكهف ان هذا الوباء الحالي الذي ضهر في الصين هو عقاب من الله للصينيين لمعاملتهم السيئه ضد الايغور الاقليه المسلمه.
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0
9 - عبدالعالي زناتي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:14
ان المغرب عرف عبر تاريخه عدة اوبءة ومجاعات وحروب ذهبت بالآلاف من الضحايا وهذا ما يفسر لنا عدم تطور سكان المغرب فخلال عدة قرون لم تتضاعف الساكنة الا بنسبة قليلة . ولم يتطور سكان المغرب الابعد الاربعينيات من القرن الماضي. وكنت نسبة وفيات الصبيان كثيرة بسبب الامراض الفتاكة والمعدية التي تمت محاربتها بفضل حملات التلقيح واجباريته. اما المرحوم محمد الامين البزاز فقد قدم لنا معلومات نفيسة في كتبه عن المجلس اصحي الدولي بطنجة وكتاب الاوبية والمجاعات. في الوقت الذي كانت اغلب البحوت تهتم بالتاريخ السياسي وحياة السلاطين.
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7
10 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:22
الى سلم صاحب التعليق 5
انت تصف الله بالظلم والعشوائية
الأوبئة التي ضربت العالم في الماضي لم تكن تفرق بين مسلم وغير مسلم وبين متدين ومتحرر
في دلك الوقت كان غالبية المغاربة متدينين جدا وكانوا دراويش فلمادا سيعاقبهم الله بتلك الطريقة الوحشية
ثم لمادا يكون غالبية الضحايا من الطبقات الفقيرة بل ومن المجتمعات المسلمة ومن والاطفال بل كانت الاوبئة لاتستتني حتى الحجاج بالأماكن المقدسة
اليس بامكان الله تسليط عقابه على بشكل اكثر دقة على من يستحق فقط
ثم الم تسمعوا بالآية الكريمة "لا تزر وازرة وزر أخرى"
هده التحليلات التي تتحدث عن عقاب الاهي تعتبر اهانة للدات الالاهية اد ان اصحابها يصفون الله بالظلم والعشوائية والوحشية وعدم التمكن من ضبط الامور اي انه لا يتحكم في توجيه عقابه بشكل دقيق.
وحاشى ان يكون الله بهده الصفات يا أهل الكهف
جمعة مباركة
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