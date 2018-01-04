موجة برد قارس تقتل 16 شخصا في أرجاء أمريكا

هسبريس - متابعة

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر موجة البرد القارس التي تضرب، منذ الأسبوع الماضي، السواحل الشرقية ومناطق شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشهد أحد أشد مواسم الشتاء برودة خلال الأعوام الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد الشديدة.

وذكرت أن موجة البرد القارس التي تسببت بإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات الأمريكية الساحلية بدءا من ولاية "ماين" (شمال شرق) وانتهاءا بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، أدت إلى تساقط الثلوج بعد أعوام من انقطاعها، في عدد من مدن فلوريدا.

ويتوقع أن تستمر موجة البرد القارس التي تسببت أيضا بتجمد شلالات نياغارا الشهيرة على الحدود الأمريكية مع كندا، أسبوعا آخر.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن مصرع 9 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع الماضي، جراء موجة البرد التي تضرب عدة مناطق بالولايات المتحدة، قبل الاعلان عن الاحصائية الجديدة.