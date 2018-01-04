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الرئيسية | خارج الحدود | موجة برد قارس تقتل 16 شخصا في أرجاء أمريكا

موجة برد قارس تقتل 16 شخصا في أرجاء أمريكا

موجة برد قارس تقتل 16 شخصا في أرجاء أمريكا
هسبريس - متابعة
الخميس 04 يناير 2018 - 00:10

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر موجة البرد القارس التي تضرب، منذ الأسبوع الماضي، السواحل الشرقية ومناطق شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشهد أحد أشد مواسم الشتاء برودة خلال الأعوام الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد الشديدة.

وذكرت أن موجة البرد القارس التي تسببت بإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات الأمريكية الساحلية بدءا من ولاية "ماين" (شمال شرق) وانتهاءا بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، أدت إلى تساقط الثلوج بعد أعوام من انقطاعها، في عدد من مدن فلوريدا.

ويتوقع أن تستمر موجة البرد القارس التي تسببت أيضا بتجمد شلالات نياغارا الشهيرة على الحدود الأمريكية مع كندا، أسبوعا آخر.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن مصرع 9 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع الماضي، جراء موجة البرد التي تضرب عدة مناطق بالولايات المتحدة، قبل الاعلان عن الاحصائية الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجلوق فنيويورك الخميس 04 يناير 2018 - 00:42
وفينكم اهادوك لي كيكولو اللهم البرد القارس ؤلا الحزقة فالمغرب 4 يام ؤالله ماتقدر تمشي حتى 2 ميترو على رجليك ؤالله حتى تكوفر.
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12
2 - الحــاج.ع. الله الخميس 04 يناير 2018 - 00:54
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إنا هذا لمنكر...
أمريكا تفرق كل سنة عشرات المليارات من الدولارات على الأفارقة وتخسر 600 مليار دولار على عسكرها لكي يعتدي على المساكن في الدول الفقيرة وتترك شعبها يموت بالبرد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واستغفر الله !!

هــــــــــــذا ما ستقوله الغوغاء و"المناضلين" وكل من يسبح في الماء العكر لو مات شخص واحد فقط عندنا بالبرد القارس وداع خبره في الإعلام الشعبوي الذي يقتات على العنوانين المثيرة وتحتها مواضيعه تافهة ؟
وستمتلأ مجموعات وصفحات محافل العملاء وجمعيات الخونة في المواقع الاجتماعية ضجيجا، وسيستغل العدميين والكهنوتيين والبلشفيين الحدث لملأ الشوارع والأزقة صخبا واحتجاجات ولما صدرت بينات جمعيات وأحزاب التي لا وزن ولا قيمة سياسية لها...
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-5
3 - عمر بكندا الخميس 04 يناير 2018 - 02:03
الاسبوغ الماضي كانت درجة الحرارة بمونتريال -40 و مع دلك كلشي مدفي = الطوبيسات ..المحلات ..المترو..فين ما دخلتي تلاقاه سخون و ما تحسش ان برا -40...و ليلة راس السنة كان حفل يقام كل سنة بالليل تحت حرارة -38 و مع دلك عرف اقبال جماهيري اقريبا مليون شخص...لان الناس و لو البرد تحب تعيش ..ة الامكانيات متوفرة..واتخيلو معايا -10 بالمغرب واش باقي شي حد حي...و نزيدكم المدارس و العمل و كلشي مستمر و عادي...لان حب الحياة و العمل اقوى
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