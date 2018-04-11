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كُتّاب وآراء
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البوليساريو تحصي ضحايا تحطم الطائرة الجزائرية
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:20
أعلن ما يسمى بمكتب الرئاسة التابع لجبهة البوليساريو أن 30 من ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم الأربعاء بعد إقلاعها مباشرة من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر، هم من المرضى ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية.
وقررت البوليساريو إعلان حداد لمدة أسبوع بداية من ظهر اليوم الأربعاء، بينما قتل في الحادث 257 شخصا بينهم 10 من طاقم الطائرة، بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني في الجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
1 - كمال المانيا الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:29
الله يرحم اموات المسلمين جميعا. ليس من صفات المغربي ان يتشفا غي احد، لأننا من امة محمد عليه الصلاة والسلام.
تعليق غير لائق
177
2 - mmmm الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:30
avant le commencement de la guerre tous ces morts pour rien .arrêtons ce massacre on va directement dans le mur et les pays seront perdants
3 - mre الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:31
No comment
هل يعتبرون ؟؟؟؟؟
رحمهم الله أجمعين
هل يعتبرون ؟؟؟؟؟
رحمهم الله أجمعين
5 - ber nou الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:32
رحمة الله عليهم وان لله وان اليه راجعون الله أصبر الاهل والأحباب يارب
تعليق غير لائق
100
6 - zegy الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:33
الطائرة العسكرية كانت تظم نخبة من افراد الجيش الدزيري إلى جانب أفراد من مليشيات البوليساريو عائدين إلى تندوف بعدما تلقو تدريبات عسكرية
7 - taybi الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:33
الله تعالى لن يسألكم عن جنسياتكم بعد الموت، لدى كل من يتشفى في اخواننا المسلمين من جزائريين او بوليساريو، فاحذر عاقبة التشفي و سوء الادب مع الله تعالى، نحن مسلمون قبل كل شيء
رحم الله موتى المسلمين
اما اذا كنت غير مؤمن بالبعث فافعل ما تشاء
رحم الله موتى المسلمين
اما اذا كنت غير مؤمن بالبعث فافعل ما تشاء
8 - الجبلي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:34
البوليزاريو تكذب ، والجزائر تكذب ، طائرة محملة بضباط من جيش الجزائر والبوليزاريو متوجهين إلى تندوف ، في إطار الإستعداد لأي طارئ على جبهة المناطقة العازلة بالصحراء المغربة ، الجزائر تستعد للحرب مع المغرب هذه هي الحقيقة
تعليق غير لائق
104
9 - عميمي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:34
مرتزقة تندوف ودويلة الجزائر يحصون مئات قتلاهم حتى قبل الحرب اللهم لا شماتة
10 - فرحات اامغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:35
هذه نكبة في ميدان الطيران العسكري الجزائري وهو بداية.موجعة لكيان السراب الوهمي البوليجزايرو المصطنع وسوف نسحق هذا الكيان الشبه الصهيوني بالصحراء المغربية
11 - gogo الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:35
الله يرحمهم مهما كان الحال هم مسلمون ومن بينهم اطفال ونساء والله يهدي البوليزاريو اتقو الله فالشعب المحجوز
12 - riad الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:36
ادعى البارحة مساهل ان الجزائر لا دخل لها في مشكل الصحراء... طائرة عسكرية جزائرية متوجهة الى تندوف تتحطم : مياو !
13 - ocs الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:38
اظر الى قمة التخلف الجزائري طائرة عسكرية تحمل اناس مدنيين . ولكن رحم الله اشقائنا الجزائريين والى جهنم مرتزقة البوليزاريو.
14 - ان لله وان اليه راجعون الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:40
تعازينا الحارة الى كل اخواننا الجزائرين الدم واحد والاسلام واحد اللهم ارحم جميع المسلمين ووحد صفوفهم يارب
15 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:40
اللهم إرحم الجميع ، فلا شماتة في الموت , و إنا لله وإنا إليه راجعون
16 - محمد العيون الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:42
الله يرحمهم ويصبر اهلهم... انا لله وان اليه راجعون
17 - عمر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:43
لاواه النبغ. المرضى ومالقيتو فاش تجيبوهوم غير فطائرة عسكرية. وهادوك العسكر دالجزائر ليجاو معاهم دايرين ليهم ليسكورط مثلا؟ وسبحان الله هادو باركين غير على الكذوب والسعية. باركين يبكيو باش يتعاطف معاهم الأغبياء من العالم. عادوك الشريف كلهم عسكر دالجزائر والمرتزقة. كانو غاديين لتندوف باش يوجدو للمغرب شي غدر ثاني ولكن ربي كبير وخا الموت حق على كلشي. ولكن شي كايموت بشرف وبالعز وشي كايموت موتة الكلاب. إلى جهنم وبئس المصير. ومرة أخرى رضو البال راه المغرب مول الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه وربي كبير كاينصر مول الحق. وها العربون شفتوه.
18 - fahd الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:45
Que font tous ces civils dans un avion militaire plein de soldats. Il n y a qu'en Algérie qu'on "voit" ce genre de choses. Qu'ils continuent dans leurs mensonges. Ils se ridiculisent et personne ne les croit plus. إن لله وإليه راجعون
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
19 - كذبة ابريل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:46
كانوا في طريقهم لتحرير القدس لكن للاسف كتب لهم الهلاك عند الإقلاع.
20 - chouwafa الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:47
لا أعتقد أن كل الضحايا كانوا يتلقون العلاجات الطبية لأن متى كانت البوليزاريو والجنيرالات يهتمون بالحالة الاجتماعية لمحتجزي تندوف.
بالمستعدات المالية الإنسانية يمكن لقادة الانفصاليين
أن يبنوا مدينة طبية لكن فضلوا ترك المحتجزين يموتون جوعا وعراءا وكذا مرضا.
والمرجح فإذا كان القتلى الجزائريين من أصحاب الرتب العسكرية الممتازة فاكيد أن العدد الذى سقط من جانب
البوليزاريو فسيهم قادتهم الميدانيين
بالمستعدات المالية الإنسانية يمكن لقادة الانفصاليين
أن يبنوا مدينة طبية لكن فضلوا ترك المحتجزين يموتون جوعا وعراءا وكذا مرضا.
والمرجح فإذا كان القتلى الجزائريين من أصحاب الرتب العسكرية الممتازة فاكيد أن العدد الذى سقط من جانب
البوليزاريو فسيهم قادتهم الميدانيين
21 - Monir الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:51
تعازينا لعائلات الضحايا الجزائريين ... اما الخونة الذين حملوا السلاح ضد بلاد آبائهم و اجدادهم فلا شماتة فيهم ولكن لا يجب الترحم عليهم ، اتحدا اي عنصر انفصالي من البوليزاريو ان يخبرنا ماهي جنسية جذه ان لم يكن مغربي لأن الدولة المغربية هي التي كانت زمن اجداده و لم يكن وجود لدولة لقيطة تحت اي اسم
22 - نبيل المغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:52
اطفال و نساء؟؟ ولد عباس امين عام جبهة التحرير الجزائرية الحزب الحاكم تحدث عن عسكريين و من ضمنهم29 عنصرا من البوليساريو، لو انهم اطفال لكان قد قالها في حينها، البوليساريو تعلم ان الحادث سيؤثر في الجزايريين و سيجعلهم يربطون هاته الخسائر الفادحة بما يحدث في المنطقة العازلة غربا مع المغرب، بمعنى آخر، سيقول الشعب ما دخلنا في ما يحدث عند جارنا المغرب، لمذا ننقل عسكرا للبوليساريو؟ لمذا نخسر طائراتنا و جنودنا من اجل قضايا الغير، مذا يفعل العسكر البوليساريو على ارضنا، لمذا نحاول زعزعة جيراننا بدعم انفصاليين، لمذا هم هنا ؟ الا يكفي من مهزلة ورثث من عهد الحرب الباردة، الصحراويون قالو في العيون منذ يومين و بكثافة اننا مغاربة فلماذا كل هذا ...اطفال و نساء...ستخفف من غضب الجزايريين و تجعلهم اكثر تعاطفا...الى متى الكذب...
23 - عبد ربه الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:52
لااله ال الله وحده لا شريك له
الدموع خرجو مني وحدهم وانا مغربي
هدا كله بسبب البواساريو وتحركات الجيش المغربي من جهة وتحركات الجيش الجزائري من جهة اخرى
لا للحرب اتقو الله في ابناء الشعبين.
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
الدموع خرجو مني وحدهم وانا مغربي
هدا كله بسبب البواساريو وتحركات الجيش المغربي من جهة وتحركات الجيش الجزائري من جهة اخرى
لا للحرب اتقو الله في ابناء الشعبين.
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
البوليساريو سبب بلاء الشعبين المغربي والجزائري
24 - Med Elouardi الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:52
رحم الله على الضحايا
اللائحة المسربة لضحايا البوليساريو لا تتضمن أ طفالا كل أعمارهم تفوق 27 عاما
اللائحة المسربة لضحايا البوليساريو لا تتضمن أ طفالا كل أعمارهم تفوق 27 عاما
25 - ارجعوا الى المغرب الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:55
قالت البوليزاريو أن القتلى هم مرضى راجعون من مستشفى بالعاصمة الجزائر، لو رجعتم الى المغرب كنتم ستعالجون بالعيون أو أغادير دون مشاكل. ارجعوا الى بلدكم المغرب وتخلصوا من حياة الذل التي فرضتها عليكم الجزائر بتندوف
26 - منير الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:57
كانوا متجهين الى تندوف لرمي الورود على المغرب......????هل هؤلاء شهداء ويستحقون الرحمة.....اجيبوني دون نفاق
27 - hamas الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:57
من يمكن ان يصدق ان طائرة عسكرية مدججة بالضباط والجنود في ظروف متوترة تحمل نساء واطفال صحراويين واما عن التشفي فنحن لم ننسى موقف المرتزقة عند وفاة النساء الفقيرات بالصويرة نتيجة للتدافع
28 - المحتار الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:58
30 من البوليساريو توفوا في حادث سقوط طائرة عسكرية متوحهة من مطار عسكري قرب العاصمة الجزائر إلى تندوف، كلهم مرضى. هل يظن مسؤولوا البوليساريو أن الرأي العالمي مغفل ليقبل بهذا الإدعاء. بهدلكم الله،
29 - صالح صالح الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:00
الطائرة محملة بالظباط والمدربين الجزائريين والباقي كلهم مرتزقة البوليزاريو كانوا في طريقهم لتندوف استعدادا للحرب مع المغرب. وهذه هي الحقيقة. فمن مات أو غرق وهو في طريقه لقتل روح بشرية. فكأنما قتل الناس جميعا. فجزاهم الله لما جاؤوا إليه. وكفى الله المؤمنين شر القتال. صدق الله العظيم.
30 - خالد الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:02
أستشفاو في الموتي وقولو ماشئت اليوم علينا وغدا عليكم والقادم أسوأ
31 - Karim الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:02
Nous présentons nos condoléances aux familles sahraouis, je sais que les sahraouis des provinces sont touché au plus profond de leurs cœurs, ils sont des vôtres Allah yarhamhom
32 - مغربي حر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:03
لماذا كل هذه الأزمات التي لا تخلف الا الويلات على أصحابها لقد مد المغرب يده إلى الجزائر مرارا وتكرارا بحكم التاريخ والجغرافيا لترسيخ أواصر الصداقة والاخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين لكن مسؤولي هذه الجارة الشرقية متمادون في طغيانهم ولا يريدون حلولا للمشاكل العالقة انهم لا يريدون أن يعيش شعبهم في الرفاه فهؤلاء هم خونة لوطنهم وسيحاسبهم التاريخ على كل قراراتهم....
33 - مغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:06
الله يرحم موتى المسلمين و يرزقهم جنات النعيم امين ....التساؤل هو ماذا يفعل عناصر البولزاريو في طائرة عسكرية جزائرية اذا كانت الجزائر لا دخل لها في ملف الصحراء...الامور واضحة او لخوت عاطينها غير للكذوب و النفاق
35 - نظرية المآمرة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:08
في هذا الحادث يستحيل أن يدعي النظام الجزائري بان "سقوط" أو إسقاط هذه الطائرة التي تجمع رؤوس الشر والبلاء هي من فعل "أيادي خارجية" لأن نظام الحركى سيتبهدل أمام الشعب الجزائري الشقيق الذي سيتجه تفكيره مباشرة الى الأيادي المغربية الناعمة التي تضرب في مقتل وبصمت، أيادي يمكن ان تصل الى اي مكان تريد وتضرب أي كان وفي اي وقت تريد !!
فالضربة قوية لهدف يجمع رؤوس الخيانة والعار وضباط كبار جيش العدو !
رددوا معي : هادي هي البداية ومزال مزال... !! والله أعلم من ضرب ولن يبتلعها العسكر أبدا ستبقى في حلقه شوكة كما بقية فيه شوكة حرب الرمال ومعارك أمغالا و...!
فلطالما ابتلعت المملكة المغربية كل ما يصدر من نظام الكركيين المجرديين من كل الأخلاف مراعاة للجورة وعملا بنصائح الأشقاء والأصدقاء بضبط النفس، لكن تأكدوا بأن زمن الصمت والتغاضي قد ولى ومن الآن فصاعدا سندخل في صراع من نوع آخر والبقاء للأقوى وللأذكى ولمن يتحلى بالدهاء والمكر في مجال الحرب !
ح.ع.الله
فالضربة قوية لهدف يجمع رؤوس الخيانة والعار وضباط كبار جيش العدو !
رددوا معي : هادي هي البداية ومزال مزال... !! والله أعلم من ضرب ولن يبتلعها العسكر أبدا ستبقى في حلقه شوكة كما بقية فيه شوكة حرب الرمال ومعارك أمغالا و...!
فلطالما ابتلعت المملكة المغربية كل ما يصدر من نظام الكركيين المجرديين من كل الأخلاف مراعاة للجورة وعملا بنصائح الأشقاء والأصدقاء بضبط النفس، لكن تأكدوا بأن زمن الصمت والتغاضي قد ولى ومن الآن فصاعدا سندخل في صراع من نوع آخر والبقاء للأقوى وللأذكى ولمن يتحلى بالدهاء والمكر في مجال الحرب !
ح.ع.الله
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