البوليساريو تحصي ضحايا تحطم الطائرة الجزائرية

هسبريس من الرباط

أعلن ما يسمى بمكتب الرئاسة التابع لجبهة البوليساريو أن 30 من ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم الأربعاء بعد إقلاعها مباشرة من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر، هم من المرضى ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية.

وقررت البوليساريو إعلان حداد لمدة أسبوع بداية من ظهر اليوم الأربعاء، بينما قتل في الحادث 257 شخصا بينهم 10 من طاقم الطائرة، بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني في الجزائر.