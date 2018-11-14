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الرئيسية | خارج الحدود | خارجية أمريكا تستبعد فرض عقوبات على السعودية

خارجية أمريكا تستبعد فرض عقوبات على السعودية

خارجية أمريكا تستبعد فرض عقوبات على السعودية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:15

استبعدت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول أوائل أكتوبر الماضي، لكنها قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة خارجية الأمريكية، حول ما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات خاشقجي، قالت هيذر نويرت: "يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجري محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة".

وتابعت بالقول: "نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة"، مؤكدة أن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لخاشقجي.

وقالت نويرت إن بومبيو "قام بإلغاء عدد من التأشيرات قبل بضعة أسابيع، كما أننا نحظر على بعض المسؤولين السعوديين دخول الولايات المتحدة. ولكن كان الوزير واضحا أيضا في القول إن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد".

وأضافت: "لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنتهي إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات وحظر بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة".

وفي 24 أكتوبر الماضي، ألغت واشنطن تأشيرات دخول 21 سعوديا قالت إنهم على صلة بمقتل الصحافي السعودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - souabni الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:25
شعار امريكا .انا ومصالحي اولا ومن بعدي الطوفان. حقا عليها ان تقولها مادام الكل يخطب ودها ويتهافت على ارضاءها لعل وعسى.الهضرة فراسك.
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14
2 - Amghar الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:26
Money talks, to put it simply.

Trump is a New Yorker and businessman and he knows the value of the dollar.

So he is not stupid or mad to cancel multi-billion weapons contracts with KSA for the sake of a journalist dissindent.

Sad, but true.
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6
3 - مغربية الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:36
"تمت عملية الحلب بنجاح" و الضحية له الله كل ما قامت به امريكا من اجل قضية جمال خاشقجي كانت ثمتيلية محبكة لابتزاز السعودية والآن لا يهمها من قتل
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17
4 - نافيع الوجدي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:53
المصالح الأمريكية فوق كل شيء و فوق الديمقراطية على حساب أرواح الأشخاص حسبي الله و نعم الوكيل
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7
5 - هرو هولاكو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:58
ولكن لمادا سارعت بريطانيا وبحزم في فرض العقوبات على روسيا التي اتهمتها بتسميم العميل الروسي السابق بدون تماطل. أم أن هذا عربي وداك غير عربي وتلك دولة حليفة وتلك غير حليفة وكدلك الو.م.أ لن تفعل شيئا تجاه السعودية بل ستستعمل قضية مقتل خاشقجي للضغط عليها من أجل ابتزازها سياسيا واقتصاديا. فأين إدا هي مبادئ حقوق الإنسان و خاصة حقه في الحياة و الدي تتبجح به دول الشمال.
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1
6 - عبد الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:00
كما قلت في تعليق سابق .هدا مشكل داخلي للبلد الشقيق السعودية.انشاء الله الامورستمر بخير .لان الدول الغربية وجد ت الفرصة للابتزاز.ما يمسكم يمسنا ايضا.
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7 - عبد الوهاب الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:02
لو كان المقتول غير مسلم و غربي لاقيمت الدنيا ولكن مادام هو مسلم فهو رخيص عند الغرب و الحمد الله انه عزيز عند الله و عند ربكم تختصمون.
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