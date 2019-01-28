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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تريد "منطقة آمنة" بسوريا لـ4 ملايين لاجئ

تركيا تريد "منطقة آمنة" بسوريا لـ4 ملايين لاجئ

تركيا تريد "منطقة آمنة" بسوريا لـ4 ملايين لاجئ
هسبريس - إفي
الاثنين 28 يناير 2019 - 18:50

تتطلع تركيا إلى إقامة "منطقة آمنة" خالية من "الإرهابيين" حتى يتمكن ملايين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا من العودة إلى بلدهم الأصلي، وفقا لما أكده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم.

وقال أردوغان "نهدف إلى إقامة مناطق آمنة يمكن أن يعود إليها 4 ملايين سوري في بلدنا؛ وأعتقد أن عدد السوريين الذين سيعودون سيتجاوزون الملايين عندما تكون هناك مناطق آمنة".

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في اسطنبول لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للبلدان الإسلامية، في إشارة من أردوغان إلى اقتراح الولايات المتحدة بإقامة قطاع حدودي يبلغ طوله 32 كيلومترا في سوريا تحت السيطرة التركية.

وشدد الرئيس التركي أن حكومته تجري "مشاورات إيجابية قريبا" مع الولايات المتحدة وروسيا من أجل "تعزيز الأمن القومي وضمان وحدة الأراضي السورية".

وأضاف "قريبا سنحقق السلام والأمن والاستقرار في شرق نهر الفرات مثلما فعلنا في المناطق الأخرى" مشيرا إلى تدخل القوات التركية في شمال حلب ومنطفة عفرين الكردية.

وأكد أردوغان أنه لا توجد تقريبا أي عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، لكنه أعرب عن أسفه نظرا لأن "الدول الغربية اختارت تسليح منظمة إرهابية أخرى لمحاربة تلك العناصر.

واتهم وحدات حماية الشعب بأن لديها "اتفاقية قذرة" و"تعاون سري" مع داعش نفسه، حيث تفاوضت خلال غزو بعض المدن على الانسحاب الحر لميليشيات الجهاديين بأسلحتهم.

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