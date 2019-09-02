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الرئيسية | خارج الحدود | السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر

السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر

السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:34

كشف المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أن إيرادات القطاع السياحي بلغت، إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي، ما مجموعه 53.36 مليار أورو؛ بزيادة قدرت نسبتها بـ3.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الدوري أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مختلف المناطق والوجهات السياحية في إسبانيا بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 48.1 مليون سائح مسجلا بذلك زيادة قدرت نسبتها بـ 1.9 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح نفس المصدر أن البريطانيين حافظوا على المركز الأول في عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا خلال هذه الفترة بـ 10.4 مليون سائح متبوعين بالسياح الألمان ب 6.5 مليون سائح ثم الفرنسيين ب 6.1 مليون سائح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدولة الإيبيرية استقبلت خلال شهر يوليوز الماضي لوحده ما مجموعه 9.9 مليون من السياح الأجانب مسجلا بذلك تراجعا بلغت نسبته 1.3 في المائة على أساس سنوي مضيفا أن هذا العدد من السياح أنفق 11.98 مليار أورو بزيادة وصلت إلى نسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

وحسب الوجهات السياحية فقد جاءت جهة كتالونيا على رأس قائمة المناطق التي يقصدها السياح الأجانب ب 11.3 مليون سائح وهو ما يمثل زيادة قدرت بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 متبوعة بجزر البليار بحوالي 7.9 مليون سائح ( زائد 0.2 في المائة ) ثم جزر الكناري بأزيد من 7.6 مليون سائح ( ناقص 3.5 في المائة ).

وقالت إيزابيل أوليفر كاتبة الدولة الإسبانية في السياحة حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن هذه الإنجازات تظل إيجابية خاصة تلك المتعلقة بإيرادات القطاع السياحي والتي تؤكد على " قوة الوجهة السياحية لإسبانيا وقدرتها على جذب السياح في سياق عالمي يشهد تنافسية جد محتدمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الراحة والسياحة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:44
البنية التحتية الرائعة و القوية ، الطبيعة الخلابة،الخدمات، الامن ، الخطط الاستراتيجية الحكومية ، عدم الفساد ، الفنادق ، الشعب السعيد ، هذه العوامل و غيرها تجعلها رقم واحد في السياحة .....ملاحظة :نحن نشبها في الطبيعة الخلابة ديال الله فقط.
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59
2 - mmm1962 الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:50
il ne faut s étonner de ses bénéfices grâce à la sécurité et le sérieux pas comme notre pays des corrupteurs de partout des mendiants et l insécurité et la saleté
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19
3 - مهاجر بإسبانيا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:53
بييك أوليدي من جد وجد و من زرع حصد. و اللي بغا فالمغرب السياح يجيو و يتحملو المصائب بأنواعها فلينتظر. إسبانيا تجذب الملايين من السياح المغاربة و تشغل في قطاع السياحة في إسبانيا مئات الآلاف من المغاربة. تعمل و تطور السياحة في صمت و لا تبيع السراب بالتوقعات الفارغة. المغرب بلد الشفوي الله يداوي. خاصنا نخلصوهوم حيت مهليين فسبتة و مليلة ماشي نطالبو بهما و نخربوهوم بحال باقي المدن المغربية.
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26
4 - لمتوني الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:56
والاعلام المغربي والعياشة كيقولك 10مليون سائح والمغرب بلد رائد فالسياحة واسبانيا فيها الازمة ههه
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8
5 - إسبانيا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:57
أسبانيا لديها كل شيء. الأمن الصحة النضافة المواصلات...... أما المغرب اي شيء لديه لينافس إسبانيا وينال نصيبا من السياحة؟ المسؤولين لصوص أموال الشعب المآتر تعد على رؤوس الأصابع حتى المواطن لا يرتاح في بلادكم فكيف بالغريب. الكل يحاول النصب على الساءح. لكي تعرف ما معنى بلد سياحي فعليك زيارة أوروبا
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16
6 - smail smouni الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:57
فين حنا من 10 مليون سائح من هادي عشرين كنحلمو بها و الو حيت كل شي غالي و ما كان لا مراقبة لا والو و زيادة التسول بكثرة قلة النظافة و نقص المراحيض العمومية في أغلب المدن السياحية ههما جيرانا جابوها في شهر حيت الناس كتخدم
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15
7 - Tarik الاثنين 02 شتنبر 2019 - 14:59
يستاهلو . الرخاء -الأمن -النظافة .... حنا را عندنا الشفرة و الوسخ و قلة الامن .!!!! انا مشيت دوزت 6 ايام 4000 درهم ، فيها الاوطيل الخروج و الماكلة ... الراتب ديالي 6000 درهم لا اقل و لا اكتر ! عاشت أوروبا للسياحة
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8 - %%%% الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:03
c ca la différence entre un pays qui travaille et un autre qui envie
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3
9 - و لنا تعليق الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:06
قوة الوجهة السياحية لإسبانيا وقدرتها على جذب السياح في سياق عالمي يشهد تنافسية جد محتدمة.
و رقم معاملاتها ليس فقط في الايرادات بالعملة الصعبة....و إنما في حسن الاستقبال.......
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10 - جبيلو الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:08
جودة الخدمات والاكل و البنيلت التحتية تتناسب مع الاثمنه. مدن في الاندلس بنيانها العصدي يتماشى في معماره و تصميمه مع البنايات التاريخية و حتى الحدائق الجديده تتماشى مع التاريخ و المعمار القديم للمدن.في المغرب الاثمنة باهضة بالنسبة ما يقدم.من.منتوج . وفي المدن العتيقه لا يوجد.تناسق مع ما بني حديثا...ناهيك عن عدم توفر المراحيض العمومية
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11 - مغربي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:10
لمن ينتقدون السياحة في المغرب ويقارنوها مع السياحة في دولة كافرة ، هذا أمر طبيعي أن السياحة في المغرب تبقى أقل وثابتة ولن أقول دون المستوى ، ولا يمكنها أن تصبح كسياحة دولة كافرة ، فأغلبية السياح الذين يدهبون إلى بلاد كافرة الكل يعلم على ما يبحثون ، يبحثون عن الحرية ، تلك الحرية التي لا يمكن أن توجد في دولة مرجعها الإسلام ، ومن يقول تركيا ، أقول له يا صديقي تركيا بلد علماني وليس إسلامي ، و هاته الحقيقة لا تفهمون من كلامي أني أدافع عن السياحة المغربية أو أني اجرح في السياحة الغربية ، فقط المنطق من يتكلم ، إذن لا تطرحوا مثل هاته الأسئلة البديهية ، فقط ملاحظة أن مدخول السياحة في إسبانية يمثل تقريبا نصف مداخيل المغرب في جميع الميادين
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12 - متتبع الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:13
العام اللي فات 81مليون زارو اسبانيا هاد العام غدي يوصولو 95مليون ساءح يعني 10دالمرات على المغرب
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13 - مار الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:15
اعيش باسبانيا و لدي صديق اسباني أراد زيارة المغرب فبالرغم من معرفة حالة المدن و السياحة التى عندنا فقد أخدته معي لزيارة بعض المدن و الله السيد حشم يقولي باللي ما كيفكرش يرجع علاش حيت الغلاء و الازبال و الفساد و كثرة المتسولين و انعدام النظافة في معظم المناطق و الاكثر من دلك طريقة السياقة في المغرب.. مهم بغيت نقول للمسؤولين باللي ادا كان دصح باغيين تحسنو من السياحة نقلو من اسبانيا في كل شيء اما المهرجانات ما كتجيبش السياح كونو هانيين
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14 - متتبع 53مليار الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:15
53مليار اورو =53الف مليار سنتيم مغربية
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15 - البلولي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:16
طبعا اسبانيا تستقطب العدد الهائل من السياح ..لعدة مزايا : ١..الأمن. تتجول في اسبانيا في مأمن عن حياتك ومتاعك وفي كل الأوقات... ٢....الأثمان، ، تفرض المصالح المختصة في اسبانيا الأثمان المناسبة على المواد الاستهلاكية للسياح ...كما تفرض كذلك أسعارا مناسبة في الفنادق والمنتجعات السياحة ... اظف إلى ذالك تفرض تقنين أسعار بيع الكماليات من اثواب والبسة ومستلزمات و و و كل ما يحتاجه الساءح... ويبقى مشكل النقل الجوي في متناول الجميع من أجل الوصول إلى اسبانيا ...وبعبارة أدق قارن مغاربة قضوا عطلهم في اسبانيا بين التكاليف العطلة فيها وبين تكاليف العطلة قضوها في المغرب ..فتبين أن مصاريف قضاء العطلة في اسبانيا اقل من مصاريف المغرب ..و مكن الخلل فيما ذكر...تجب إعادة النظر في كل شيء يتعلق بالسياحة في المملكة المغربية...نملك كل شيء شواطيء الأطلسي والمتوسط والجبال والقرى السياحية و الرمال في الصحراء ..والطقس الحار والجاف والمعتدل والبارد و و ..ينقصنا التنظيم وجزر المخالفين......
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16 - الزروالي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:19
لهم الحق ان ينتلوا أكتر من دالك لأن هناك صمعة إسبانيا بين الامم متقدمة من محاربة الجريمة والمخضرات توفير الخدم لزوارها من ناحية الاتمان والجودة في كل الميادين من دخولك المطار الى خروجك منه في اتجاه بلدك متشوق لزيارتها مرة أخرى
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17 - مهاجر الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:20
أخر عطلة لي فالمغرب، التكرفيس،الغلاء الفاحش،الجودة كأنها إشاعة،لا في الفنادق ولا المطاعم،عطلة الأسبوع القادم في إمارة اندورا على جبال البريني إن شاء الله.لمن يفضلون الطبيعة والجو اللطيف في الصيف انصحه بها.
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