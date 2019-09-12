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كُتّاب وآراء
الجزائر تدرس "تمليك الأجانب" في بعض القطاعات
قالت الحكومة الجزائرية، في بيان، إنها تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.
وتمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.
جاء المقترح في بيان حكومي لإعلان مسودة ميزانية 2020، لكن مازال أمامه عدد من الموافقات قبل أن يصبح قانونا ساريا.
ولم يحدد البيان القطاعات الاستراتيجية في منتج الطاقة الكبير، لكن الاقتصاديين يقولون إنها قد تشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.
تدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة، مع تقوض وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة، ويشكل النفط والغاز 94 بالمئة من الصادرات و60 بالمئة من الميزانية.
لكن احتجاجات حاشدة، منذ أوائل العام الحالي، أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، زادت صعوبة التحرك على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.
ومازالت الاحتجاجات مستمرة، ويحاول الجيش حمل المتظاهرين، الذين يرغبون في إخراج حلفاء بوتفليقة من السلطة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، على قصد صناديق التصويت قبل نهاية العام.