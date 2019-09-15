24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- تقرير: اعتماد "مخطط أليوتيس" يرفع من ناتج قطاع الصيد البحري
- الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"
- "الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية
لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)
- التهور والتكوين والضغط .. ثالوث يُخلف فواجع حافلات المسافرين - (61)
- منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم - (60)
- تقرير رسمي يقتفي أثر الفساد المالي لجماعات ترابية في المغرب - (58)
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟ - (45)
- لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجزائر تؤكد دعم جهود حل الأزمة الراهنة في ليبيا
أكد رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، السبت، على دعم بلاده لجهود حل الأزمة في الراهنة في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء بدوي الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الاممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الذي يقوم بزيارة للجزائر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة في الجزائر أن هذا اللقاء الذي يندرج في اطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين والأمميين "سمح بتبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية".
وأضاف البيان "في هذا الصدد أكد، الوزير الأول للمبعوث الأممي على الدعم الجزائري الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية من أجل إيجاد حل سياسي (للأزمة في ليبيا) في أقرب الآجال".
وكان وزير الخارجية الجزائري صابري بوقدوم، قد جدد تمسك الجزائر وقناعتها بأن "لا حل للأزمة في ليبيا الا بين الليبيين أنفسهم مع احترام قرارات مجلس الأمن الدولي"، في ختام المحادثات التي أجراها مع رئيس البعثة الاممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة.
ومن جانبه دعا سلامة كل الاطراف الليبية والدولية إلى مساندة مسار الحل السياسي السلمي للأزمة الليبية، معتبرا طرح الحل العسكري "وهما مكلفا"، في ختام المحادثات التي أجراها مع بوقدوم.
وجرت هذه المحادثات بين بوقدوم وسلامة بعد تجديد مجلس الأمن الدولي لمهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا وتجديد الثقة في رئيسها غسان سلامة.