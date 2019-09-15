الجزائر تؤكد دعم جهود حل الأزمة الراهنة في ليبيا

هسبريس - د .ب .أ

أكد رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، السبت، على دعم بلاده لجهود حل الأزمة في الراهنة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بدوي الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الاممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الذي يقوم بزيارة للجزائر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة في الجزائر أن هذا اللقاء الذي يندرج في اطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين والأمميين "سمح بتبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية".

وأضاف البيان "في هذا الصدد أكد، الوزير الأول للمبعوث الأممي على الدعم الجزائري الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية من أجل إيجاد حل سياسي (للأزمة في ليبيا) في أقرب الآجال".

وكان وزير الخارجية الجزائري صابري بوقدوم، قد جدد تمسك الجزائر وقناعتها بأن "لا حل للأزمة في ليبيا الا بين الليبيين أنفسهم مع احترام قرارات مجلس الأمن الدولي"، في ختام المحادثات التي أجراها مع رئيس البعثة الاممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

ومن جانبه دعا سلامة كل الاطراف الليبية والدولية إلى مساندة مسار الحل السياسي السلمي للأزمة الليبية، معتبرا طرح الحل العسكري "وهما مكلفا"، في ختام المحادثات التي أجراها مع بوقدوم.

وجرت هذه المحادثات بين بوقدوم وسلامة بعد تجديد مجلس الأمن الدولي لمهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا وتجديد الثقة في رئيسها غسان سلامة.