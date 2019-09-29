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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة في "السنة العبرية"

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة في "السنة العبرية"

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة في "السنة العبرية"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 شتنبر 2019 - 13:00

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة رأس السنة العبرية.

ويستمر هذا الإغلاق الذي بدأ الليلة الماضية، حتى منتصف ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شرطة الاحتلال نصبت حواجز عسكرية داخل القدس القديمة واستنفرت عناصرها على الطرقات المؤدية للأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخوله، كما منعت أبناء أراضي الـ48 من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول ساحات الحرم.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم دعت، أمس، إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى، عشية رأس السنة العبرية.

وصباح اليوم الأحد، اقتحم نحو 120 مستوطنا، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في حين شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اعتقالات طالت 17 فلسطينيا من الضفة الغربية، 4 منهم في جنين، و 9 في نابلس ، و3 في بيت لحم، وفلسطيني واحد في طولكرم.

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