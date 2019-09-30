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آلاف البريطانيين يرفضون "طلاق" الاتحاد الأوروبي
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 00:05
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بريطانيا، الأحد، احتجاجا على التقشف والسياسة التي تتبعها البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقامت مجموعة من المتظاهرين بإطلاق بالون طوله ستة أمتار يصور رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وفي مسيرة نظمتها نقابات وجماعات يسارية في شمالي البلاد، احتج المشاركون بلافتات وصفارات وطبول ضد سياسات التقشف والتخفيضات في نظام الرعاية الصحية.
كما انطلقت مظاهرة ثانية ضد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسياسة المتصلبة التي تتبعها الحكومة في النزاع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز أنه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عاشق المغرب الاثنين 30 شتنبر 2019 - 00:35
يخربون بيوتهم بأيديهم..بريطانيا حفرت قبرها بيدها بخروجها من التكتل الأوروبي..الاتحاد قوة..لكنهم اختاروا اللعب بعيدا حين ظنوا أن قوة الجنيه الاسترليني ستحميهم في ظل التكتلات الاقتصادية..لكنها اختارت الابتعاد عن نجاح الاتحاد الاوروبي في كل المجالات وهي الآن تسير إلى المجهول..
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