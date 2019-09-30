الإمارات تشيد بجهود المغرب في حل نزاع الصحراء

هسبريس - و.م.ع

أشادت الإمارات العربية المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجهود المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، في إطار المسلسل الأممي.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في كلمة بلاده التي ألقاها أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة من 24 إلى 30 شتنبر الجاري بنيويورك، "نشيد بجهود المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لهذه القضية".

وأضاف بالقول إن "بلادي ترى أن المسار السياسي هو الأمثل لمعالجة قضايا المنطقة. ونقدر جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، ونرحب بدور الأمين العام في دعم المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية".

ومن جهة أخرى، شدد الدبلوماسي الإماراتي على أنه "رغم جهود المجتمع الدولي لابد من الإقرار بأن العمل متعدد الأطراف لم يستجب للتحديات الناشئة خلال العقود الماضية"، معتبرا أن "السبب الرئيس يكمن في ضعف إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بالإضافة على تجاهل دور المنظمات الإقليمية ودول المنطقة في دعم الحلول السياسية".