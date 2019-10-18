سلطات سبتة تكشف موعد استئناف الرواج التجاري

هسبريس - إفي

أعلنت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة عقد اجتماع مع السطات المغربية في إقليم تطوان المجاور لاستئناف حركة شحن البضائع بين المنطقتين؛ وهي المتوقفة منذ 9 أكتوبر الجاري.

وأوضحت حكومة سبتة، من خلال بيان، أن التجارة بين الجانبين توقفت من أجل "ضمان الأمن فيما يخص كافة جوانب الشحن"، واعتبرت أن "قرار التعليق جاء بهدف تجنب المخاطر التي قد تنجم عن تكدس آلاف الأشخاص على المعبر".

ويعتزم الماسكون بالقرار في ثغر سبتة استئناف حركة التجارة بحلول يوم الإثنين القادم، عبر معبر تاراخال، لا سيما في ظل احتجاجات رجال الأعمال المتضررين من هذا التعليق.