24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيانة الزوجية
- لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط
- انتشار فيروس "كورونا" يفرض "الحجر الصحي" على مدن صينية
- عبد السلام وادو يقترب من تدريب منتخب إفريقي
- تقصف الأظافر يتجاوز مشاكل جمالية إلى معضلات صحية
الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)
شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)
الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب (5.00)
- بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء - (95)
- الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا - (64)
- قيادات البوليساريو تهاجم مدريد بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية - (58)
- شركة بريطانية ترفع توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في غرب المملكة - (56)
- المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غزو الجراد يهدد الأمن الغذائي لدول شرق إفريقيا
قالت مجموعة العمل الدولية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية اليوم الجمعة إن دول شرق إفريقيا تكافح من أجل مواجهة غزو الجراد الصحراوي الذي يمثل تهديدا للأمن الغذائي وسبل المعيشة.
وقد يؤدي هذا الغزو، الذي وصفته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بالأسوء في 25 عاما، إلى حدوث مجاعة إذا لم يتم احتوائه بشكل عاجل.
وتواجه منطقة شرق إفريقيا، التي تعاني جراء الجفاف والفيضانات والنزاعات، درجة عالية من انعدام الأمن الغذائي حيث يتضور 19 مليون شخص جوعا.
وأوضحت المجموعة الدولية أن استمرار غزو أسراب الجراد لشرق إفريقيا سيزيد الوضع سوءا بشكل كبير.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من غزو الجراد الصحراوي كونه من أخطر الآفات المهاجرة في العالم، حيث أن سربًا واحدا من الجراد (حوالي 50 مليونا، تغطي مساحة كيلو متر مربع) يمكن أن يستهلك ما يعادل استهلاك 35 ألف شخص من الغذاء في يوم واحد.
وأحد العوامل المسؤولة عن غزو الجراد، ظاهرة القطب الثنائي بالمحيط الهندي، وهي ظاهرة مناخية أدت إلى حرائق الغابات المدمرة في أستراليا وهطول الأمطار الغزيرة على شرق إفريقيا.