إسبانيا تسجّل رابع حالة وفاة بفيروس "كورونا"

هسبريس - إفي

توفي رجل عمره 76 عاما كان يقيم في دار مسنين ببلدة فالديميرو (إقليم مدريد) الخميس بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح رابع حالة وفاة بهذا المرض في إسبانيا والثانية بإقليم مدريد ذاتي الحكم، حيث توفيت هذا الأسبوع سيدة في دار مسنين أخرى لنفس السبب.

وأعلنت السلطات المحلية الجمعة أن 19 شخصا آخر، بينهم 16 ما بين نزلاء وعاملين بنفس دار المسنين، تأكدت إصابتهم بالمرض الناتج عن الفيروس والمعروف باسم "كوفيد-19".

وتم إيداع أربعة من إجمالي المصابين في وحدة العناية المكثفة بأحد المراكز الطبية، وفقا لمصادر من الحكومة المحلية وبلدية فالديمورو، التي أغلقت مساء الخميس دار المسنين بشكل مؤقت عقب تأكد إصابة 16 من نزلائها والعاملين بها من أجل احتواء العدوى.

وتوفي المصاب، الذي يعاني من أمراض سابقة، في إحدى مستشفيات فالديمورو، ليصبح رابع حالة وفاة في إسبانيا بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين.

وكانت سيدة عمرها 99 عاما قد توفيت الثلاثاء الماضي بسبب نفس الفيروس في دار مسنين أخرى في مدريد، حيث رصت عدة إصابات أخرى بالمرض.

وأعلنت السلطات الصينية الجمعة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بما يقل بواقع حالة وفاة عن اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية حتى الآن إلى ثلاثة آلاف و42 حالة.