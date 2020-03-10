نائب ترامب: لا أعلم بإجراء الرئيس "تحاليل كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الإثنين، أنّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لتحاليل فيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقرّبين من الرئيس أنّهم خالطوا أناساً تبيّن لاحقاً أنهم مصابون بالفيروس.

وردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قال بنس "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال"، مضيفاً "سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض".

غير أنّ بنس أعلن أنّه شخصياً لم يخضع لفحص كورونا.