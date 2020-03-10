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نائب ترامب: لا أعلم بإجراء الرئيس "تحاليل كورونا"
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 00:19
أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الإثنين، أنّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لتحاليل فيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقرّبين من الرئيس أنّهم خالطوا أناساً تبيّن لاحقاً أنهم مصابون بالفيروس.
وردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قال بنس "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال"، مضيفاً "سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض".
غير أنّ بنس أعلن أنّه شخصياً لم يخضع لفحص كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ربما ستكون الثلاثاء 10 مارس 2020 - 00:30
يبدوا ان هاذا الفيروس سيكتب في التاريخ كاسوء بلاء مرت به البشرية ان بقي من البشر من سيأرخه
2 - SIMO الثلاثاء 10 مارس 2020 - 00:41
هاذا هو الخلفي الناطق الرسمي ديال ميريكان مفراصوا والوا سير على مولانا
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