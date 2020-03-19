24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
"كورونا" يدفع محكمة مغربية إلى منح مهلة إضافية لأسرة قبل الإفراغ (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (493)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (169)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (168)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الصحة العالمية" تسحب تحذير استخدام "أيبوبروفين"
سحبت منظمة الصحة العالمية تحذيرها بعدم تعاطي عقار آيبوبروفين الشهير للأشخاص الذين يشتبه بأنهم قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أنها ليست على دراية بالبيانات العلمية المنشورة بشأن هذا الموضوع.
وأضافت المنظمة أنها لم تر أي تقارير عن آثار سلبية من أطباء قاموا بعلاج مرضى يعانون من كوفيد 19، ذلك المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وقالت في بيان إنه "في الوقت الحاضر، استنادا إلى المعلومات المتاحة، لا توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام آيبوبروفين"، بينما أشارت إلى أن المرضى يجب أن يكونوا على علم بالآثار الجانبية المعروفة للعقار.
وكان متحدث باسم المنظمة قد صرح يوم الثلاثاء بأن الأشخاص الذين يعتقد أنهم مصابون بالفيروس، يجب ألا يستخدموا العقار المضاد للالتهابات بدون استشارة طبيب.
ووضعت مقالة حديثة في مجلة ذا لانسيت ميديكال جورنال فرضية غير مختبرة بأن بعض الأدوية بما في ذلك آيبوبروفين، قد يشكل خطرا بالنسبة لمرضى كوفيد 19 ممن يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم أو السكر.