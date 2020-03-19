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"الصحة العالمية" تسحب تحذير استخدام "أيبوبروفين"

"الصحة العالمية" تسحب تحذير استخدام "أيبوبروفين"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 19 مارس 2020 - 16:23

سحبت منظمة الصحة العالمية تحذيرها بعدم تعاطي عقار آيبوبروفين الشهير للأشخاص الذين يشتبه بأنهم قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أنها ليست على دراية بالبيانات العلمية المنشورة بشأن هذا الموضوع.

وأضافت المنظمة أنها لم تر أي تقارير عن آثار سلبية من أطباء قاموا بعلاج مرضى يعانون من كوفيد 19، ذلك المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت في بيان إنه "في الوقت الحاضر، استنادا إلى المعلومات المتاحة، لا توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام آيبوبروفين"، بينما أشارت إلى أن المرضى يجب أن يكونوا على علم بالآثار الجانبية المعروفة للعقار.

وكان متحدث باسم المنظمة قد صرح يوم الثلاثاء بأن الأشخاص الذين يعتقد أنهم مصابون بالفيروس، يجب ألا يستخدموا العقار المضاد للالتهابات بدون استشارة طبيب.

ووضعت مقالة حديثة في مجلة ذا لانسيت ميديكال جورنال فرضية غير مختبرة بأن بعض الأدوية بما في ذلك آيبوبروفين، قد يشكل خطرا بالنسبة لمرضى كوفيد 19 ممن يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم أو السكر.

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