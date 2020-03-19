الجزائر تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية

هسبريس - رويترز

ذكر تلفزيون النهار اليوم الخميس أن الجزائر ستعلق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 مارس آذار إلى الرابع من أبريل ، لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستطبق إجراءات تشمل تعليق خدمات النقل العام ومنح نحو نصف موظفي الدولة إجازات مدفوعة الأجر.