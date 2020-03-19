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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية

الجزائر تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية

الجزائر تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية
هسبريس - رويترز
الخميس 19 مارس 2020 - 22:34

ذكر تلفزيون النهار اليوم الخميس أن الجزائر ستعلق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 مارس آذار إلى الرابع من أبريل ، لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستطبق إجراءات تشمل تعليق خدمات النقل العام ومنح نحو نصف موظفي الدولة إجازات مدفوعة الأجر.

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