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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يقتفي مساعداته إلى ساكنة تندوف

الاتحاد الأوروبي يقتفي مساعداته إلى ساكنة تندوف

الاتحاد الأوروبي يقتفي مساعداته إلى ساكنة تندوف
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 14 غشت 2020 - 20:45

في ظل غياب إحصائيات موثوقة وتعداد رسمي للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم واستهداف دقيقين للمستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية.

وأقر المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في معرض رده على سؤال برلماني، بأن المفوضية الأوروبية تدرك المعطى الذي يفيد بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانت قد نشرت في مارس 2018، تقريرا حول عدد الأشخاص الذين يعيشون بمخيمات تندوف، مشيرة إلى أن "هذا التقرير تم سحبه لاحقا من كل استخدام عام".

وفي الواقع، عقب نشر هذا التقرير الذي يحتوي على معطيات مغلوطة، نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018، تحديثا يسحب من خلاله هذا التقرير ويوضح أن عدد سكان مخيمات تندوف يقدر بنحو 90 ألفا.

وأكدت المفوضية ضمن تحديثها أن "الرقم الرسمي" الذي تأخذه بعين الاعتبار في مخيمات تندوف بالجزائر هو 90 ألف شخص، مشيرة إلى أنها "ستستمر في الاعتماد على هذا الرقم إلى حين إجراء عملية إحصاء كاملة".

وشدد المفوض يانيز لينارسيتش على أن "الاتحاد الأوروبي يمنح حاليا مساعداته الإنسانية على أساس تقييم الحاجيات القطاعية"، في ظل غياب بيانات دقيقة حول عدد المستفيدين، مذكرا أنه من المسؤولية الجوهرية للاتحاد الأوروبي تقليل مخاطر المخالفات في منح هذه المساعدات.

وأضاف أن "الاتحاد يدعو بقوة إلى إجراء تقييم ذي مغزى للهشاشة، من أجل استهداف أفضل للمساعدات الإنسانية بالمخيمات".

وفي سؤال له، استفسر النائب الأوروبي إلهان كيوشيوك، المفوضية الأوروبية حول استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف، من قبل الجزائر و"البوليساريو"، على الرغم من الضمانات المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان النائب البرلماني الأوروبي قد أكد في سؤاله أنه "من المعروف جيدا بأن جبهة +البوليساريو+ مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة لصيانة معداتها العسكرية. إن قادة هذه الجبهة يستغلون في ذات الآن، وعلى نحو دائم، الوضع الإنساني بمخيمات تندوف لجذب انتباه مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مصير الساكنة التي تقطنها".

وأشار أيضا إلى أنه في مواجهة الرفض الذي تقابل به الجزائر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.

وهكذا، فإن رد المفوض الأوروبي يضع حدا لتلاعبات الجزائر بشأن عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية المختلسة.

فهو يشير بأصابع الاتهام إلى المسؤولية التاريخية لهذا البلد في رفض إجراء تعداد للساكنة المحتجزة بمخيمات العار هاته، ولاسيما المبالغة في تقدير عدد المستفيدين بهدف تمكين مصالح الضرائب الجزائرية من الاستفادة بشكل كامل من ضريبة الـ 5 بالمائة التي تفرضها على هذه المساعدات، وتمكين قادة "البوليساريو" من الاغتناء على بصفة غير عادلة على حساب أشخاص يعانون الهشاشة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مذكوري الجمعة 14 غشت 2020 - 21:08
لماذا لا يتم إحصائية سكان تندوف حتى يعرف الجميع عدد المرتزقة الذين يعيشون تحت ظل الجار الشرقي بدلا من التلاعب بهذه المساعدات التي اغتني منها عساكر جارتنا
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64
2 - فرحان الجمعة 14 غشت 2020 - 21:09
كشف القناع 90 الف شخص نصف قرية و لبوليساريو و الجزائر يقولون يريدون تقرير المصير اي مصير و انتم قلة قليلة و المحتجزين ليسوا مغاربة مخلطين شي جزائرين شي موريطانيين و الحكام عصابة العسكر الجزائري
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72
3 - مغربية الجمعة 14 غشت 2020 - 21:23
مساعدات الاتحاد الاوروبي لا تصل للبوليساريو بل تدهب للجزائر ادن قوموا بتعداد الشعب الجزائري و ليس البوليساريو .الاتحاد الأوربي لا يقدم مساعدات لمن يستحقونها فعلا بل لمن يعيد بيعها و التربح منها .
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46
4 - العصابة الجمعة 14 غشت 2020 - 21:24
الجزائر ترفض بشدة قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بخصوص تنظيم بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف
رغم ان هدا الاحصاء سيسمه بتنظيم المساعدات و تكييفها مع الحاجيات و تمتيع ساكنة المخيمات ببطاقة لاجئ التي تسمح بالعمل والتنقل و هدا بالضبط ما يرعب جنرالات الجزائر لان دلك من شانه افراغ المخيمات من ساكنتها و انتهاء حدوثة الجمهورية الوهمية تلقائيا
كما ان عدم احصاء الساكنة رسميا يمكن العصابة من تعديب و قتل من يشاؤون و الهروب من المساءلة بحجة غياب الشخص في المخيمات
هدا اضافة الى اقحام اعداد غفيرة من اشخاص لا علاقة لهم بالاقاليم في حالة تم التوصل الى استفتاءو تمميل الكفة لصالح المخطط الجزائري و كدا التحكم في الصحراء و اقصاء المنحدرين من اقاليمنا الجنوبية (و هو ما يقع حاليا )
اكثر من دلك فقد عمدت العصابة الى تغيير اسماء العديد من الاطفال في السبعينات بعد ترحيلهم لكوبا
كما يوجد في المخيمات اشخاص لا علاقة لهم باقاليمنا الجنوبية (من الجزائر موريتانيا مالي تشاد النيجر..)
على من يدعي حماية الساكنة السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باحصائهم و على المانحين رهن المساعدات بالاحصاء
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46
5 - عبدالرحيم 2 الجمعة 14 غشت 2020 - 21:31
هذه المساعدات موجهة في الحقيقة للجزائر بطريقة غير مباشرة لأن الأروبيين يعرفون أنها وجدت نفسها أمام مشكلة عويضة خلقتها الجزائر فوق أراضيها ولم تستطع التخلص منها وهم مستفيدين بدورهم من النفط الجزائري باثمنة رمزية لن يفرطوا في امتيازاتهم ما دامت البقرة الحلوب معطاة للأجنبي أكثر من شعبها
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46
6 - Zohair الجمعة 14 غشت 2020 - 22:25
متضامن كليا مع إخواننا المحتجزين في تندوف .. هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. لكن للأسف, تلك المساعدات تباع في الأسواق الجزائرية والموريتانية .. هذا ما أكدته وما زالت تؤكده وسائل الإعلام الدولية
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1
7 - عبد الهادي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:35
نحن ءحرار فوق ترابنا الطيب ولا مكان لمرتزقة الهواري وفرانكو بيننا
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2
8 - محلل متواضع الجمعة 14 غشت 2020 - 23:37
لماذا الاتحاد الأوروبي لا يتدخل عسكريا لانهاءهذا المشكل ويخلص ساكنة تندوف من الجحيم عوض المساعدات. وكما يقول المثل لا تعطيني سمكة علمني كيف اصطادها. طبعا لهم اهداف فهم يطيلون امد النزاع ليلهوا شعوب المنطقة عن التنمية والتقدم.
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3
9 - intidam Hassan السبت 15 غشت 2020 - 00:07
كل هذه المساعدات ستجدها في وهران والعاصمة كما العادة
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