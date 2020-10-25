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الرئيسية | خارج الحدود | رابطة العالم الإسلامي تعرض سيرة النبي بأندونيسيا

رابطة العالم الإسلامي تعرض سيرة النبي بأندونيسيا

رابطة العالم الإسلامي تعرض سيرة النبي بأندونيسيا
هسبريس من الرباط
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:30

وقّعت رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة السيرة النبوية بجمهورية أندونيسيا اتفاقية انطلاقة متاحف ومعارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

التوقيع جرى بحضور كل من الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام للرابطة، ويوسف كالا، نائب الرئيس الإندونيسي السابق، حيث تقرر أن تكون الانطلاقة على أرض تبلغ مساحتها (بالمرافق المصاحبة) أكثر من مائة ألف متر مربع في أكثر المواقع السياحية الشاطئية تميزا في جاكرتا، وخُصصت الأرض تقديراً من الجانب الأندونيسي لهذا العمل الإسلامي التاريخي، كما جرى في وقت سابق توقيع اتفاقية المشروع بالأحرف الأولى تلا ذلك احتفالية وضع حجر الأساس.

وستشمل المعروضات كل مشاهد السيرة النبوية والتي سيتم تقديمها بأحدث التقنيات، إضافة إلى توزيع أكثر من مائتي موسوعة ومؤلَّف عن السيرة النبوية أعدتها رابطة العالم الإسلامي خلال الثلاث سنوات الماضية، بلغات عديدة، وتعتبر أكبر خدمة علمية متنوعة للسيرة النبوية.

وتُعَدُّ إندونيسيا المحطة الأولى في فروع متاحف ومعارض السيرة النبوية، والتي يقع مقرها الرئيس في المدينة المنورة.

وكانت الحكومة الإندونيسية سباقة لطلب استضافة فروع معارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية ضمن أكثر من 24 دولة إسلامية طلبت ذلك في وقت سابق، هذا إضافة إلى التطلعات والآمال الكبيرة المعقودة على النجاح العالمي لهذا الفرع؛ لاعتبارات كثيرة تتعلق بالجمهورية الإندويسية، التي تُحسب كأكبر دولة إسلامية في عدد السكان وواحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية العالمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن متاحف ومعارض السيرة النبوية انطلقت تجربتها الأولى في المدينة المنورة بمعرض رمضاني عام 1440 هـ وتمت رعايته وافتتاحه من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل وكبار الشخصيات الإسلامية التي أكدت أن هذه الانطلاقة من المدينة المنورة والتي تأسس على إثرها المقر الرئيس للمعارض والمتاحف تعكس الاستحقاق الكبير من هذه البقعة المباركة التي تمثل باعتبارها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية والمهمة لانتشار الرسالة الإسلامية، التي جاءت رحمة للعالمين ومتممه لمكارم الأخلاق.

وأضافوا: "من هنا، جاء الاستحقاق الكبير بأن تكون المملكة العربية السعودية رائدة العالم الإسلامي ومرجعيته الروحية، ومهوى أفئدة علماء ومفكري العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية كافة بوصفها حاضنة مقدساتهم ومَنْ تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وكافة قضايا وشؤون الأمة الإسلامية.

وستشهد متاحف ومعارض السيرة النبوية فعاليات دورية في عدد من الموضوعات ذات الصلة بقيم السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، كما ستُشَكِّل وثيقة المدينة المنورة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم ووثيقة مكة المكرمة التي صادق عليها أكثر من 1200 مفتٍ وعالم وأكثر من 4500 مفكر إسلامي محاورَ رئيسةً في تلك الفعاليات.

كما أكدت الفعاليات الأندونيسية أن العالم الإسلامي لن ينسى للرابطة خدمتها للسيرة النبوية وكذلك ما قدمته من جهود عالمية كبيرة جاءت في صالح سمعة الإسلام والمسلمين، مشيرين إلى أن هذا ملموس ومصدر فخر، مشددين على أن المقر الرئيس للرابطة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يعزر من حجم ثقل الرابطة وتأثيرها وأهمية استشعارها لمسؤولياتها التي قامت بها على أكمل وجه. ويكفي هذا الصرح التاريخي الكبير الذي تم التوقيع على اتفاقية انطلاقته كأول فرع لمعارض ومتاحف السيرة النبوية والمتاحف الإسلامية وكذلك الموسوعة الضخمة للسيرة النبوية؛ وهو ما يدل على مستوى العناية بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطن مغربي، الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:35
متى سيفهم بعض المسلمين ان العدو الحقيقي الدي يهدد دولهم ومجتمعاتهم هو الجهل،
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2 - فارس بلا جواد الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:39
المسلمين خاصة المهاجرين في فرنسا وغيرها كانو تيتسنو رد قوي من هدا الناس الي قالو تيمثلونا في الغرب للدفاع عن المقدسات الإسلامية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكن للأسف تا حد مقد يرد على ماكرون وزاد هو تيدعم الرسوم المسئة ويمجد في صمويل ديالو و حنا ممنوع علينا نقولو تنتضمنو مع الدين ديالنا والتقاليد ديالنا عاد عرفت علاش قال علينا ماركرون العنصري بلي الإسلام في أزمة حيت وصلنا لزمان الغربة قال الرسول صلى الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء.
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3 - حميد الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:48
اضحك كثيرا من المغاربة الذين يتهمون ماركون بانه يهين الرسول عليه الصلاة و السلام .الا يعلم هؤلاء المغفلين ان اكثر من 80 % يسبون الدين كل ساعة و بطريقة عفوية ، الا يعلم ان عدد كبير من المغاربة يسبون الله جهرا و امام الملئ لماذا لا يتحرك احد .
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4 - محمد الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:57
اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا وحبيبنا و عظيمنا محمد، عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم.
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5 - rachida الأحد 25 أكتوبر 2020 - 21:07
السلام عليكم.وستشمل المعروضات كل مشاهد السيرة النبوية والتي سيتم تقديمها بأحدت التقنيات وضعوا ألف سطر تحت كلمة أحدث التقنيات.هههههه يريدون إقامة هذه المعارض ضدا في الغرب وبالأخص فرنسا وفي نفس الوقت سيقدمون سيرة الرسول صلعم فيها بأحدت التقنيات.يعني التقنيات التي اغترعها الغرب نفسه اللذي عملوا هذه المعارض ضدا فيه أم أن هذه التقنيات التي ستقدم بها هذه المعارض اخترعتها هذه الرابطة الإسلامية ونحن لا نعلم.لي مغطي بديال الناس معري
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6 - من باريس. .. الأحد 25 أكتوبر 2020 - 21:20
اللهم صل على سيدنا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. بأبي وأمي يارسول الله.
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