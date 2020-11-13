الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات

هسبريس من الرباط

أكدت دولة الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.