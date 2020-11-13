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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات

الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات

الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 20:51

أكدت دولة الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - مغربي حر الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:09
تحية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، و لا عزاء للحاقدين
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195
2 - مواطن مغربي، الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:10
الاخ الحقيقي هو الدي يقف معك في الشدائد ،،
شكرا جزيلا للاشقاء في الامارات على وقوفهم الداءم مع اخوانهم المغاربة،،
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185
3 - مكناسي مطنطن الأعداء الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:11
متى الدخول الى الجزائر العاصمة و تطهيرها من عصابات و مخلفات الجيش الفرنسي الشقيق؟
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80
4 - سليم الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:14
كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا.الله الوطن الملك
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134
5 - انا مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:15
شكرا للامارات العربية المتحدة، هؤلاء هم العرب الذي يستحقون ان نتحد معهم، رغم اننا نختلف معهم في بعض الأحيان الا ان الاخوة تبقى في المحن، شكرا محددا
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119
6 - AZAMI الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:15
تحية اخوية لأشقاءنا الاماراتيين أول دولة عربية مسلمة تفتتح قنصليتها بالصحراء المغربية و تثمن التدخل العسكري الناجح لتحرير معبر الكركرات لإنسيابية الحركة التجارية بين المغرب وعمقه الافريقي.دائما قرارات الإمارات العربية في صالح المغرب.هذه هي العروبة وإلا فلا ولو تفصلنا عنها آلاف الكيلومترات لكنها تحس بنا كلما اشتكى جزء من بدن وطننا الحبيب ومع القرارات الصائبة لعاهلنا المفدى.تخية مرة أخرى لهذا البلد الشقيق.
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85
7 - مغربي وافتخر الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:16
يقول المتل : رب أخ لم تلده امك بالأمس القريب كان دباب من يدفع اكتر يعمل جاهدا على اتارة الفتنة بين المغرب والامارات والتي ابانت بما لا يدع مجالا للشك انها لا زالت تحتفض بالمحبة والأخوة لاخوانها أبناء الشعب المغربي كما أن الايام عرت الأعداء من ناكري الجميل عاشت الاخوة الإماراتية المغربية وشكرا
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75
8 - عبد الله المسلم الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:17
جزى الله إخوننا الإماراتيين على دعمهم الدائم للإستقرار والأمن في المغرب وغيره من الدول.ونسأل الله أن ينعم علينا وعلى جميع المسلمين بالأمن والوحدة والتضامن ويبعد عنا جماعات الشر والتطرف والفرقة
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57
9 - adil الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:19
شكرا لدولة الإمارات الشقيقة،الحق يعلا ولا يعلا عليه.
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53
10 - شخص مر من هنا الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:19
موقف راسخ الإخوة الاماراتيين في انتضار مواقف باقي دول الخليج وعلى رأسهم السعودية اللتي لم تخرج باي بيان لحد الساعة .
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48
11 - قرطوووف الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:20
كمغربي اشيد بدعم الامارات العربية المتحدة التي عبرت علانية عن تظامنها مع المملكة المغربية في دفاعها عن وحدة المغرب من استفزاز مرتزقة البوليزاريو واحتلالها لمعبر الكركرات ، والاراضي العازلة ..
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45
12 - caprice الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:21
حاولو شيطنة الامرات لاكن ابناء زايد داكما كناو مع المغاربة. دولة قوية لا تخاف من اظهار ارائها شكرا لهم
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40
13 - MAGHRIBAIN PUR الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:22
الدولة التي تعتبر الشقيقة هي دولة الامارات العربية المتحدة التي تدعم من صميم قلبها شقيقها المغرب ليس مثل الجارة الجزائرية التي همها الوحيد هو تنغيص حياة المغاربة. لكن مع الأسف كيدها في نحرها البلد الذي يتخبط في في الفقر والبطالة وازلط بسبب سياسة قياداتهم العسكر الذي لا يفقهون شيئا في السياسة ولا يحترمون حسن الجوار والصداقة و الاخوة ولا يفكرون في مصلحة المغرب العربي الكبير.
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28
14 - Citron الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:22
Ce soir une pensée pour le feu Hassan deux et le feu Ben Zaïd le père de la nation Emirati
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24
15 - وحدوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:22
نُتمن عاليا وقوف الإمارات العربية المتحدة مع إخوانها المغاربة شكرا جزيلا
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29
16 - مستفيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:23
كانتمناو تكون الإمارة العربية المتحدة حليفة للمغرب ويمكن ان تكون لجانبه في أي حالة من الأحول
وتدعمه بكل ماقد يتطلبه الأمر
حيت الأمور ليست بسلام والمغرب ليس عنده خلافات ولا اصديقى قد يعتمد عليهم في حالة إذا شتعل فتيل الحرب
أما الأعداء هما أكثر من ثلاث دوال متفقة معا البوليساريو
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17
17 - حسن الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:23
الرحمة ل الشيخ زايد . تحياتي لدولة الامارات
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30
18 - hicham الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:24
هذه هي لي نسميوها الدولة الشقيقة . لعز
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29
19 - سلام الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:24
شكراً لك
دولة الإمارات العربية المتحدة
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23
20 - مغربي حر الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:24
أين قطر التي دعمها المغرب في أزمتها السياسية وكان جلالة الملك أول قائد دولة تحط طائرته بقطر بعض ضرب الحصار الخليجي عليها زائد المساعدات الغذائية، والله الإمارات طلعو رجال، تحية طيبة لأشقائنا الإماراتيين
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27
21 - marg الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:24
شكر خاص لدولة الإمارات المتحدة على تضامنها
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24
22 - Amaghrabi الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:24
الحمد لله الامارات العربية المتحدة تحت قيادة الامير محمد حفظه الله رات عين الحق وتفاعلت مع الحماقات الصبيانية للمرتزقة والمدفوعة من طرف العدو الجزائري,فاللهم ارنا الحق حقا لنتبعه وارنا الباطل باطلا لنتجنبه,فقول الحق مر وصعب قوله فتحياتي للامارات الشقيقة التي قالت الحق ولا تخاف لومة لائم,.مع الاسف المرتزقة بقيت تقريبا شهرا تستفز المغرب والمغاربة والجزائر صامتة وحينما طرد الجيش المغربي الباسل قطاع الطرق نهقت وياليتها سكتت وتركت الحقد في جوفها
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19
23 - شكرا الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:26
شكرا لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة و شعبا...نتمنى ادراج البوليزاريو جماعة ارهاربية...حتى لا يجبر المغرب على التفاوض مع ارهابيبن...
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24
24 - uae الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:26
تحية للاشقاء الاماراتيين على دعمهم لقضيتنا الاولى .
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22
25 - الاشقاء الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:28
المجد والخلود للمملكة المغربية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة العضمى
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12
26 - جزائري مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:29
نحيي ونشكر الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والصديقة التي تدعم الأشقاء بدون نفاق نحن جميعنا إمارات العربية ليس مثل سياسة عسكر الجزائر الذين لا يحبون الخير للشعوب العربية دائما يسعوا إلى التفرقة و الخوض في الماء العكر رغم أنهم لن يفلحو وسيبقون منعزيلين.
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16
27 - كلميمي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:31
تحيا الاخوة وتحية لدولة الامارات التي لم تخش في قول الحق لومة لائم.
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14
28 - Lamya الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:32
تحية اخوية صادقة لدولة الامارات الشقيقة و شكرا على مساندتها الدائمة للمغرب, و نعم الاخوة, لو كان العرب كلهم في هذا المستوى من العلاقات مع المغرب لكانوا خير امة في العالم.
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16
29 - مغربي افتخر الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:32
عاشت الاخوة المغربية الإماراتية التي اضهرت بما لا يدع مجالا للشك ان المحبة والاخوة التي بناها المغفور لهما الملك الحسن التاني والشيخ زايد بن سلطان
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14
30 - مواطن مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:33
نشكر دولة الامارات الشقيقة على دعمها. نتمنى ان تحذو الدول الاسلامية و غيرها حذو الامارات العربية المتحدة.
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13
31 - Reda الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:35
لتحيا دولة الامارات العربية الشقيقة بمواقفها الشجاعة و العادلة و نحن جنود مجندون وراء ملكنا الحبيب اطال الله عمره
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32 - ملاحظ رقم 10 الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:37
أخوة صادقة رغم تشويش الحاسدين
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14
33 - hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:40
نتمنی ان يصدر نفس القرار من الدولة الشقيقة الجزاٸر،
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-4
34 - هشام العلوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:41
تحية إخلاص لدولة الإمارات العربيه المتحدة وتحيه خاصه لشيخ محمد بن زايد على وقوفه مع للمغرب الذي يعتبره بلده الثاني.
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10
35 - المصطفى بوسلهام الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:45
نحن فخورين بالاخوة الإماراتيين وعاش ملكنا البطل والعز لجيشنا الباسل ولشعبنا المغربي والصحراء مغربية ابى من ابى وكره من كره
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5
36 - عبرالعزيز الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:52
شكرا كثيرا لدولة الإمارات على التعبير و التعاون الصريح.
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5
37 - strobaji الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:57
تضامن دولة الإمارات الشقيقة مع المغرب يوطد العلاقات الأخوية بين البلدين ملكا وشعبا
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2
38 - مروان الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:59
الحمد لله انا اليوم افتخر اني مغربي لاني رايي داءما كان قمع المرتزقة والانفصليين ناكري جميل المغرب والعاءشين على اعمانت شعبنا الحبيب المغرب في صحراءه الى انيرث الله الارض وما عليها
الحمد لله
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1
39 - Zohair الجمعة 13 نونبر 2020 - 22:01
كل الشكر والتقدير والإحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا. رحمة الله على الشيخ زايد بن سلطان, أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان له دور كبير في توحيد الدولة الإماراتية
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