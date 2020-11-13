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كُتّاب وآراء
الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات
أكدت دولة الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.
وجددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
شكرا جزيلا للاشقاء في الامارات على وقوفهم الداءم مع اخوانهم المغاربة،،
وتدعمه بكل ماقد يتطلبه الأمر
حيت الأمور ليست بسلام والمغرب ليس عنده خلافات ولا اصديقى قد يعتمد عليهم في حالة إذا شتعل فتيل الحرب
أما الأعداء هما أكثر من ثلاث دوال متفقة معا البوليساريو
الحمد لله