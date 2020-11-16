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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون: فرنسا لن "تغيّر" حقها في حرية التعبير

ماكرون: فرنسا لن "تغيّر" حقها في حرية التعبير

ماكرون: فرنسا لن "تغيّر" حقها في حرية التعبير
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 نونبر 2020 - 10:20

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أسفه للدعم الدولي الخجول نسبيا بعد الهجمات الأخيرة في بلاده، مجددا التأكيد أنّ فرنسا لن "تُغيّر" من حقّها في حرية التعبير فقط "لأنه يُثير صدمة في الخارج".

وقال ماكرون في حوار نشرته مجلّة "لو غران كونتينان" على الإنترنت: "منذ خمس سنوات، عندما قتلوا مَن كانوا يرسمون الكاريكاتور (في صحيفة شارلي إيبدو)، سار العالم بأسره في باريس ودافع عن هذه الحقوق"، وأضاف: "الآن، لدينا مدرّس مذبوح، العديد من الأشخاص المذبوحين. لكن الكثير من رسائل التعزية كانت خجولة"، في إشارة إلى مقتل المدرّس الفرنسي سامويل باتي في 16 أكتوبر، وثلاثة أشخاص في مدينة نيس في التاسع والعشرين منه.

واستطرد ماكرون: "في المقابل، لدينا مسؤولون سياسيّون ودينيّون من جزء من العالم الإسلامي (..) قالوا بشكل منظم: +عليهم تغيير هذا الحق+. هذا الأمر يصدمني (..) أنا مع احترام الثقافات والحضارات لكني لن أغير حقي لأنه يثير صدمة في الخارج".

وأشار الرئيس الفرنسي بذلك إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا وضده شخصيا صدرت في دول مسلمة عدة بعد كلامه الذي دافع فيه عن حق نشر رسوم كاريكاتورية خلال مراسم تأبين سامويل باتي الوطنية.

وقال ماكرون: "لأن الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوروبية، ولأن كرامة الإنسان تعلو على كل شيء، يمكنني أن أخلف صدمة لديك لأن بإمكانك أن تخلف صدمة لدي في المقابل. يمكننا أن نتناقش في الموضوع وأن نتخاصم حوله، لأننا لن نصل إلى اشتباك فعلي، لأن ذلك محظور ولأن كرامة الإنسان تعلو كل شيء"، مردفا: "دعونا لا نحبس أنفسنا في معسكر الذين لا يحترمون الفروقات. هذا تلاعب بالتاريخ. نضال جيلنا في أوروبا هو النضال من أجل الدفاع حرياتنا لأنها تتعرض لهزة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - الدهبي الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:47
والشعوب الإسلامية لن ولن ولن تغير من حريتها في مقاطعة المنتجات الفرنسية
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76
2 - موحا الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:47
وكذلك لقاطعة المنتوجات الفرنسية لن اغير رايي..
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61
3 - إلا رسول اللّه الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:50
إلا رسول اللّه. ...إلا رسول اللّه. ..إلا رسول اللّه. ....لأ نه بعث رحمة للعالمين...وحتى لك أنت بااااااااا ..... ((............))
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48
4 - mohamed الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:53
مريض مرض نفساني خصو العلاج باش يسير دولة ،السؤال المطروح مذا تعطيه حرية التعبير !!!!!!!!!فقط زرع الكراهية بين الشعوب وهذا الامر غير مقبول .
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42
5 - محمد ا الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:56
يجب على المسلمين مقاطعة كل ما هو فرنسي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
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41
6 - محمد الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:57
لا حرية ولا تعبير في شخصية الانبياء والرسل . وما سواهم عبير على شخصيات العالم الكبار .
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29
7 - الرشيدية الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:57
إنا كفيناك المستهزئين .. صدق الله العظيم
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33
8 - مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:58
لماذا لم تقبل بحرية تعبير الرسام الكاريكاتوري الموريتاني الذي عبر عن رايه فيك ؟؟
قمة العنصرية والازدواجية .
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35
9 - عادل الزراري الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:59
ندعوا الجالية المسلمة في فرنسا أن لا يقوموا بتصويت لهذا الكافر و اﻷحزاب التي تدعم مجلة شارلي إيبدو التي تسيء نبي الرحمة للعالمين و ندعوهم مقاطعة منتجات فرنسية .
فهذه هي حرية التعبير للمسلمين بشأن المقاطعة فأما هؤلاء الفقهاء لحاسين kappa الذين يحبون الدنيا على اﻵخرة و يحبون الشهوات .
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23
10 - moha الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:59
ماكرون سيدهب كما دهب ترامب اما سنة رسول الله ص الله عليه وسلم ستبقى الى يوم الاخرى ونستمر في مقاطعة المتتوجات الماسونية وانصر انشاء الله للاسلام والسلام عليكم
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37
11 - رأي الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:59
هذه ليست حرية التعبير، الأنبياء و الرسل خط أحمر
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29
12 - مغربية تحب رسول الله (ص) الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:00
إذن الجواب هو المقاطعة
سلاح سلمي بيد الشعوب
لا تصرف دراهمك في تطوير اقتصادهم
لا إذهب لبيتك و اولادك منتوجاتهم
ساهم في رفع المنتوجات المحلية
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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27
13 - سارة الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:00
يظن نفسه انه سيظل رئيسا، ينادي بالحرية و الإنسانية و في المقابل يجرح أمة من الإنسانية فعلا انه بليد و متعصب و هو بذلك يجر نفسه و بلاده إلى ما لا يحمد عقباه ...
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25
14 - عمر الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:01
اذا اردت ان تقيد العنف وتحاصره كما تدعي، عليك ان تقيد حريتك في السخرية من مقدسات الغير، لانه من الجهل والغباء ان تكون على دراية تامة حول تصرفات سيئة من البعض وتعمم ذلك باسم حرية التعبير،،، لا احد يعارضك في حريتك التعبيرية، اننا نعارضك لجهلك بمن تسخر منه...
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23
15 - said الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:01
حتى ولو غيرت فرنسا رأيها فالأمة الإسلامية لن تتنازل على هذه الأفعال الشيطانية فإن الله سيعاقبهم عاجلا إن شاء الله فإن الله يمهل ولا يهمل صدق الله العظيم
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17
16 - محمد لعيوني الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:01
سيدي الرئيس ارجوكم دعوا الاديان والرسل ترتاح. الا يوجد في قاموسكم ان حريتك تنتهي متى تبدا حرية الاخرين.
هل تسمحون في فرنسا بمعاداة السامية
ارجوكم اتركوا فرنسا تعيش بهدوء .لانه حتى وان كنتم احرار في اتخاد قراركم فانتم لا تعيشون وحدكم. هناك متطرفون ينتظرون متل هده الهدايا فلا تعطوالهم الفرصة.
فرنسا دولة شقيقة لنا. وتدافع عن مصالحنا بقوة ويعيش فيها مغاربة بهدوء لسنين ولدينا مصالح مشركة واي روح تزهق بعمل ارهابي هناك يؤلمنا نحن ايضا .
رجاءا حرية التعبير مكفولة ولكن ان تصل الى الانبياء فهدا غير مقبول.
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-2
17 - fechtali.ahmed الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:02
ونحن لن نغير حقنا في الدفاع عن رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام.
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0
18 - افول فرنسا الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:03
سؤال واحد لماكرون هل يجرا ان ينتقد إسرائيل على ماترتكبه من جرائم في حق الفلسطينين وخرق للقانون الدولي ببناء المزيد من المستوطنات؟ طبعا لا يستطيع. الرئيس الفرنسي يشن حملة كراهية وعنصرية ضد المسلمين بشهادة منظمة العفو الدولية التي اتهمته بالكراهية ومعاداة المسلمين، والكل يعرف ان العمليات" الارهابية" مدبرة من طرف المخابرات الفرنسية لايجاد ارضية تمكنه من كسب التأييد الدولي والاوروبي لافعاله العنصرية. للاسف التاييد لم يلقاه من الغرب وانما من دول العرب الديكتاتورية.
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0
19 - مواطن من المغرب الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:04
هؤلاء الذين قتلوا دمهم في رقبة ماكرون ان كان هناك قانون فرنسي يصون كرامة البشر. فزلات لسانه هي من قتلتهم...
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0
20 - كذب المنجمون ولو صدقوا ! الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:06
لماذا دياناتكم ترفض هذه الكاريكاتير وتعتبرها معاداة السامية والعنصرية..!! لماذا غضبت فرنسا عند السخرية بزوجة الرئيس من طرف البرازيل. . كما استدعت سفيرها من تركيا عندما وصفه الريس التركي بالمريض نفسانيا...لماذا....؟؟! حرية التعبير عندكم في استفزاز المسلمين فقط ... كما تدين تدان .
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21 - عبد المجيد الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:06
قال ماكرون: " لأن الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوروبية " وماذا تسمي الرسومات الكاريكاتورية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن كراهية فما هي إذن ؟
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22 - abderrazakm الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:06
مقاطعون سلعتكم وعلى العهد باقون حتى تحترم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
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23 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:08
لان كرامة الإنسان تعلو على كل شيء فعلا السيد ماكرون ف الرسول صلى عليه وسلم تم تدنيس كرامته بتلك الرسوم وان لم يكن حاضرا في عصر اتسخت فيه العقول بكلمة حرية التعبير فمن جاء بها قبل أن تتبناها الدول مند 1948 فنبينا سباق إلى الدعوة للحرية للمساواة للعدالة الاجتماعية لتأتي العقول المتسخة وتضعه في كفة حرية الرأي وحرية التعبير فإن لم يكن معنا فهناك مسلمون يحملون دينه ويغارون عليه ولو كان حاضرا ما رد بتلك الردود الانفعالية التي جاء بها المتطرفون ووسخوا الإسلام والمسلمين حتى تضع انت مكرو شخصية رسول خاتم الأنبياء في كفة حرية فالمسلمون لم ولن يفعلوا في حق نبيكم ما فعلتموه في نبينا راجعوا اسواركم في النظرة إلى المسلم
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24 - فهم تسطا الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:09
""أنا مع احترام الثقافات والحضارات لكني لن أغير حقي لأنه يثير صدمة في الخارج". كلامو في جهة والواقع في جهة آخرة.
أين هو إحترام الثقافات و الحضارات من تلك الرسوم المشينة.
هاد النصارة واليهود شحال فيهم ديال تخراج العينين ولو تيكونو عارفين روسهم راه غي تيخورو
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25 - Mr POPO الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:11
بقال الحي لديه الحق في حرية التعبير، يمكن له أن يسير في الشارع يسب هذا و يلعن والدة ذاك و يقذف من يشاء و يؤذي الناس بلسانه، لكن لسكان الحي أيضا الحرية في شراء من عند من يريدون، و يقد يجعلهم لسان صاحب الدكان السليط يشترون من عند دكان آخر.
كذلك فرنسا، لكم الحرية في قول ما تريدون في بلدكم، و لنا الحرية في شراء من عند من نحب، لن أشتري منتجا فرنسا أو منتجا أنتجته شركة مملوكة لرأس مال فرنسي.
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26 - berradakh الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:14
Tant que vous ne présentez pas, en vos nom et qualité,et au nom de votre pays, vos excuses aux musulmans, nous continuerons à boycotter tous vos produits.
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27 - فرنسا الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:15
ماكرون يلعب بذيله و الشعب الفرنسي يحتقره. و اصحاب الصدريات الصفراء سيثورون و سيخلعونه لانه لا يستحق منصب رئيس.
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28 - سليمان الاثنين 16 نونبر 2020 - 12:17
فرنسا لن تغير حقها في التعبير...و كلنا نعرف ان الحق يعلو و لا يعلا عليه و في الإسلام ...قل حسنا أو اصمت ! ماكرون يتلاعب بالكلمات و من خصائصه إتقان الكلام. وقد قال انه رجل سياسي و امام هدا المشكل...فيقف مع ديموقراطية فرنسا التي انتخبته اي الأغلبية. و هدا هو الهدف ...من هده المسرحية الميكيافيلية .
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