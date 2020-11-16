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كُتّاب وآراء
ماكرون: فرنسا لن "تغيّر" حقها في حرية التعبير
أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أسفه للدعم الدولي الخجول نسبيا بعد الهجمات الأخيرة في بلاده، مجددا التأكيد أنّ فرنسا لن "تُغيّر" من حقّها في حرية التعبير فقط "لأنه يُثير صدمة في الخارج".
وقال ماكرون في حوار نشرته مجلّة "لو غران كونتينان" على الإنترنت: "منذ خمس سنوات، عندما قتلوا مَن كانوا يرسمون الكاريكاتور (في صحيفة شارلي إيبدو)، سار العالم بأسره في باريس ودافع عن هذه الحقوق"، وأضاف: "الآن، لدينا مدرّس مذبوح، العديد من الأشخاص المذبوحين. لكن الكثير من رسائل التعزية كانت خجولة"، في إشارة إلى مقتل المدرّس الفرنسي سامويل باتي في 16 أكتوبر، وثلاثة أشخاص في مدينة نيس في التاسع والعشرين منه.
واستطرد ماكرون: "في المقابل، لدينا مسؤولون سياسيّون ودينيّون من جزء من العالم الإسلامي (..) قالوا بشكل منظم: +عليهم تغيير هذا الحق+. هذا الأمر يصدمني (..) أنا مع احترام الثقافات والحضارات لكني لن أغير حقي لأنه يثير صدمة في الخارج".
وأشار الرئيس الفرنسي بذلك إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا وضده شخصيا صدرت في دول مسلمة عدة بعد كلامه الذي دافع فيه عن حق نشر رسوم كاريكاتورية خلال مراسم تأبين سامويل باتي الوطنية.
وقال ماكرون: "لأن الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوروبية، ولأن كرامة الإنسان تعلو على كل شيء، يمكنني أن أخلف صدمة لديك لأن بإمكانك أن تخلف صدمة لدي في المقابل. يمكننا أن نتناقش في الموضوع وأن نتخاصم حوله، لأننا لن نصل إلى اشتباك فعلي، لأن ذلك محظور ولأن كرامة الإنسان تعلو كل شيء"، مردفا: "دعونا لا نحبس أنفسنا في معسكر الذين لا يحترمون الفروقات. هذا تلاعب بالتاريخ. نضال جيلنا في أوروبا هو النضال من أجل الدفاع حرياتنا لأنها تتعرض لهزة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
قمة العنصرية والازدواجية .
فهذه هي حرية التعبير للمسلمين بشأن المقاطعة فأما هؤلاء الفقهاء لحاسين kappa الذين يحبون الدنيا على اﻵخرة و يحبون الشهوات .
سلاح سلمي بيد الشعوب
لا تصرف دراهمك في تطوير اقتصادهم
لا إذهب لبيتك و اولادك منتوجاتهم
ساهم في رفع المنتوجات المحلية
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هل تسمحون في فرنسا بمعاداة السامية
ارجوكم اتركوا فرنسا تعيش بهدوء .لانه حتى وان كنتم احرار في اتخاد قراركم فانتم لا تعيشون وحدكم. هناك متطرفون ينتظرون متل هده الهدايا فلا تعطوالهم الفرصة.
فرنسا دولة شقيقة لنا. وتدافع عن مصالحنا بقوة ويعيش فيها مغاربة بهدوء لسنين ولدينا مصالح مشركة واي روح تزهق بعمل ارهابي هناك يؤلمنا نحن ايضا .
رجاءا حرية التعبير مكفولة ولكن ان تصل الى الانبياء فهدا غير مقبول.
أين هو إحترام الثقافات و الحضارات من تلك الرسوم المشينة.
هاد النصارة واليهود شحال فيهم ديال تخراج العينين ولو تيكونو عارفين روسهم راه غي تيخورو
كذلك فرنسا، لكم الحرية في قول ما تريدون في بلدكم، و لنا الحرية في شراء من عند من نحب، لن أشتري منتجا فرنسا أو منتجا أنتجته شركة مملوكة لرأس مال فرنسي.