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الرئيسية | مغاربة العالم | المغاربة يتصدرون عدد الطلبة الأجانب بفرنسا

المغاربة يتصدرون عدد الطلبة الأجانب بفرنسا

المغاربة يتصدرون عدد الطلبة الأجانب بفرنسا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 15 أبريل 2018 - 15:24

تصدّر المغاربة عدد الطلبة الأجانب بفرنسا سنة 2017، حسب أرقام نشرتها الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية (كامبوس فرانس).

وبلغ عدد الطلبة المغاربة بفرنسا 38002 طالب؛ منهم 43 في المائة من الطالبات خلال سنة 2016 -2017، أي بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة مع الفترة ما بين 2011 -2016.

ويأتي الطلبة الصينيون في الرتبة الثانية (28760)، ثم الجزائريون (26116 )، والتونسيون (12390).

وأضاف المصدر أن 11 في المائة من الطلبة الأجانب في الجامعات الفرنسية هم مغاربة (25669)؛ فيما يدرس 3570 طالبا مغربيا بمدارس التجارة، و4698 بمدارس الهندسة.

ويحتل المغاربة الرتبة السادسة ضمن طلبة الدكتوراة الأجانب بفرنسا بـ991 طالب برسم الموسم الجامعي 2016-2017.

وتظهر هذه الأرقام، التي نشرتها الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية (كامبوس فرانس)، أن فرنسا تظل وجهة جاذبة للطلبة الأجانب.

وتحتل فرنسا الرتبة الرابعة ضمن بلدان استقبال الطلبة في العالم، وراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا.

وخلصت (كامبوس فرانس) إلى أن 45 في المائة من الطلبة الأجانب بفرنسا ينحدرون من إفريقيا، و19 في المائة من الاتحاد الأوروبي، و16 في المائة من آسيا- أوقيانوسيا، و9 في المائة من أمريكا، و4 في المائة من الشرق الأوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - موسى سيد لحبيب الأحد 15 أبريل 2018 - 15:54
عند المغاربة هي فقط طريقة للهجرة و الفرار من الوضع و الفساد و لا علاقة للامر بالدراسة بل ان العاءلات المغربية لا شغل و لا هم لها سوى ارسال او التخلص من اولادهم بالبحث عن الهجرة و الاوراق في الهجرة و الاستقرار هناك اي ان العائلات تفقد ابناءها و كل مجهوداتها و تضحياتها و البلد يفقد الشباب الذي يقدف بهم خارج البلد لدرجة ان المغاربة هم الاولون في طلب الجنسية الاجنبية و كأنهم شعب مشرد مشتت و لا دولة او وطن له الخ الخ الخ
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-5
2 - السلاوي الأحد 15 أبريل 2018 - 16:44
نسب كبرى من الطلبة ومن جميع انحاء العالم يلتجؤون الى فرنسا للدراسة . هو درس لكل من يحارب الفرنسية بالمغرب ويشيعون بين الناس بانها لغة متاخرة . فالمتاخرون هم الذين يحاربونها ولا يثقنون لا عربية ولا فرنسية ولا انجليزية . يثقنون فقط لغة الفقهاء والوعاظ
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-1
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