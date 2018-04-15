المغاربة يتصدرون عدد الطلبة الأجانب بفرنسا

هسبريس - و.م.ع

تصدّر المغاربة عدد الطلبة الأجانب بفرنسا سنة 2017، حسب أرقام نشرتها الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية (كامبوس فرانس).

وبلغ عدد الطلبة المغاربة بفرنسا 38002 طالب؛ منهم 43 في المائة من الطالبات خلال سنة 2016 -2017، أي بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة مع الفترة ما بين 2011 -2016.

ويأتي الطلبة الصينيون في الرتبة الثانية (28760)، ثم الجزائريون (26116 )، والتونسيون (12390).

وأضاف المصدر أن 11 في المائة من الطلبة الأجانب في الجامعات الفرنسية هم مغاربة (25669)؛ فيما يدرس 3570 طالبا مغربيا بمدارس التجارة، و4698 بمدارس الهندسة.

ويحتل المغاربة الرتبة السادسة ضمن طلبة الدكتوراة الأجانب بفرنسا بـ991 طالب برسم الموسم الجامعي 2016-2017.

وتظهر هذه الأرقام، التي نشرتها الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية (كامبوس فرانس)، أن فرنسا تظل وجهة جاذبة للطلبة الأجانب.

وتحتل فرنسا الرتبة الرابعة ضمن بلدان استقبال الطلبة في العالم، وراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا.

وخلصت (كامبوس فرانس) إلى أن 45 في المائة من الطلبة الأجانب بفرنسا ينحدرون من إفريقيا، و19 في المائة من الاتحاد الأوروبي، و16 في المائة من آسيا- أوقيانوسيا، و9 في المائة من أمريكا، و4 في المائة من الشرق الأوسط.