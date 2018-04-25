رشيد زعبول .. خبير مناخي يلازم الأبحاث العلمية بالإمارات

هسبريس ـ ط.العاطفي | أ.الخياري

من تخوم "باب البحر"، على الواجهة الأطلسية المغربية، عهد عنق رشيد زعبول أن يشرئبّ نحو السماء، وبهذه الأرض، المعروفة حاليا باسم آسفي، كان التأسيس لخبير مناخي منفتح على العالم.

دخل هذا المغربي المسفيوي تجربة هجرة مهنية منذ خمس سنوات تقريبا، مستقرا في الإمارات العربية المتحدة، في دبي تحديدا، وعيناه لا تكفان عن رصد السبل التي تقوده إلى المساهمة في تنمية البلد المستضيف، وازدهار وطنه الأم أيضا.

سنوات الدراسة

رأى رشيد زعبول النور أول مرة سنة 1974، في سبت اكزولة، الكائنة ضواحي مدينة آسفي، وبابتدائية في الفضاء القروي "اثنين لغيات" استهل مشواره الدراسي.

استكمل زعبول الطور الإعدادي في داخلية مؤسسة "الفقيه الجازولي" بسبت اكزولة، وصولا إلى مدينة آسفي والثانوية التقنية "الخوارزمي"، قبل التخرج بباكالوريا في شعبة الإلكترونيك.

تنقل رشيد صوب مدينة المحمدية من أجل ارتياد الأقسام التحضيرية لدخول المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تخصص الأرصاد الجوية، قبل خوض برنامج آخر عام من التكوين في المدرسة الوطنية للأرصاد في تولوز الفرنسية.

اشتغال وتحسّن

ظفر رشيد زعبول سنة 1998 بفرصة عمل في مديرية الأرصاد الجوية بالعاصمة الرباط، ثم انتقل إلى الاشتغال وسط طواقم المركز الوطني للأبحاث الرصدية قرابة 15 عاما.

يقول رشيد: "كان للمركز تعاون مع Météo france، وتعاون آخر بمعية تكتل جمع عددا من البلدان الأوروبية؛ ما مكنني من تطوير مهاراتي عبر الاحتكاك مع كبار الباحثين في هذا المجال".

دخل الخبير في المناخ المعهد العالي للإدارة سنة 2008، منتميا إلى الفوج السادس من خريجي هذه المؤسسة، ثم عاود ملازمة مديرية الأرصاد إلى غاية 2013؛ سنة انتقاله للاستقرار في الإمارات.

توسيع الخبرة

"قصدت الهجرة من منطلق نيل تجربة دولية عالية المستوى؛ لذلك اتجهت نحو المركز الدولي للزراعة الملكية كخبير في النمذجة العددية للتغيرات المناخية، باحثا في تأثير هذه التغيرات على المياه والمحاصيل"، يكشف رشيد.

يشدد المنتمي إلى شريحة "مغاربة العالم" على أن الرحيل عن المملكة لم يكن هاجسا له، بدليل ذهابه السابق إلى فرنسا ثم عودته إلى الوطن بعد الانتهاء من الدراسة في مدينة تولوز. ويضيف: "الإبداع في البحث متاح في المغرب أيضا".

وفي الإطار نفسه، يقول: "حين حاولت تغيير الوجهة من البحث إلى الإدارة اصطدمت بواقع مغربي يحتاج إلى التطور؛ لذلك قررت الرجوع إلى الأبحاث شريطة التواجد في فضاء دولي لمعالجة قضايا متصلة بفضاءات جغرافية أوسع".

صعوبات الزراعة

لا تدخل التغيرات المناخية ضمن تخصص المركز الدولي للزراعة الملحية في إمارة دبي، لكنه يتوفر على فريق بحث عن تأثيرات هذه التغيرات على مصادر المياه والمنتوجات الفلاحية.

عمل زعبول، خلال السنوات الخمس الماضية، على مشروعين كبيرين يهمان الأنشطة الفلاحية التي تمارس فوق أراض صعبة، من تمويل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتعاون، يدققان في التغيرات المناخية بدول كثيرة؛ منها العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب.

يشرف رشيد حاليا على برنامج جديد لدراسة تمكن من تدبير الجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدعمه "USAID" أيضا، بتركيز على المغرب وتونس ولبنان والأردن عبر تكوين الأطر الحكومية، وتمكينهم من وسائل خبرة للتفاعل مع مشاكل نقص المياه.

يتقاطع أداء المغربي المقيم في الإمارات مع شراكات المركز التي تجمعه بمؤسسات أمريكية عديدة، أهمها جامعة "نبراسكا" ووكالة "ناسا"، بغية الاستفادة من الخبرات العالمية الراقية، بكل ما تجمعه من معطيات وما راكمته من إنجازات.

هوية وآفاق

"الاندماج في أي دولة عربية ليس إشكالا بالنسبة للمغاربة؛ فللإماراتيين والمغاربة الهوية نفسها تقريبا، ما سهل عليّ الاندماج في دبي أكثر من الاندماج الذي بحثت عنه فوق التراب الفرنسي"، يذكر زعبول.

المجتمع الإماراتي يتسم بالطيبة، وفق رشيد، ويتيح فرصا للاشتغال بكل حرية، بينما الجالية المغربية هنا متسمة بالتضامن فيما بين أفرادها، ولا يترددون في تقديم المساندة لكل وافد جديد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعين مهنية يرى الخبير المغربي في المناخ أن مركز الدراسات الذي ينتمي إليه، باعتباره متعدد التخصصات، أتاح له توسيع آفاق عمله كي تصل إلى ميدان الفلاحة ومياه الري، مع التعرف على عدد أوفر من العلماء الدوليين.

"أتمنى أن أصل إلى أبحاث في مركز أكبر، مع التقرب أكثر من تخصصي في التغيرات المناخية، متعمقا في هذا المضمار بنية المساهمة في نفع المملكة المغربية؛ عرفانا بفضل وطني الذي سهر على تكويني"، يقول زعبول.

سلاح المعرفة

استنادا إلى مساره في الهجرة، يقول المغربي المقيم في دبي إن الشباب المقبل على التوجه خارج المغرب مدعو للتسلح، أولا، بالعلوم والمعارف حتى لا يقبع في مراتب متدنية وسط بلدان الاستقبال.

العمل بجد يبعد المهاجرين الجدد عن الصور النمطية التي كرسها بعض ممن سبقوهم، وفق رشيد، دون إغفال التخطيط للعودة المحتملة إلى المغرب بخبرة أكثر وجاهزية أشد لإعطاء قيمة مضافة إلى البيئة الأم.

"بعض من مغاربة العالم يفقدون هويتهم الأولى خارج الوطن، وعدد منهم يحتاجون إلى وقت من أجل معاودة الاندماج في المغرب حين يقررون الرجوع؛ لذلك لا ينبغي إغفال التخطيط لهذه المحطة بتدرج وفعالية"، يختم رشيد زعبول.