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محاربة الفسق وتنزيل "شرائع الله" يطردان إماماً مغربياً من إسبانيا

محاربة الفسق وتنزيل "شرائع الله" يطردان إماماً مغربياً من إسبانيا
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:30

طردت مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجراً مغربياً يبلغ من العمر 39 عاماً نحو بلده الأصلي، بعدما كشفت تقارير استخباراتية تورّطه في نشر أفكار متطرفة تنهلُ من مرجعيات دينيةٍ مُتشددة داخل مركزٍ للتعبد بمدينة لا ربيتا التابعة لإقليم غرناطة الإسباني.

ووفق ما أوردته صحيفة "abc"، فإن المهاجر المعني بقرار الطرد، وهو إمامٌ وأستاذ للدين، كان يقوم بالترويج للإيديولوجية السلفية الوهابية وسط الجالية الإسلامية التي تلجأ إلى مركز التعبد الذي يشتغلُ فيه، مشيرة إلى أن "الإمام المغربي كان يستغلُّ المركز الديني من أجل تمرير أفكارٍ معادية للتسامح وتهدد الأمن القومي الإسباني".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المهاجر المغربي كان إماماً للجالية الإسلامية المقيمة في لا ربيتا بإقليم غرناطة، حيث كان يعملُ على نشر رسائل متطرفة؛ من بينها "عدمُ دمج المسلمين في المجتمع الإسباني، والدعوة إلى محاربة الفسق والرذيلة المنتشرة في الأرجاء الأوروبية". كما كان "يدعو النساء إلى ارتداء النقاب وعدم الاختلاط مع الرجال في العمل والحياة اليومية".

وأشارت الصحيفة، أيضا، إلى أن الإمام المغربي كان يظهر موقفًا راديكاليا خلال خطب الجمعة بمهاجمته للأئمة الذين يدعون المسلمين إلى الامتثال للقانون الإسباني، حيث كان يوصي بإلغاء القيم ومبادئ الدستور لأنهما يتعارضان مع "قانون الله" والشريعة الإسلامية.

وأوردت السلطات الإسبانية أن طرد المهاجر المغربي "يمثل جزءا من التدخلات الاستباقية الوقائية التي تهدف إلى عزل الأفكار المتطرفة عن المجتمع الإسباني وكل ما من شأنه تهديد سلامة الدولة وأمنها".

وتظلُّ الجارة الشمالية للمملكة، حسب عدد من التقارير، أوَّل عشٍّ يفرِّخُ الإرهاب في أوروبا. كما تُشكّل مرتعاً خصباً يدلف منه الداعون إلى الجهاد ومبايعة تنظيم "داعش"، الذي باتَ يراهنُ على الأجيال الثانية من المهاجرين الذين يشكلون تهديداً قويا للبلاد.

وكان تقرير نشرته صحيفة "لا ريوخا" أظهر عجز الداخلية الإسبانية عن السيطرة على مراكز العبادة والمساجد بإسبانيا، مؤكداً أنه بالرغم من إعلان السلطات، بعد الهجمات الإرهابية، إجراءات لتعزيز الضوابط على الأئمة والمساجد في جميع أنحاء البلاد، فإن الداخلية لا تستطيع السيطرة إلا على 100 من مراكز العبادة الإسلامية.

وتشير تقديرات وزارة الداخلية الإسبانية وجود حوالي 600 مركز ديني إسلامي غير مصرح به، حيث تنتشرُ في بلديات إسبانية "مساجد سرية" في العديد من الأماكن، من شقق خاصة إلى محلات تجارية ينشر بعضها خطاب التطرف والعنف.

ويبلغُ عدد الجالية المسلمة بإسبانيا حوالي مليوني مسلم؛ من بينهم من يتبع الأفكار المتشددة التي تدعو إلى الإرهاب والتطرف، وهناك العديد من الذين ينتمون إلى جماعات إسلامية تنشطُ في أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:46
وجوده في بلد الكفار امر خاطئ. الان ارجعوه للمغرب بلد المسلمين حيث تطبق الشريعة الاسلامية و العدالة الاجتماعة. و الكل يعيش في سعادة و طمأنينة. الله ينعل لي ما يحشم بعض المرضى نفسيا ما كيحمدوش الله. مرحبا بك في المغرب بلدك هنا ما عندكش الوقت لنشر الافكارالمتطرفة غادي تبقى النهار كله و انت كتقلب على ما تاكل.
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34
2 - ولد حميدو الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:48
محاربة الفسق في اسبانيا
هادو مراض
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23
3 - naciri الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:51
من دعا الى الى الله وانكر المنكر وامر بالمعروف فهو متشدد رادكالي وهابي ومن دعا الى الفجور والفسق فهو امام معتدل مرضي عنه هذا هو الاسلام الذي يريده الغرب ويطبق في البلاد الاسلامية ...جاء الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما
جاء
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-27
4 - Hina الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:55
الآن وقد عدت إلي موطنك الأصلي ماهو شعورك؟ادا كنت حزين فأنا تعرف قيمة ما ضيعته من حقوق هناك.وادا كنت سعيد فأنت بين عائلتك ابحث عن عمل تعيش به.لان في المغرب أيضا نرفض الخطابات التي تمجد التطرف والقانون يمنعها.وعلي آية حال لن تجد هنا لا مدارس اسبانيا ولا مستشفياتها ولا اعاناتها.خسارة
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24
5 - Nadori الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:24
مؤسف حقا حينما نسمع ما يفعله الفكر الوهابي الاقصائي بعقول البسطاء,حيث يجعلهم يرون الامور بزاوية واحدة الا وهي التطرف والتعصب الاعمى,نحن المغاربة لم نتعود على هذا اجدادنا كانو وسطيون في تدينهم ولكن في زمن الفضائيات اختلط الحابل بالنابل فنرى اشياء دخيلة على مجتمعنا المغربي المتسامح,بل صدرت ايضا الى اوروبا المتحررة,مما جعل اناسا يعيشون هناك بعقلية القرون الوسطى في تفسيرهم للدين الذي هو بريء منهم اصلا.
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3
6 - mosi. الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:28
الى التعليق رقم 3 naciri.
ياااا جاهل...اقرأ اصح حذيث حسب رأي كبار الفقهاء و رواة الحذيث..الا و هو حذيث معاذ بن جبل...والذي قال له رسول الله يوما يا معاذ والله تني احبك...حذيث قاله الرسول لمعاذ بينما كان يرافقه على ظهر حمار اسمه عفير...عساك تفهم معنى الإسلام الحقيقي الذي اتى به الرسول...وليس اسلام ابن تيمية و تلامذته...
ما شأنك انت و الناس..فايؤمن من يشاء و ايكفر من يشاء و ركز انت ان لا تدخل جهنم بأفعالك و دع حساب الناس على الله...كونوا رحماء بالناس كما كان الرسول و لا تكونو كما كان ابن تيمية الذي افتى بوجوب قتل و تقطيع توصال من نطق بالنية في الصلاة...يااا سلام على اسلام ابن تيمية و من على نهجه..منبع الارهاب كله هو ابن تيمية الذي أفتى ايضا بوجوب قتل من لم يصلي الصلاة في وقتها..والكثير من الفتاوى الغبية الارهابية التي لم ينزل بها الله من سلطان...ولو كانت لكم عقول تفكرون بها لتساءلتم..لمااااذا قضى ابن تيمية جل حياته في السجن حتى مات في سجن القلعة بالقاهرة...
وبدون استحياء تلقبونه بشيخ الإسلام..والإسلام منه ومن امثالكم براء...
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7 - سعاد القنيطره الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:32
عدد منهم يقولون ولايعملون به استاده كانت تدرس باحد ثانويات بمدينة الرباط متزوجه وله بنتين من سن 10 الى 15 وكانت تنعت بعض طالبات بالمتبرجات وتحاول حسب لمستطاع ترسل ميساجات مبلشره ل تعاطف مع بنكران.وتوصي به وبحزبه خيرا ولستماع ل.. بعض مريدي توحيد والاصلاح والعدل والاحسان والاخوان وماكثرهم بمدارسنا العمونيه بالرباط وسلا فجاتا تصلقت التحزب عن طريق الاءحه او لكوطه نساءيه طلقت بعد 3.سنوات من زوجه والان اصبحت عشيقت لبرلمني تابع لحزبهم لانه اصبحت تتمتع بافخم سياره وتحضر حفلات وتجمعات وتؤازر بنكران بكل المدن المغربيه وهي من المصفقين والمؤيدين للمرحلة 3لبنكران لتربع على كرسي زعامه لاعدالة لاتنميه هن نفول مالفرق بين بعض طالبات قاعديات يتزوجن زواج المتعه بشاهدين داخل الحرم الجامعي وهي محجبه وبعد 6ايام من المتعه لجنسيه تتطلق وتتزوج باخر هناك سرقه مقننه وهناك فساد مقنن والمشكل انهم لايقبلون ويحتقرون كل مواطن لاينتمي لاطروحتهم رغم ان لفساد وتبرج منتسر بمداريس وجامعات بين طلبه وتلاميد الاعداديات وثانويات بكثر ولي بغ يسوف لعجب يعنل جولة لاكدال رباط وبوكلات مصرفيه الاروهات ودولارات من الى
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8 - ملاحظ الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:34
إمام و يدعو إلى الارهاب؟ ما سمعنا بهذا قط خصوصا و الاسلام دين سلام.
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9 - عبدالله الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:35
أوربا لا تجد مشكلا في طرد أمثاله فلن تدافع عنه لا منظمة حقوقية و لا منابر إعلامية ليس مثل رفض تسليم آخرين مثل شعو تخاف عليه هولندا من التعذيب بينما الحقيقة عندها الربح معه
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10 - غريب الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:39
محاربة الفسق في بلد اوروبي! واش انت وليتي نبي؟
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11 - تعليق الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:40
امثال هذا الشخص خطيرون على اوربا خليه يجي للمغرب يتربى
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12 - محمود الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 01:44
في المنطقة الشرقية هناك مثل قديم يقال على مثل هذا النوع من البشر "النملة منين تطغى تخرج الجنحين و أجي الطير و يكلها ".اجي امسكين دبا تشارط فشي مسيد فالدوار ديالك اخلصوك كل سيمانة بالبيض .منحية ما مبغيتش تحمد الله و تعيش.
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