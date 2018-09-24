"إجازة بدون راتب" تدفع أساتذة مغاربة إلى مراسلة وزير التعليم القطري

هسبريس من الرباط

في محاولة لإحراج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، راسل أساتذة التحقوا مؤخرا للعمل بدولة قطر وزير التعليم والتعليم العالي في الدوحة قصد التدخل لدى نظيره المغربي بهدف توقيع قرار"الاستيداع الإداري".

وطالب الأساتذة البالغ عددهم 23 أستاذا، في رسالة إلى الوزير القطري، بالتدخل لدى أمزازي ليستجيب لطلب يقضي بمنحهم إجازة بدون راتب تسمى "الاستيداع الإداري" في قانون الوظيفة العمومية المغربي، بعدما تم اختيارهم لمزاولة مهنة التدريس في دولة قطر، وهو الإجراء الذي سيسمح لهم بالعودة إلى حجرات الدراسة في المغرب بعد نهاية التعاقد مع الدوحة.

وجاء في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "يشرفنا أن نضع بين أيديكم ملتمسنا هذا، آملين أن تستثمروا علاقتكم المتميزة والأخوية التي تربطكم بالمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وتربطكم بشكل أخص بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي المغربي"، ملتمسين أن "يستجيب لطلبنا ويمنحنا إجازة بدون راتب تسمى: "الاستيداع الإداري" في قانون الوظيفة العمومية المغربي".

وسجل الأساتذة المغاربة أنهم تلقوا وعودا من وزارة التشغيل المغربية، التي أشرفت على المباراة، وكانت وسيطا في حالات مماثلة في السنوات الماضية، مؤكدين أنهم فوجئوا برفض وزير التعليم المغربي لطلبهم، "وهذا ما سيكون سببا في ضياع مسارنا المهني بالمغرب ما لم تتم تسوية وضعيتنا الإدارية في غضون الأسبوع المقبل طبقا لمقتضيات قانون الوظيفية العمومية المغربية"، على حد تعبير الرسالة.

وخاطبت الرسالة وزير التعليم القطري قائلة: "أصبح تدخلكم لدى وزارة التربية الوطنية بالمغرب قضية مصيرية لنا لمنحنا وثيقة الإجازة بدون راتب"، معلنة استعداد الأساتذة المغاربة للقاء الوزير في الدوحة، بغرض تقديم مزيد من التوضيح والشرح بخصوص الملف.

وأوضحت الرسالة أن سبب الإشكال يعود إلى تزامن مباراة التوظيف التي نظمتها وزارة التعليم القطري بالمغرب، وباقي الإجراءات التي لحقتها، مع العطلة الصيفية لوزارة التعليم المغربية، مضيفة أن "هذا جعل الأساتذة يغادرون المغرب دون الحصول على إجازة بدون راتب، بعدما تلقوا وعودا من مدير ديوان رئيس الحكومة المغربية بالتدخل لدى وزارة التربية الوطنية".