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الرئيسية | مغاربة العالم | حفل فني يعزز روابط الجالية المغربية في كوبنهاغن

حفل فني يعزز روابط الجالية المغربية في كوبنهاغن

حفل فني يعزز روابط الجالية المغربية في كوبنهاغن
هسبريس من كوبنهاغن
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:10

احتضنت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن حفلا لتعزيز أواصر العلاقات بين أفراد الجالية المغربية، أمس الأحد، وشكّل مناسبة للاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربيّة عبر تكريم ثلّة من النساء.

الموعد نظّم من طرف المنتدى المغربي الدنماركي وجمعية المستثمرين المغاربة، ونشّطه المنشد إسماعيل بلعوش بفقرات غنائية من المديح والسماع.

وقال مصطفى الطيبي، رئيس المنتدى المغربي الدنماركي، إن الحفل يدخل في إطار إستراتيجية التنظيم لتعزيز التقارب بين أفراد مغاربة الدنمارك عموما، والمقيمين في كوبنهاغن وضاحيتها على وجه الخصوص.

وأضاف المتحدث، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المناسبة كانت مواتية لتكريم المرأة المغربية، ممثلة في نساء من أجيال متعاقبة، باعتبارها رمزا للتضحية في الوطن الأم أو في بيئة الهجرة إلى الخارج.

التكريمات همّت كلّا من نعيمة بنعويس وتاميمونت الهمس، وسحر عبادي وفاطمة مونو ونوال الطيبي، بصفتهن ناشطات في صفوف المجتمع المدني بالدنمارك وبارزات في تمثيل الثقافة المغربية بهذه المملكة الإسكندينافية.

محمد الطنجي، رئيس جمعية المستثمرين المغاربة في الدنمارك، شدّد على أهمية مثل هذه اللقاءات الثقافية والفنية في تعزيز الروابط الإنسانية بين مغاربة العالم أينما كانوا.

وزاد الطنجي، في تصريح لهسبريس، أن جمعية المستثمرين المغاربة منفتحة على شراكات مع مختلف المتدخلين، مثل تلك القائمة مع المنتدى المغربي الدنماركي، لتقوية الجالية المغربية وتعزيز التبادل الثقافي مع باقي المكونات في فضاء استقرارها.

جدير بالذكر أن الفنان المنشد إسماعيل بلعوش، الذي أحيى الحفل في العاصمة الدنماركية، يواصل التألق في المديح والسماع عموما؛ بأمازيغية الريف تحديدا، وينال إقبالا حاشدا ضمن المناسبات التي ينشطها خارج المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - العهد الجديد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:19
الجالية المغربية في الدنمارك رعايا صاحب الجلالة حفظه الله ونصره يناشدون المسؤولين عن الخارجية واجهزتنا المحترمة بفتح تحقيق حول خطورة الوضع والمؤامرة التي نعيشها الجالية المغربية ومصالح المغرب في الدنمارك لا نريد نشر الفضائح في الصحافة الدنماركية .......
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