حفل فني يعزز روابط الجالية المغربية في كوبنهاغن

هسبريس من كوبنهاغن

احتضنت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن حفلا لتعزيز أواصر العلاقات بين أفراد الجالية المغربية، أمس الأحد، وشكّل مناسبة للاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربيّة عبر تكريم ثلّة من النساء.

الموعد نظّم من طرف المنتدى المغربي الدنماركي وجمعية المستثمرين المغاربة، ونشّطه المنشد إسماعيل بلعوش بفقرات غنائية من المديح والسماع.

وقال مصطفى الطيبي، رئيس المنتدى المغربي الدنماركي، إن الحفل يدخل في إطار إستراتيجية التنظيم لتعزيز التقارب بين أفراد مغاربة الدنمارك عموما، والمقيمين في كوبنهاغن وضاحيتها على وجه الخصوص.

وأضاف المتحدث، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المناسبة كانت مواتية لتكريم المرأة المغربية، ممثلة في نساء من أجيال متعاقبة، باعتبارها رمزا للتضحية في الوطن الأم أو في بيئة الهجرة إلى الخارج.

التكريمات همّت كلّا من نعيمة بنعويس وتاميمونت الهمس، وسحر عبادي وفاطمة مونو ونوال الطيبي، بصفتهن ناشطات في صفوف المجتمع المدني بالدنمارك وبارزات في تمثيل الثقافة المغربية بهذه المملكة الإسكندينافية.

محمد الطنجي، رئيس جمعية المستثمرين المغاربة في الدنمارك، شدّد على أهمية مثل هذه اللقاءات الثقافية والفنية في تعزيز الروابط الإنسانية بين مغاربة العالم أينما كانوا.

وزاد الطنجي، في تصريح لهسبريس، أن جمعية المستثمرين المغاربة منفتحة على شراكات مع مختلف المتدخلين، مثل تلك القائمة مع المنتدى المغربي الدنماركي، لتقوية الجالية المغربية وتعزيز التبادل الثقافي مع باقي المكونات في فضاء استقرارها.

جدير بالذكر أن الفنان المنشد إسماعيل بلعوش، الذي أحيى الحفل في العاصمة الدنماركية، يواصل التألق في المديح والسماع عموما؛ بأمازيغية الريف تحديدا، وينال إقبالا حاشدا ضمن المناسبات التي ينشطها خارج المملكة.