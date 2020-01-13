دبلوماسية المغرب تحتفل بوثيقة الاستقلال في هولندا

حسن الركاز من هولندا

في أجواء احتفالية، خلدت سفارة المملكة المغربية بهولندا، بشراكة مع القنصليات الأربع التابعة لها، الذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

افتتح اللقاء بكلمة عمر الخياري، القنصل العام لمدينة روتردام، الذي وجّه أطيب وأحر عبارات الترحيب للحضور بمناسبة الاحتفال بمناسبة غالية على قلوب المغاربة.

ونوّه الخياري إلى أن الاحتفال هو مشاركة لاحتفالات المغاربة داخل أرض الوطن تخليدا لهذا الحدث التاريخي، الذي شكل منعطفا بارزا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية، وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وبعدها، تلتها كلمة عبد الوهاب البلوقي، سفير المملكة المغربية في المملكة الهولندية، شرح فيها شرحا دقيقا مناسبة هذه الذكرى.

وقال السفير إن إحياء المناسبة "هو استحضار ووقفة تأمل للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء وطننا بروح عالية وإيمان عميق، مكنا من طرد المستعمر وتخليص البلاد من براثين الاستعمار ومعانقة الحرية والاستقلال".

وأردف عبد الوهاب البلوقي أن المغاربة، ملكا وشعبا، وقفوا صفا واحدا متراصا متآزرا، بعزم وإصرار في مواجهة الأطماع الاستعمارية.

وفي ختام كلمته، أشاد سفير المملكة المغربية بلاهاي بالعطف والرضا الذي يوليه الملك محمد السادس لرعاياه المقيمين في الخارج.

وبالمناسبة، جرى تكريم أفراد من الجالية المقيمة بهولندا، رياضيين ومحامين وأطباء، من لدن السفير عبد الوهاب البلوقي والقنصل العام بروتردام عمر الخياري والقنصل العام بأمستردام أحمد متوكل، والقنصل العام بدنبوش خالد جلزيم.