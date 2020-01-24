فيروس "كورونا" يستنفر مغاربة الصين .. والسفارة تنسّق مع بكين

هسبريس – نور الدين إكجان

أيام عصيبة تعيشها الجالية المغربية بجمهورية الشعبية، فأمام انتشار فيروس "كورونا"، يواجه المستقرون بمدينة وهاي بإقليم خوباي مشاكل جمة في تدبير احتياجاتهم اليومية أمام خطر الإصابة بالعدوى، التي تمضي رويدا رويدا نحو مزيد من الانتشار، على الرغم من التدابير الصحية الصارمة التي أقرتها الحكومة الصينية في الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لشهادات طلاب مغاربة، فـ"خدمات المطارات والقطارات مغلقة إلى حدود اليوم. كما أن الأسواق التي يتزودون منها بمختلف المأكولات والمشروبات جرى توقيفها للحد من انتشار الفيروس"، مسجلين أن "عددهم يقرب 100 شخص، لكن إلى حدود اللحظة لا أحد تواصل معهم من الخارجية أو السفارة المغربية بالصين، بشأن سبل الخروج من المأزق".

وفي المقابل، أوردت السفارة المغربية بالصين أنها "في تنسيق مستمر مع السلطات الصينية، وكذلك الجالية المغربية لتتبع هذا الوضع"، داعية "الجميع إلى التحلي بالحيطة والحذر، واتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الصين، علما أن منظمة الصحة العالمية، لم تصنف إلى حد الآن انتشار هذا الفيروس كحالة طوارئ".

وأضافت السفارة أنه "في حالة إلى أية مساعدة قنصلية أو مزيد من المعلومات منها، فإن مصالح السفارة تهيب جميع أفراد الجالية المغربية المعنيين بإرسال المعلومات الشخصية، (رقم الهاتف. رقم جواز السفر. والعنوان)، إلى البريد الالكتروني أو أرقام السفارة"، مسجلة أن "الفيروس انتشر بالخصوص بمدن إقليم خوباي، بالإضافة إلى مدن أخرى".

ويقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "السفارة مطالبة بإعادة الطلبة المغاربة الذين لم يصلهم الفيروس بعد إلى ديارهم"، مشددا على "ضرورة اتباع إجراءات الوقاية التي تنصح بها السلطات الصينية، خصوصا على مستوى تفادي الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين، وارتداء الكمامات، تجنبا لأي احتمال إصابة".

ويؤكد الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب له تجارب سيئة في التعامل مع الفيروسات الموسمية، حيث تابع الجميع كيف أودت أنفلونزا الطيور بحياة العشرات من المواطنين"، مشيرا إلى أن "الإهمال هو السبب الأول الذي تسبب في ذلك"، مطالبا "وزارة الصحة بضرورة تدارك تأخرها، والتفاعل سريعا من الفيروس الجديد".

ويختم المتحدث حديثه لهسبريس قائلا: "فرنسا، على سبيل المثال، أطلقت تحذيرا من المستوى البرتقالي؛ في حين وزارة الحصة بالمغرب لم تعلق ولم تتفاعل إلى حدود اللحظة مع المستجدات"، مسجلا أن "المسؤولين مطالبون بوضع مقترحات استباقية، وعدم انتظار وقوع إصابات في صفوف المغاربة".

وأكدت الصين، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" إلى 830 حالة حتى 23 يناير الجاري في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.