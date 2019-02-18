24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجوم الويب المغربي
- تقرير أمميّ: سوء التغذية يطال 12 بالمائة من الأطفال في المملكة
- سلطات الدار البيضاء تتحرك لتسهيل دينامية السير
- المكفوفون يحذرون من عمليات انتحارية بالمغرب
- بعدَ "مسيرة الغضب" .. أطباء الأسنان يتوعدون وزير الصحة بالتصعيد
بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم (5.00)
- تبرع محسنة بمليار للمدارس يثير إعجاب نشطاء بـ"فهرية المغرب" - (121)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (92)
- مغاربة متضررون من "إلغاء الهجرة" يسائلون كندا عن القيم النبيلة - (68)
- باشا: التجنيد يهم أبناء المسؤولين .. الثروة للأغنياء والوطنية للفقراء - (66)
- ضحايا الرعي الجائر والمِلْك الغابوي يحتجون ضد "التمييز العنصري" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الصحراء" تنسف ندوة بباريس حول حرية الصحافة
شهدت مدينة باريس الفرنسية تنظيم ندوة حول حرية الصحافة بالمغرب، من تنظيم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بحضور خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن الزروقي، صحافي جزائري مقيم بفرنسا، والناشط الصحافي هشام المنصوري.
الندوة التي كان موضوعها "حرية الصحافة بالمغرب"، بدأت بتقديم ألقته فتيحة أعرور، الكاتبة العامة للجمعية التي تشتغل في فرنسا، أشارت فيه إلى أن السلطات "تضيق على حرية الصحافة كثيراً، وتتابع الكثير منهم في ملفات ملفقة"، لكن حديثها عن "الصحراء الغربية" جر عليها انتقادات عدد من الحضور.
ولجأ مغاربة كانوا حاضرين في الندوة إلى الرد عليها بالقول إن الصحراء مغربية، قبل أن يصفهم مسير الندوة بـ"البلطجية" ويدعوهم إلى مغادرة القاعة، وهو الأمر الذي رفضوه، ودعوا أصحاب الندوة إلى احترام الآراء ما دام الأمر يتعلق بندوة ونقاش.
وحين ألقت الرياضي عرضها حول حرية الصحافة بالمغرب، أشارت إلى أن "السلطات تواجه كل من يعارض هذه الدكتاتورية، وهو اللفظ الذي جر عليها انتقادات من قبل عدد من الحاضرين، قبل أن يأمرهم مسير الندوة بمغادرة القاعة.
وحسب إفادات بعض الحاضرين، فإن القائمين على الندوة "أصروا على تقديم معطيات مغلوطة عن حرية الصحافة بالمغرب تحمل مواقف عدائية لبلادهم".
وتساءل عدد من الحاضرين عن أسباب استدعاء صحافي جزائري للحديث عن حرية الصحافة بالمغرب، بحضور داعمين للبوليساريو. وأضاف أحدهم في إفادته بأن "القائمين على الندوة لم يتعاملوا بأدب مع الحاضرين، ووصفوا المخالفين لهم بالبلطجية والشبيحة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
من جهة يحارون التطرف في الدين و من جهة أخرى يمارسون التطرف السياسي و الإيديولوجي و يريدون فرض وجهة نظر واحدة بالقوة. هذه الأفكار المتطرفة تشجع على الفوضى و العنف.
الإختلاف في الرأي و المواقف مسألة طبيعية. فقط بالحوار و الإستماع للآخر يمكننا إدارة الخلاف بالإقناع انطلاقا من القواسم المشتركة. أما إذا ركزنا على المسائل الخلافية بطريقة متعصبة فإن ذلك سيؤدي حتما للتصادم.