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الرئيسية | السلطة الرابعة | عبيابة: "دوزيم" تعيش أزمة مالية .. والقنوات الوطنية تصون الهوية

عبيابة: "دوزيم" تعيش أزمة مالية .. والقنوات الوطنية تصون الهوية

عبيابة: "دوزيم" تعيش أزمة مالية .. والقنوات الوطنية تصون الهوية
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 18:15

بعد انقطاع بث القناة الثانية على القمر الصناعي "نايل سات" بسبب عدم تسديد إدارتها المستحقات السنوية لاستغلال نطاق البث الفضائي، أكدت الحكومة أن "دوزيم تعيش أزمة مالية قديمة جداً".

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أوضح أن "ميزانية القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 في المائة على عائدات الإشهار التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتوزعت على وسائل الإعلام المختلفة، ما أسهم في نقص مواردها المالية".

وأضاف المسؤول الحكومي في الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن إشكالية انقطاع بث القناة الثانية على القمر الصناعي "نايل سات" تم حلها بعد إجراء تدخلات في الموضوع، لكنه شدد على أن الأزمة المالية لـ"دوزيم" تحتاج معالجة كبيرة سيتم التطرق إليها في اجتماع إداري للقناة.

ودافع عبيابة، في تصريحه، عن وضعية القناة الثانية، موردا أن "دوزيم قناة وطنية تقوم بمجهودات كبيرة جداً وتؤدي خدمات مهمة، يجب حل جميع المشاكل المرتبطة بها ماديا أو تدبيريا".

وزاد الوزير المكلف بقطاع الاتصال أن "القنوات الوطنية تحافظ على الهوية المغربية والأرشيف، وليست لديها صبغة إشهارية أو فلكلورية"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع مختلف المسؤولين من أجل بلورة حل سريع للقناة الثانية.

وسبق للحكومة أن رفعت الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018، كما تم تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى شركة "صورياد دوزيم" من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية.

وتداول عدد من البرلمانيين بمجلس النواب إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية الشركة بعد الحديث عن مواجهتها لضائقة مالية خانقة باتت تهدد القناة العمومية الثانية بالمغرب.

وبالرغم من رفع الحكومة للدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018، فإنّ شركة "صورياد دوزيم"، التي تجاوزت خسائرها 41.2 مليار سنتيم في سنة 2018، أضحت مهددة بالإفلاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - khalid الخميس 28 نونبر 2019 - 18:24
اكيد سيحملون الشعب دفع تكاليف ازمتها كما العادة
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2 - بوحاطي الخميس 28 نونبر 2019 - 18:27
و الله حسن ينقطع بتها من البت الفضاءي و ان شاء الاولى حتى هيا حيت شوهتونا
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3 - نبيل الخميس 28 نونبر 2019 - 18:28
لا نستفيد منها شئً على الإطلاق ماعدا النداء للصلاة
أظن أن الدوزيم لا تعاني من اي مشكل وفي بلد تنعدم فيه الحق في المعلومة أظن ان تلك استراتيجية للرفع من الضريبة على السمعي البصري
هذا كل مافي الامر
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4 - Samir الخميس 28 نونبر 2019 - 18:28
ان الإعلام السمعي البصري بالمغرب يستنزف كثير من الثروة لإنتاج الردائة . سنة على سنة تزداد نسبة والردائة والاستخفاف بعقول المغاربة وغير ابهة بما يقوله النقاد والمواطنين. انا من جهتي غير سدوهم كاملين .
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5 - مجيد الخميس 28 نونبر 2019 - 18:29
شخصيا لا أشاهد لا دوزيم ولا إتم نظرا لرداءة ما يقدمون ومع ذلك أؤدي ضريبة السمعي البصري كل شهر في فاتورة الكهرباء.
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6 - تاتاتأ و طقطق الخميس 28 نونبر 2019 - 18:29
أودي الإفلاس أفضل و أحسن بكثير مادا تقدم هده القناة الثانية سوى التكليخ و التبنيج و الضحك على المواطنين مع العلم أجزم و أأكد أن أكثر من 70 في المئة لا يتابعونها برامج ووووو ليست في المستوى المطلوب و لا تعاسر الوقت الحالي
أقل ما يقال قنوات الصرف الصحي بامتياز
الحمد لله هناك البديل
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7 - Habib الخميس 28 نونبر 2019 - 18:31
لا نحتاجها لا تنفع بشيى، انا فقط استغلالية، يجب على الدولة التوقف على دعمها من مال المواطن الضعيف، بما تنفعنا هذه القناة الرديئة فقط بالمسلسلات التركية المدبلجة.
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8 - Brahim الخميس 28 نونبر 2019 - 18:32
ماهو السبب الحقيقي في انقطاع البث في اروبا قهرتوني ديما عندكم أزمة
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9 - مغربي الخميس 28 نونبر 2019 - 18:32
هذ الوزير لي تيقول القنوات المغربية تتحافظ على الهوية حنا المغاربة مبقي عرفنا اشناهيا هويتنا حيت برامجها متعارفها واش إسلامية ولا شحاجة أخرى أنا بعدا تنشوف فيها غير احوال الطقس
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10 - مغربي الخميس 28 نونبر 2019 - 18:33
يا رب تنقطع من جميع اماكن الارسال..
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11 - المهدي الخميس 28 نونبر 2019 - 18:33
ما ذا تقدم 2m للمواطن المغربي، تقدم له برامج سخيفة وحقيرة ومخلة بالحياء، الشباب يموتون دائما في البحر المتوسط والأطلاسي وإن مات كل الشباب فما بكت عليهم الحكومة في المغرب، لاكن الحكومة تعين 2m بالملايين كل سنة،
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12 - مواطن الخميس 28 نونبر 2019 - 18:34
سبحان الله هادي أكثر من سنة باش سوبريميت 2M على ميوعة برامجها .بصراحة إعلامنا المرئي ضعيف وبدائي ولا يساهم في التطوير
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13 - Yahya biladi الخميس 28 نونبر 2019 - 18:34
بصراحة هده القناة 2m لاتشرف الاعلام المرءي .
ليست هناك استراتيجية في البرامج .الرداءة في كل شيء.
100% الاشهار و البرامج التافهة التكليخية....
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14 - Massin الخميس 28 نونبر 2019 - 18:34
الدولة بحاجة الى قناة واحدة رسمية. اما القناة الثانية فهي تصون الهوية التركية.
يجب اطلاق الاعلام الحر اما هذه الحموضة لا يجب تبذير اموال الشعب فيها.
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15 - رامبو الخميس 28 نونبر 2019 - 18:35
حبذا لو توسع معالي الوزير في تفسير المقصود بصيانة قنواتنا الوطنية لهويتنا الوطنية. هل مخاطبة الناس بالفرنسية مثلا وجه من أوجه صيانة الهوية ؟
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