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بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء

بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الخميس 12 دجنبر 2019 - 18:45

بعد احتجاج الرباط على شريط فيديو بثته قناة تركية رسمية للناشطة الانفصالية أمينتو حيدر تطالب فيه بانفصال المغرب عن الصحراء، قدم مولود تشاوش أوغلو، وزير الخارجية التركي، توضيحاً حول موقف بلاده من نزاع الصحراء.

وأوضح وزير الخارجية التركي، عقب لقاء ثنائي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع كان مناسبة لتوضيح "سوء الفهم بسبب الفيديو الذي نشرته قناة تركية؛ لكننا صححنا هذا الأمر".

وأضاف أوغلو، في تصريح صحافي، أن موقف تركيا واضح من نزاع الصحراء ويدعم وحدة الأراضي المغربية، مؤكدا أن بلاده لا تدعم أي جماعة انفصالية أو أي أجندة.

وكان نشطاء مغاربة هاجموا تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها المفاجئ من قضية الصحراء المغربية، واعتبروا نشر قناة تركية رسمية لشريط فيديو مليء بالمغالطات ومن وجهة نظر واحدة بمثابة محاولة استفزاز المغرب بعد تلويح الرباط بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة بسبب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني.

وكان المغرب عبّر عن غضبه من تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية، داعيا إلى ضرورة إعادة التوازن لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرا لإعادة النظر في هذا الاتفاق.

وزير الخارجية التركي أوضح أن وفدا حكوميا من بلاده سيحل، نهاية الشهر الجاري، بالمغرب من أجل استكمال المشاورات حول تجديد اتفاق التبادل الحر، وقال: "أنا متأكد أننا سنصل إلى اتفاق في هذا الموضوع".

وأورد المسؤول ذاته أن "تركيا والمغرب لديهما نفس المواقف بخصوص عدد من القضايا الإقليمية"، مشيرا إلى أن "الطرفين يؤمنان بالحل السياسي وليس العسكري في سوريا وليبيا وغزة واليمن".

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال إن الاجتماع الثنائي ناقش كيفية تطوير الشراكة بين المغرب وتركيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية بالمنطقة، سواء في شمال إفريقيا أو غرب إفريقيا أو في مناطق أخرى.

وكان مولود تشاوش أوغلو، وزير الخارجية التركي، حلّ بالمغرب في إطار مشاركته في احتفالية تخليد المملكة المغربية للذكرى الخمسينية لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار: "المغرب.. تجديد وعمل"، اليوم الخميس بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hollandddddsdss الخميس 12 دجنبر 2019 - 18:59
الأتراك وتاريخه الأسود في المنطقة يبقون واقفين لمبادءهم. هم من لهم خريطة المغرب ويعرفون بتلك الخريطة الطرابية المغرب.
الله الوطن الملك
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-39
2 - تاوناتي الخميس 12 دجنبر 2019 - 19:01
نحتج على تركيا ونتملق للجزاءر التي تحتضن البوليزاريو وعادي الوحدة الترابية للمملكة.. نتهم الزفزافي ورفاقه بالانفصال ونحكم عليهم بالسجن، وندفع اجرا لاميناتو حيدر التي تعلن تأييدها للبوليزاريو وتصف شهداءنا بالمحتلين..
فهم تتسطى...
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74
3 - ابن المغرب الخميس 12 دجنبر 2019 - 19:04
تركيا تعاني من نفس آفة الانفصال فكيف لها أن تدعم المرتزقة لأنها ستكتوي بنفس النار وهي تعلم بأن القضية الوطنية بالنسبة لنا قضية وجود وقضية حياة أو موت ولذا نحيي الحكومة التركية على موقفها الثابت من هذه القضية المفتعلة ونتمنى أن تستمر على نفس النهج الأخوي في إطار حقوق الشعوب وسيادتها المشروعة على أراضيها المعترف بها من طرف المنتظم الدولي
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55
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