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الرئيسية | السلطة الرابعة | جنازة مهيبة ترافق مصطفى العلوي إلى مثواه الأخير في العاصمة الرباط

جنازة مهيبة ترافق مصطفى العلوي إلى مثواه الأخير في العاصمة الرباط

جنازة مهيبة ترافق مصطفى العلوي إلى مثواه الأخير في العاصمة الرباط
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
السبت 28 دجنبر 2019 - 20:10

في جو صامت، علاه وقار أثر الرجل، ووري الثرى الصحافي الراحل مصطفى العلوي، اليوم السبت بمقبرة سيدي مسعود بالعاصمة الرباط، بحضور صحافيين وأساتذة وفنانين، ألقوا النظرة الأخيرة على جثمان واحد من الصحافيين الذين كتبوا بغزارة حول مواضيع متفرقة، تراوحت بين الاجتماعي والسياسي والتاريخي.

الراحل دفن، بعد عصر اليوم، في جنازة حضرها العشرات، تتقدمهم عائلة العلوي، وعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومحتات الرقاص، مدير نشر جريدة "بيان اليوم"، والوزير السابق عبد الكريم بنعتيق، فضلا عن وجوه كثيرة عايشت الرجل داخل جريدة "الأسبوع الصحفي"، ومختلف التجارب الصحافية التي خاضها طوال حياته.

وبدا لافتا جو الحزن المخيم على الحضور، في حين تفرق المحتشدون مستعيدين أشرطة لقائهم الأول بمصطفى العلوي؛ فيما تحسر أساتذة جامعيون على فقدان المشهد الإعلامي الوطني لـ"صحافي ذاكرة"، عايش ثلاثة ملوك، وحضر محطات تاريخية مفصلية في مسار بناء الدولة، منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أورد أن "اللحظة هي محطة حزن أخرى تعيشها الصحافة الوطنية"، واصفا رحيل مصطفى العلوي، بـ"القاسي"، لكونه جاء مباغتا، ومسجلا أن "المغرب فقد قلما جيدا، جسد على الدوام تاريخ الصحافة في المغرب، سواء من خلال المؤسسات التي أدارها أو كتاباته".

وأضاف البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الفقيد كانت له تحركات نقابية كذلك، إذ كان ضمن الرعيل الأول الذي بادر بتأسيس نقابة الصحافة، ومن مهامها الأساسية آنذاك مواجهة صحافة الاستعمار؛ وبالفعل نجحوا في الأمر، وكان لهم الأثر في تجويد حرية الصحافة بالمغرب".

بدوره قال محتات الرقاص، مدير نشر جريدة "بيان اليوم"، لهسبريس، إن "وفاة مصطفى العلوي خسارة جديدة للمشهد الإعلامي الوطني، إذ فقد الصحافيون أحد رواد المهنة، والذي مارسها إلى آخر يوم في حياته"، وزاد: قلمه وأسلوبه الصحافي من بين أهم النقاط التي ميزت الممارسة الصحافية بالمغرب"، مقدما تعازيه لكافة أسرته.

من جهته، سجل الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، أن "المغرب فقد رجلا وطنيا يحب الجميع، ويدافع عن ثوابت الدولة"، مؤكدا أنه "كان على الدوام يعطي مقترحات ينظر إليها صناع القرار بجدية"، وواصفا الراحل بـ"الحكيم الذي ساهم في تقدم الإعلام بالبلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - عادل السبت 28 دجنبر 2019 - 20:16
رحم الله سيدي العلوي، والمثوى الأخير ليس القبر، بل إما الجنة أو النار....اللهم ارزقه الفردوس الاعلى...
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20
2 - اعصيم سمير السبت 28 دجنبر 2019 - 20:18
اللهم ارحمه واغفر له.واسكنه فسيح جناتك رفقة الشهداء والصدقين.انا لله وانا اليه راجعون.
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22
3 - مصطفى أبو يحيى السبت 28 دجنبر 2019 - 20:20
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وجميع أموات المسلمين.
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19
4 - ابراهيم السبت 28 دجنبر 2019 - 20:21
إن لله وإن إليه راجعون،كان رجل ونعم الرجال.سلاحه قلمه،كنت من المتتبعين لعموده.رحمه الله.
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12
5 - رحمه الله السبت 28 دجنبر 2019 - 20:23
رحمه الله تعازينا لكل الصحافيين المغاربة وكل قراء الاسبوع الصحفي والى عائلته
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11
6 - فوزية الرباط السبت 28 دجنبر 2019 - 20:25
الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى ويحسن إليه ويغفر له. اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة. ربي ألهم ذويه الصبر والسلوان على فراقه. كنت من قراء الأسبوع الصحفي وخصوصا مقال الأستاذ مصطفى العلوي رحمه الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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9
7 - mokrini السبت 28 دجنبر 2019 - 20:26
آخر قلم حر يجف من الحبر دون اتمام السطر. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
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6
8 - سعد01 السبت 28 دجنبر 2019 - 20:26
نسأل الرحمان الرحيم جل جلاله ان يرحم الرجل ويدخله جنته ويرزق الصبر لاهله ويروق المغرب خلفا لهذا الصحفي الكبير//انا لله وانا اليه راجعون
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8
9 - hamza السبت 28 دجنبر 2019 - 20:30
الله يرحمو , سبحان الله الواحد يجري يجري ثم يلقاه الموت ,لاالاه ربي سبحانك اني كنت من الظالمين , اللهم احسن خواتمنا , (حقارة الدنيا).
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7
10 - Mounir السبت 28 دجنبر 2019 - 20:30
رحم الله فقيد الصحافة المغربية وقيدوم الصحافيين المغاربة سي مصطفى العلوي ... أقترح إطلاق اسم مصطفى العلوي على جائزة الصحافة المكتوبة في المغرب
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7
11 - مغربي السبت 28 دجنبر 2019 - 20:40
تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبءين والصديقين والشهداء و الصالحين و ألهم اسرتيه و ذويه و محبيه الصبر والسلوان و حسن العزاء و ان لله وان اليه راجعون.
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4
12 - abarkane السبت 28 دجنبر 2019 - 20:46
اتذكر نشراته الإخبارية كان صحفيا بارعا ،رحمه الله وتغمده بواسع رحمته٠
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13 - yassine bouaddi السبت 28 دجنبر 2019 - 20:48
الراحل مصطفى العلوي رجل من رجالات الصحافة المغربية و هو خسارة للصحافة الوطنية ما لدينا سوى أن نقول رحمه الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون.
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14 - saidr السبت 28 دجنبر 2019 - 20:51
إنا لله و إنا إليه راجعون،رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
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2
15 - مرزوك عبدالله السبت 28 دجنبر 2019 - 20:51
حتى لا يفوتني الزمن من احضى بوقت اعزي فيه الاسرة الصحافية في هذا المصاب الجلل وفي هذا العملاق الصحافي والوطني المحض رحمه الله وادخله فسيح الجنان والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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2
16 - عبدالله بوݣطب فاس السبت 28 دجنبر 2019 - 20:52
إن لله وإن إليه راجعون اللهم إن كان محسننا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وتقبله بعفوك ولابعدلك
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17 - عبدالكريم بوشيخي السبت 28 دجنبر 2019 - 20:55
رحم الله الصحفي المتميز مصطفى العلوي و اسكنه فسيح جنانه و الهم ذويه الصبر و السلوان لقد رحل الى دار البقاء و رحلت معه الحقيقة الضائعة التي كان دائما يبحث عنها في مقالاته الشيقة فشخصيا كنت من المعجبين و المتتبعين لمقالاته الاسبوعية في صحيفة الكواليس و بعدها الاسبوع الصحفي لم اكن اعرف جيدا قيمة تلك الجريدة التي اسسها المرحوم في سنوات الستينات بالرغم من شغفي بقراءة الكثير من الصحف لكن في بداية الثمانينات خلال مقامي بمدينة الدار البيضاء اكتشفت تميزها و منذ ذالك الوقت و انا مدمن على قراءتها و كنت و ما زلت الى اليوم انتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر للاطلاع على مقالاتها و تحاليلها و اخبار كواليسها لقد نهلت منها الشيئ الكثير و كانت لدي اسهامات في صفحة منبر القراء و من الطرائف التي مازالت عالقة في ذهني انني بعثت له رسالة شخصية عبر البريد الى مقر الاسبوع الصحفي في خضم الحملة الانتخابية التي كانت تعرفها الجزائر سنة 1999 و طالبته بتسليط الضوء عليها لانها تجمع اكبر المترشحين عداء لوحدتنا الترابية و قد استجاب لطلبي و خرجت الجريدة في الاسبوع الموالي بعنوان بارز " ماذا لو اصبح البز الوجدي رئيسا للجزائر "
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18 - بوبكر المريد السبت 28 دجنبر 2019 - 21:01
" انا. لله و إنا إليه راجعون" و لا حول و لا قوة الا بالله، اللهم ادخله في رحمتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و اكرم نزله، مان الصحفي المخضرم ،قيدوم الصحفيين الذي عايش السلاطين الثلاث، فمن سيكتب لنا عن الحقائق الضائعة الذي كان رحمة الله عليه يتحفنا بها و يمتعنا بها و يطربنا حتى بها، انا لله و انا اليه راجعون.
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19 - خالد السبت 28 دجنبر 2019 - 21:05
تغمده الله برحمته كان رجلا ونعم الرجال
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20 - زغلول السبت 28 دجنبر 2019 - 21:06
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
للمعلق Abarkane : نتكلم هنا عن الراحل مدير جريدة الأسبوع الصحفي و ليس مقدم النشرات الإخبارية في القناة الأولى أمد الله في عمره.
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21 - Khlil السبت 28 دجنبر 2019 - 21:06
الى الرقم 12 ابركان
ليس مصطفى العلوي مذيع نشرة الاخبار بالتلفزة المغربية الذي لازال حيا يرزق و اتمنى له موفور الصحة و العافية و البركة في العمر.
انما الراحل يحمل نفس الاسم و اللقب و هو قيدوم اسبوعية الاسبوع الصحفي.
اختلط عندك الامر كما حصل للكثير من الناس و هذا ليس امرا معيبا كلنا نخطأ و جل من لايخطأ.
وانا لله وانا اليه راجعون
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22 - رئيس منظمة .اليد السواء سابقا السبت 28 دجنبر 2019 - 21:07
اللهم أرحمه واغفر له ومتعه بجنة الفردوس مع النبيئين والصديقين والشهدجاء والصالحين ، كا رحمه الله القلم الساطع في الدفاع عن كل المظلومين ، وكتبه القيمة يعتمد عليها ، خصوصا كتابه الاضخم ، محمد الخامس ، ودفاعه عن أسرة المقاومة ، ونشر ما خلده المقاومين الحقيقين في كتابه محمد الخامس ، اللاهعم نور قبره بالقرءان الكريم واسكطن رلاوحه فسيح جناتك إنك على ماتشاء قدير وبالأجابة جدير ، وعزائي لكل أهله ودويه وكل الصافييبن ، والمغرب ضاع له قلم من أكبر الأقلام ..بالمناسبة أعز كل الصحافيين وكل قراء جريدة الأسبوع الصحفي ، اللهم صبر أهله وكل معارفه وصحافييه ..وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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