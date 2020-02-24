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الحجام عضو "مجلس الصحافة" يرحل إلى دار البقاء

الحجام عضو "مجلس الصحافة" يرحل إلى دار البقاء
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 24 فبراير 2020 - 12:30

انتقل إلى عفو الله صباح اليوم الإثنين محمد الحجام مدير جريدة "ملفات تادلة" وعضو المجلس الوطني للصحافة ، عن سن 64 سنة، وذلك بعد مرض عضال.

وعلم لدى مصدر مقرب أن الراحل، وهو أحد قيدومي الصحافة بجهة بني ملال وخنيفرة، قد وافته المنية بعيد تعرضه لأزمة قلبية بالمحطة الطرقية لبني ملال، حيث كان يعتزم السفر إلى مدينة الرباط من أجل حضور اجتماع للمجلس الوطني للصحافة.

وستشيع جنازة الراحل إلى مثواه الأخير بعد صلاة ظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة "أولاد دريد" ببني ملال.

ويعد الراحل، وهو عضو المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف سابقا وعضو المجلس الوطني الفدرالي حاليا، أحد الفاعلين المدنيين والحقوقيين بالجهة، متزوج وأب لطفلة، حاصل على الإجازة في علم الاجتماع من كلية الآداب بفاس 1985، ومدير مؤسس لجريدة "ملفات تادلة" سنة 1991.

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