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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: المغرب يستعد لـ"حالة طوارئ صحية قصوى"

رصيف الصحافة: المغرب يستعد لـ"حالة طوارئ صحية قصوى"

رصيف الصحافة: المغرب يستعد لـ"حالة طوارئ صحية قصوى"
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 غشت 2020 - 22:00

قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء نستهلها من "المساء" التي نشرت أن وزارة الداخلية تستنفر موظفي مصالحها وأطرها، بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"، بحيث طُلِب من الموظفين بمكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية والحراسة والمداومة بذل المزيد من المجهودات، خاصة بعد التراخي الذي أبداه المواطنون بعد تخفيف الحجر الصحي، وجرى التركيز على تدخلات لتطبيق الإجراءات الصحية بالبؤر المهنية التي عادت إلى العمل دون احترام التباعد الاجتماعي والتعقيم.

ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن الداخلية وضعت تصورا لحالة طوارئ صحية قصوى والعودة إلى إجراءات التشديد بعد إغلاق العشرات من الأحياء بمدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس.

وتورد الصحيفة ذاتها أن موظفيْن ببلدية مراكش لفظا أنفاسهما بمستشفى ابن زهر بالمدينة الحمراء متأثرين بفيروس "كورونا" المستجد، بعد معاناة لمدة أسبوع من مضاعفات الفيروس، ويتعلق الأمر بموظف بوكالة تنمية المداخيل بمقاطعة مراكش المدينة وموظف آخر بإحدى مقاطعات المدينة الحمراء.

وكتبت "المساء"، أيضا، أن مركزية نقابية تندد بنتائج الانتقاء بخصوص مناصب المسؤولية في قطاع العدل، كما استنكرت صرف تعويضات الحساب الخاص وما طبعه من تأخر وتقزيم لمبالغ، وتأجيل التعويضات الجزافية منه لدى بعض الدوائر القضائية كما حصل بالقنيطرة، ومآل المباراة المهنية والرخص الإدارية والمصير المجهول لمشروع قانون التنظيم القضائي.

مع المنبر الإخباري ذاته الذي أورد أن مستشارا جماعيا بالرباط تحول إلى "بنك سري" لقروض بفوائد ضخمة لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا بالنسبة إلى المبالغ المتوسطة، وتتجاوزها إلى أربعين ألف درهم شهريا بالنسبة إلى المبالغ الكبيرة.

في الصدد ذاته يروي أحد المتضررين قصته مع المستشار الجماعي، الذي وصفه بـ"البنك المتنقل غير المرخص له من قبل بنك المغرب، مؤكدا أن المستشار يستغل تعثرات بعض المقاولين وإكراهات التمويل وتعقد مساطر القروض البنكية، ليعرض خدماته بمظهر إنساني كشخص محب للخير والمساعدة؛ غير أن معاملته تتغير بمجرد تسليم المبلغ للمقترض وحيازة شيكات الضمان التي تحمل المبلغ الأصلي والفوائد، فيصبح شخصا آخر يستعمل لغة الضغط والتهديد والوعيد والابتزاز، حيث يقوم بنسخ الشيكات الأصلية ويصادق عليها من طرف مستشار بالمجلس نفسه ثم يشرع في التشهير بأصحابها، علما أن هذا "البنك السري المتنقل" تمكن من توريط سياسيين ومقاولين ومحامين في قروض كبيرة، يضيف الخبر.

وأفادت "المساء"، أيضا، بأن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي بتزنيت تمكنت من تفكيك شبكة للإتجار في المواد المدعمة، إذ تم حجز 30 طنا من الدقيق المدعم قادمة من الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى أزيد من 700 صندوق من السكر المدعم وكميات مهمة من الحليب المجفف.

وحسب الخبر ذاته، فإن المشتبه فيهم كانوا ينوون تحويل المواد المحجوزة إلى علامات تجارية غير مدعمة وترويجها.

وإلى "أخبار اليوم" التي تطرقت للوضعية الوبائية التي أصبح يعيشها المغرب نتيجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، إذ كتبت أن احتمال ضعف التشخيص المبكر للمرض هو ما يسهم في استفحال الوباء في جسم الإنسان وبالتالي بلوغه مرحلة حرجة تستدعي الإنعاش والرعاية الصحية الدقيقة.

في هذا الصدد، أفاد البروفيسور المصطفى الناجي أن المريض لا يلج إلى المستشفى إلا بعد أن تستفحل حالته، وبالتالي يعرض نفسه لخطر الموت أحيانا لأنه يظن أن ليس للأمر علاقة بـ"كورونا"، وأحيانا أخرى هروبا من المستشفى، إذا لم يكن التشخيص المبكر المرض يتفاقم خاصة في صفوف المصابين بالأمراض المزمنة.

من جانبه، قال البروفيسور شكيب العراقي، الأخصائي في الأمراض التنفسية، إن سبب ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات يعود إلى تأخر الدولة في اعتماد إجراءات طبية مشددة، وعلى رأسها مراكز التتبع الصحي عن قرب، فضلا عن إقصاء أطباء القطاع الخاص للأخصائيين في الأمراض التنفسية.

أما البروفيسور الحسين بارو، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، فأرجع ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" إلى تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات وتهاونهم في الذهاب إلى المستشفى؛ ما يعسر الكشف المبكر للمرض.

أما "الاتحاد الاشتراكي" أفادت بأن وزارة الداخلية قررت توقيف قائد ملحقة حي المزار بمدينة آيت ملول، التابعة ترابيا لعمالة إنزكان آيت ملول، من مهامه إلى حين صدور حكم قضائي بشأن الملف المعروض عليها والمتهم فيها القائد الموقوف بتلقي رشوة بمعية عون سلطة.

ونقرأ ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، اجتمع بمسؤولي الصحة بالجهة للبحث عن حلول لمواجهة فيروس "كورونا"، بحيث خلص الاجتماع إلى تخصيص 17 سريرا للإنعاش و58 يمكن تخصيص بعض منها للعناية المركزة، بمصحة الزيراوي للضمان الاجتماعي، والتنسيق بين المكونات الصحية العمومية والخاصة للسهر على تأمين تشغيل هذه الأسرة وتقديم الخدمات العلاجية تحت إشراف وتنسيق المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، في تصريح لـ"الاتحاد الاشتراكي"، أن هناك تعبئة جماعية بين مكونات قطاع الصحة وباقي المتدخلين للمساهمة الجماعية في تعزيز سبل الوقاية وتشخيص الفيروس والتكفل بهم بشكل مبكر لتفادي تسجيل مضاعفات صحية وخيمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 22:25
ومن بطبق الصرامة القصوى على الحكومة
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2 - سمر الاثنين 17 غشت 2020 - 22:25
حتى فات الفوت عاد بغين اتحركوا. راه وخا الدولة التحرك الشعب الى مزيرش راسو او حشم راه ميصلاح معاه لا تزيار لا والو. نطلب من الله عز وجل السلامة والعافية. الله احفظ الجميع.
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20
3 - dmostafi الاثنين 17 غشت 2020 - 22:28
مالين السيزيام خليتهم معلقين ليكم الله الله ياخد فيكم الحق
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13
4 - nai الاثنين 17 غشت 2020 - 22:29
واش فيلم تاع كورونا مابغاش اسلي
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5 - عبد الله الاثنين 17 غشت 2020 - 22:31
- هيا اذهبوا الى الشواطئ والمنتزهات والغابات وووو...
-المطلوب من المواطنين تفادي التجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي وووو...
كل هذا في نشرات إخبارية في نفس الوقت وفي نفس القنوات. حلل وناقش.
المسؤولية تعود للمسؤولين عن تدبير الشان الاجتماعي والصحي للمواطنين..
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6 - المجلي الاثنين 17 غشت 2020 - 22:32
المغرب يستعد لحالة فكها يا من وحلتيها
قلنا ليهم قبل العيد القضية غادا تحماض ؤ بزاف
ولكن بكثرة الضباب انعدمت الرؤية
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7 - رشيد الاثنين 17 غشت 2020 - 22:32
اللهم شافي مرضانا و ارحم موتانا.
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8 - ولد حميدو الاثنين 17 غشت 2020 - 22:33
رغم انني لا اثق ببعض التاويلات و لكن من يدري ربما يطلقون الفيروس يتجول في الهواء و بعدها سيتوقفون عن ارساله و عندما لن تبق كورونا سيقولون بان اللقاح فعال
ادا كان الامر صحيحا غاديين نعرفو مول الفعلة و هو من ستكون عنده براءة الاختراع
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9 - عاطل الاثنين 17 غشت 2020 - 22:33
واعباد الله لا للحجر لا للحجر لا للحجر راه درناه او معطاش نتيجة او مغاديش اعطي نتيجة، كاع الى درناه غادي نخفضو شويا الاصابات ولكن غير غادي نخفو غادة ترتفع عاودتاني راعده العب هادا راه القاح هو الحل من غيرو راه مكينش، تبعو غير الحالات الخطرة او خليو مناعة القطيع راه الاقتصاد هو كل شيء في هده الدنيا راه العداب النفسي للالبطالة والفقر اسو ء من كرونا لمات الله ارحمو لا للحجر افتحو كل شيء افتحو السياحة الخارجية راهالاقتصاد اهم من حياة 3%من المغاربة لانه يجب حماية ارزاق 97% واعباد الله راه لا حياة مع الفقر والبطالة راه الحجر مرة اخرى سيقتل العاطلين وبعدبهم لا زم حماية الاقتصاد
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10 - مستنكر الاثنين 17 غشت 2020 - 22:33
إن الحل الوحيد للتقليص من هذا الوباء هو مراقبة المصانع والمعامل والمتاجر والضيعات التي لا تطبق ما جاء في القرارات ونصوصها . على المسؤولين الا يتعاملوا بالعاطفة . وفي الاخير يحملون المسؤولية للمواطن الذي نعتبره بريء .
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11 - Hassan D الاثنين 17 غشت 2020 - 22:33
ألم يعد الگلوروگين يجدي نفعا گما روج له من قبل وحتى گان بعضنا يشمت في دول عربية وغربية ويتهـگم التاريخ سيشهـد على العالم أجمع الآن شگون لساهـم في إنتشار الڤيروس من غير الدولة بتعقيد المساطر والقوانين والقرارات المفاجئة مثل رخص التنقل بحيث تصادف أحيانا صفوفًا من الراغبين في الحصول عليهـا دون أدنى إحترام لمسافة الأمان أمام أنظار السلطات وفي الأخير نؤدي غرامة 300 درهـم أين الخلل القادم أسوء
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12 - نجاة العيدوني لمريني الاثنين 17 غشت 2020 - 22:33
العودة الى الحجر الصحي؟ علاش؟ من المسؤول؟ الحكومة هي المسؤولة عن كل شيئ و عن كل وفاة بكرونا-19- علاش؟ لان الامر يتعلق بسياسة صحية عمومية- كل من توفي نتيجة و بسبب فيروس كوفيد 19 الحكومة و الادارات و المعامل و القطاعات هي المسؤولة عن الوفيات و ينبغي تأجيل الدخول المدرسي على الاقل اسبوع حتى تتضح الامور كليا و لا نعود من جد الى الاسوأ الاسوأ-
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13 - hicham الاثنين 17 غشت 2020 - 22:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يجب على السلطات المحلية إعادة عمليات تطهير وتعقيم الأزقة والشوارع ، بالمواد الكحولية و بشكل متكرر ، وكذا الأماكن المزدحمة والإدارات والأسواق التجارية والنقل العمومي ، وتذكير المغاربة بأهمية الوضوء وتنظيف الأيادي بالصابون. فالوقاية خير من العلاج. والله ولي التوفيق.!!!
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14 - عمي الاثنين 17 غشت 2020 - 22:36
حل واحد اللي باقي .هو انشوفوا. امع روسيا او مع الصين تعطينا انصنعوا هاداك اللقاح اللي اكتاشفوا اونتكلوا اعلى الله .من غير اللقاح لبلاد غادي تمشي اخلا.الحجر كيطبقوه الناس اللي عندهم اديورهم اما الناس اللي عايشين فالكاريانات والبرارك اوكاريين لبيوت اشمن حجر ينفع امعاهم.اغلب الناس فقراء فالمغرب انكدبوا اعلى راسنا.الراجل او لمرة خاصها تخرج كل انهار باش اتجيب القوت انتاعنا وانتاع اولادها.الى ماخدماتش الطبقة الكادحة امنين غادي يتخلص المخزن والموظفين راه الفقراء هما اللي خدامين اعلى كلشي.ديروا الحجر اومتتخلوص.
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15 - النقد الذاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 22:36
قد يكون السبب الذي يؤجل العودة للحجر الصحي هو ضغوط لوبي المدارس الحرة ومطابع الكتب والأدوات المدرسية.. ومن المرجح فرضه في نهاية سبتمبر بعد أن تقضي تلك اللوبيات أغراضها..
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16 - مواطن غيور1/ الإقناع الاثنين 17 غشت 2020 - 22:37
السلام عليكم
للدين يتدمرون من عدم حمل الناس لكمامات، حاليا أشاهد برنامجا إخباريا فرنسيا، الناس يتحدون السلطات العمومية رغم سياسة العصا و الجزرة.
الإختلاف معنا، هو أن الغربيين لكي يلتزموا يريدون الإقناع أكثر من القمع، و هم في طبعهم و خصوصا الشباب ثوريون و ضد التحكم و النظام.
نحن و هدا واقع، نضعها نفاقا عند البارجات و عند قدوم السلطة، رغم أن العلماء أنفسهم اختلفوا على الحماية التي توفرها، و الدليل الإصابات بالآلاف في صفوف الأطباء و الممرضين رغم إلتزامهم بالبرتكول الطبي الصارم وحمل الكمامات.
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17 - saloum الاثنين 17 غشت 2020 - 22:37
على سلطات المدن الاخرى ان تتخذ الحذر قبل ان ينتشر الفيروس كالهشيم ماحد باقي الرقت والتحكم قدر المستطاع مثلا اكادير يجب تشديد المراقبة خاصة فالاسواق الشعبية وياربي تحفظنا بحفظك
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18 - Zohair الاثنين 17 غشت 2020 - 22:37
«كورونا» يجعلنا نستشعر الآية القرآنية التي تقول «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون»، «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»
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